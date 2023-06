De-globalisering, duurdere energie en verduurzaming zullen het leven permanent duurder maken voor bedrijven in Europa, stelt de Vlaamse grootindustrieel Luc Tack dit weekend in Trends Talk. Toch blijft de CEO van Tessenderlo Group geloven dat de industrie in Europa, mits een open geest en de nodige creativiteit, een toekomst heeft. “Dat onze kinderen het slechter zullen hebben dan wij, dat geloof ik niet.”

“Grote bomen die tegen wil en dank recht blijven staan en zich niet aanpassen, vallen om in de storm. Het riet dat zich aanpast en buigt, veert na de storm weer recht.”

De beeldspraak komt van Luc Tack, de CEO en grootaandeelhouder van Tessenderlo Group, de industriële holding boven onder meer de weefmachinebouwer Picanol. In Trends Talk schetst Tack de “donkere wolken” die boven onze industrie hangen.

Door de geopolitieke spanningen is de tijd van vlotte, wereldwijde aanvoerketens voorbij, en ook de productie in goedkope landen is niet langer vanzelfsprekend. Bovendien kampen onze bedrijven met hogere energieprijzen en staan ze voor investeringen in duurzame productie. Dat alles leidt tot structureel hogere kosten in Europa, aldus Tack.

Bedrijven zullen daarmee moeten leren omgaan. Tack maakt de vergelijking met Japan, het thuisland van Toyota, een belangrijke concurrent van Picanol. “Gecumuleerd over de voorbije drie jaar had Europa 16 procent meer inflatie dan Japan. En tegen dat land moeten wij concurreren.”

Toch blijft Tack geloven in de toekomst van de industrie in Europa. Maar dan moeten we creatief zijn en ons voortdurend aanpassen, zegt Tack, die ook pleit voor open samenwerking tussen ondernemers, de vakbonden en de overheid. “Innovatie betekent niet alleen nieuwe technologie,” zegt Tack. “Je moet ook vernieuwing brengen op je werkvloer, je administratie en je organisatie.

Tack verwijst naar 2009, toen Picanol in zeer slechte papieren zat. Het management heeft toen samen met de vakbonden “schouder aan schouder” naar oplossingen gezocht. “Ik ben de vakbonden daar zeer dankbaar voor.” Permanente aanpassingen en creativiteit kunnen van bedreigingen opportuniteiten maken, meent Tack. “Ik ben niet pessimistisch. Dat onze kinderen het slechter zullen hebben dan wij, dat geloof ik niet. Ons succes in de toekomst hangt af van wat we nu doen.”

