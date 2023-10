Lineas op zoek naar 80 miljoen euro bij investeerders

Het spoorvrachtbedrijf Lineas heeft nood aan een kapitaalverhoging van 80 miljoen euro. Daarover lopen er gesprekken met een vijftiental mogelijke investeerders. Een eventuele tussenkomst van de staat is pas ‘plan C’, zo heeft Lineas-topman Bernard Gustin woensdag gezegd.

Volgens de top van het bedrijf, die een persconferentie gaf na krantenberichten over een mogelijke redding door de overheid, was de zoektocht naar extra kapitaal al langer gepland. Hij maakt deel uit van het herstelplan dat Gustin bij zijn aantreden begin 2022 uitrolde.

“Op dat moment bevond Lineas zich in een dramatische en erg complexe toestand”, aldus Gustin. Op zowat 500 miljoen euro omzet leed het een verlies van 80 miljoen euro. Dat was volgens Gustin het gevolg van “waarschijnlijk een te ambitieuze strategie, ingehaald door externe factoren zoals de coronacrisis”.

Intussen zit Lineas operationeel op de goede weg. Het operationeel verlies (ebit) zal dit jaar zoals vooropgesteld halveren tot zowat -40 miljoen euro, in 2024 zou het bedrijf operationeel winstgevend moeten zijn. Dat laatste “is een jaar vroeger dan initieel in het herstelplan stond”, aldus Gustin. Met het plan werd er onder meer een einde gemaakt aan onrendabele contracten en werd er gefocust op een kleiner aantal spoorcorridors door Europa.

Maar “het was van in het begin ook duidelijk dat de omslag van het bedrijf niet kan zonder een kapitaalinjectie op een bepaald moment”, zo voegde de topman toe. In mei stopten de twee aandeelhouders (het Franse investeringsfonds Argos Wityu met 65 procent en de federale investeringsmaatschappij SFPIM met 35 procent) Lineas al 20 miljoen euro toe.

80 miljoen

Het spoorvrachtbedrijf is nu nog op zoek naar 80 miljoen euro. Daarvoor zouden een of meer nieuwe investeerders aangetrokken moeten worden. “We spreken met een vijftiental potentiële investeerders, voornamelijk Belgische”, klonk het. Mogelijk zullen de huidige aandeelhouders ook deelnemen aan de nieuwe kapitaalronde.

Idealiter zou de kapitaalverhoging tegen eind dit jaar of ten laatste in het eerste kwartaal van 2024 rond moeten zijn. Als dat niet lukt, dan dreigen er wel cashproblemen en dan moet Lineas overschakelen op een ander plan om een een aantal maanden te kunnen overbruggen. ‘Plan B’ is dan aankloppen bij de banken, ‘plan C’ is dat de overheid zou bijspringen.

“Ik twijfel niet dat we een investeerder of investeerders zullen vinden voor het bedrag dat we willen, alleen de timing is niet zeker”, stelde de CEO. De tijd werkt in zekere zin in het voordeel van Lineas. “Omdat ons herstelplan werkt, wordt het gemakkelijker om investeerders te overtuigen”, aldus Gustin. Vorig jaar was er alleen een herstelplan om aan de potentiële investeerders te tonen, ondertussen “kunnen we ook verwezenlijkingen voorleggen”.

Uit de krantenberichten leidt Gustin alvast af dat “het goed is om te weten dat de regering Lineas als een strategische asset beschouwt en bereid is om ons te steunen indien de kapitaalverhoging langer op zich zou laten wachten dan gepland”. “Het is goed dat er al proactief over wordt nagedacht.”

Lineas, vroeger onderdeel van NMBS, is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Het bedrijft stelt zowat 1.700 mensen tewerk.