In de ultracompetitieve wereld van de mobiele applicaties, waar het maximaliseren van de verkoop en winstgevendheid vaak een primaire doelstelling is, is Petit BamBou een uitzondering. Het bedrijf dat meditatiesessies aanbiedt, verkiest een goed gecontroleerde boven een supersnelle groei. Maak kennis met Ludovic Dujardin, de atypische ondernemer.

Al snel nadat we Ludovic Dujardin in Tourcoing hebben begroet, begint hij te vertellen over de twee kleine rockbands waarin hij speelt. Bas in de ene, gitaar in de andere. Hij noemt onder meer The Cure en Led Zeppelin als voorbeelden. Universums die ver verwijderd lijken van de applicatie die hij al tien jaar beheert: Petit BamBou, een naam als een klok in de onlinemeditatie. De app die hij samen met Benjamin Blasco, een voormalige PayPal-medewerker, heeft ontwikkeld, heeft meer dan 12 miljoen gebruikers. “Dat zijn mensen die de app hebben geïnstalleerd en ten minste één meditatiecursus hebben voltooid”, legt hij uit.

Maar wat de baas van dit bedrijf met 23 medewerkers echt motiveert, is de impact die het genereert. “Petit BamBou is geboren uit een sterke behoefte”, benadrukt Ludovic Dujardin. In een maatschappij waar voortdurend om onze aandacht wordt gevraagd, waar sociale netwerken onze tijd en onze gedachten opslokken, is het essentieel om onze ruimte – onze aandacht, onze tijd, ons welzijn – terug te winnen. Wij zien mindfulness als een krachtig middel om iedereen te helpen zijn evenwicht te hervinden, om opnieuw contact te maken met de kleine schoonheden van het dagelijkse leven: een bewuste blik, de zachtheid van een gedeeld moment, de eenvoud van een moment van rust. Onze missie is niet mensen af te sluiten van de digitale wereld, maar ze in staat te stellen zich er bewust van te zijn.”

Ludovic Dujardin zal dit allemaal uitleggen op de Trends Winter University, die van 13 tot 16 maart plaatsvindt in Noorwegen.

‘Het doel dat ik mijn mensen meegeef, is de samenhang te voelen tussen wat we willen doen en wat we aan het doen zijn. Het gevolg is dat we groeien’ Ludovic Dujardin, Petit Bambou

Geen businessplan

De ondernemer, die al verschillende andere bedrijven heeft opgezet, is niet echt van plan een imperium uit te bouwen. Zijn aanpak staat in contrast met de hypergroei die vaak wordt bepleit in de techindustrie. Toen ze het bedrijf lanceerden, investeerden Ludovic Dujardin en Benjamin Blasco elk slechts 12.500 euro en werkten ze zes maanden lang zonder zichzelf te betalen. Vanaf het begin heeft het duo de dingen gedaan zoals het hen goeddunkt. Zonder al te veel berekeningen, zonder businessplan en zonder veel marktanalyse. De naam ‘Petit BamBou’? Die vonden ze gewoon leuk. De abonnementsprijs van 5 euro per maand? “Dat leek een aanvaardbare prijs”, lacht Ludovic Dujardin vandaag. “Het was goedkoper dan wat er op de markt beschikbaar was, en we dachten dat het betaalbaar was en geschikt voor mensen die wilden mediteren.”

In slechts een paar jaar tijd is Petit BamBou de toonaangevende Europese meditatie-app geworden. Na een jaar had het al een miljoen gebruikers. In 2020 versnelde de pandemie de expansie. Vandaag is Petit BamBou aanwezig in 191 landen en beschikbaar in zes talen: Frans, Engels, Spaans, Duits, Italiaans en Nederlands. En het succes? “Dat was een gevolg, geen doel op zich”, benadrukt Ludovic Dujardin. “Ons doel is meditatie in het leven van zo veel mogelijk mensen te brengen. De rest gebeurt als gevolg daarvan.”

Die visie blijft de oprichter en voorzitter van het bedrijf inspireren. “We hebben geen businessplan. We zijn een bedrijf op mensenmaat, met een beredeneerde groei en geen echte groeidoelstellingen. We willen onze omzet niet absoluut verdubbelen in een bepaald tijdsbestek.” Het is geen loze kreet. Het is duidelijk zichtbaar in de dagelijkse leiding van het bedrijf en de strategische keuzes.

Geen groei tegen elke prijs

Als Petit BamBou zich in een nieuw land lanceert, is dat niet omdat het nieuwe inkomsten nodig heeft, maar omdat “we andere mensen de kans willen geven aan meditatie te doen”, legt Dujardin uit. “Toen we de app in Spanje lanceerden, was dat niet omdat we dachten dat we daar konden groeien, maar omdat we iemand ontmoetten die onze missie in praktijk wilde brengen op de Spaanse markt. Dat is iets heel anders.” Al is Dujardin niet naïef: “Ik wijs groei niet af: we hebben een bedrijf dat moet draaien. Maar ik zoek geen groei tegen elke prijs. Als we succes hebben, is dat omdat we hard hebben gewerkt aan het doel van onze missie. En niet aan een cijfermatig doel.”

Ludovic Dujardin is zelfs niet echt op de hoogte van de cijfers. Natuurlijk heeft hij een CEO en teams die voor het bedrijf zorgen, maar die krijgen geen key performance indicators (KPI’s) opgelegd. Sterker nog, hij werkt zonder deze KPI’s en stelt geen doelen voorop. “Als je energie hebt om een missie te voltooien, word je aantrekkelijk voor mensen die aan die missie willen meewerken en resultaten boeken. Het doel dat ik de teams meegeef, is de samenhang te voelen tussen wat we willen doen en wat we aan het doen zijn. Het gevolg is dat we groeien. En als dat niet het geval is, dan komt dat doordat we het werk verkeerd hebben gedaan.”

De app vormt een rustpunt in de snelle digitale wereld.

‘Er gebeurt niets’

De managers die verantwoordelijk zijn voor elk land hebben alle cijfers die ze nodig hebben. “Maar ik hoef die niet te kennen”, zegt Dujardin. “Ik werk intuïtief en als je een bedrijf leidt, voel je goed aan of het groeit of niet. Dat kan verontrustend zijn voor meer analytische mensen, maar zo werken wij nu eenmaal.”

Zijn belangrijkste investeerder is zich daar terdege van bewust en speelt erop in. Kort na de lancering van het project – en hoewel het bedrijf vrij snel winstgevend was – probeerden de twee oprichters extra kapitaal op te halen. Het werd een fiasco. “Niemand volgde ons”, herinnert Dujardin zich. “Meditatie werd gezien als een niche, en dan nog als een vrouwelijke niche, terwijl alle investeerders mannen waren.”

Gelukkig maakte de start-up toen al winst. In 2020 klopte een Amerikaanse speler aan bij Petit BamBou met een aanbod om het bedrijf te kopen. Het aanbod was aantrekkelijk genoeg om Ludovic Dujardin en Benjamin Blasco aan het denken te zetten. “De cijfers deden me een beetje mijn hoofd verliezen”, legt Dujardin uit. “Ik zou iets doen waar ik niet echt naar op zoek was.” Terwijl de onderhandelingen liepen, dook Matthieu Leclercq op, de zoon van de oprichter van Decathlon en investeerder. Dat veranderde alles. Leclercq wilde niet dat dit juweeltje uit Noord-Frankrijk in Amerikaanse handen zou vallen, met het risico dat het ethische DNA van Petit BamBou zou verdwijnen. Het oprichtersduo verkocht 49 procent van het kapitaal aan de Franse investeerder, die hen aanspoorde de ziel van het project te behouden en hun missie in hun eigen tempo voort te zetten.

​Ludovic Dujardin houdt er ook van de luis in de pels van de digitale wereld te zijn. Hij gebruikt digitale technologie om mensen momenten te laten herbeleven, weg van schermen en de drukte van “asociale netwerken”, zoals hij ze noemt. Ludovic Dujardin houdt vooral van het moment waarop de app wordt gestart: een blauwe cirkel verschijnt, dan het logo… “en dan gebeurt er niets”, grapt hij. “Je denkt dat er iets wordt geladen, maar dat is niet zo. Het mannetje in ons logo ademt gewoon.”

‘Ik wil niet dat Petit BamBou een app is die mensen aantrekt of dwingt terug te komen. Als mensen de app opnieuw gebruiken, is dat omdat ze dat willen’ Ludovic Dujardin, Petit Bambou

Een fractie betaalt

De oprichter van Petit BamBou – Benjamin Blasco is er ondertussen uitgestapt – vindt het heel belangrijk de tool op de beste en meest ethische manier te gebruiken. Een van de basisprincipes is bijvoorbeeld gebruikers nooit te dwingen zich te engageren. In tegenstelling tot veel applicaties die hun abonnees bombarderen met meldingen en commerciële prikkels, weigert Petit BamBou al te veel herinneringen, meldingen of nieuwsbrieven te sturen. “Ik wil niet dat Petit BamBou een app is die mensen aantrekt of dwingt terug te komen. Als mensen de app opnieuw gebruiken, is dat omdat ze dat willen. We werken volgens onze waarden en stellen ons geen retentieplannen op. De vrijheid om te kiezen maakt deel uit van de groei van het model.”

​Petit BamBou werkt met een freemiumsysteem: gebruikers hebben gratis toegang tot de eerste meditatiesessies en kunnen vervolgens een abonnement nemen als ze verder willen gaan. Van de 12 miljoen mensen die hebben deelgenomen aan meditatiesessies sinds de lancering van de dienst tien jaar geleden, heeft slechts een fractie nu een betaald abonnement van ongeveer 5 euro per maand. “We zouden makkelijk een paar extra euro’s kunnen vragen. Maar omdat we genoeg geld hebben om het bedrijf te financieren, is dat niet nodig.”

Ludovic Dujardin is een van de sprekers op de Trends Winter University, van 13 tot 16 maart in Noorwegen. Lees hier meer over het programma en de deelnemers van het event.