Lieselot Hamerlinck leidt Pegasus Holding: ‘Je maakt vooral het verschil met mensen die paarden begrijpen’

Lieselot Hamerlinck groeide op tussen de paarden en maakte van haar passie de sprong naar een succesvolle carrière. Als CEO van Pegasus Holding leidt ze twee bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn in de paardenindustrie.

“Ik ben opgegroeid op een klassieke boerderij die mijn vader geleidelijk omvormde tot een paardenfokkerij”, begint Lieselot Hamerlinck. Hoewel haar zus de betere amazone was, had Hamerlinck van jongs af aan een bijzondere band met paarden. Haar opvoeding leerde Hamerlinck veel over verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. “Als kind moesten we meedraaien op de boerderij. Dat besef dat je ergens voor moet werken, heeft me gevormd”, zegt de CEO van Pegasus Holding. “Eigenlijk zou elk kind een huisdier moeten hebben. Veel jongeren hebben geen voeling met dieren, terwijl mijn pony mijn toeverlaat was. Mijn eerste liefdesverdriet deelde ik met mijn pony, niet met mijn ouders.”

Na haar studie bedrijfsbeheer en marketing specialiseerde Hamerlinck zich met een postgraduaat Europees bedrijfsbeleid. Buitenlandse stages in Mexico en Brazilië hielpen haar zelfstandigheid te ontwikkelen. “Mijn vader ging ervan uit dat ik in het bedrijf zou stappen, maar ik wilde mijn eigen pad kiezen”, zegt de onderneemster. “Dus ging ik aan de slag in een konijnenslachterij. Als rechterhand van de CEO proefde ik van alles, sales, marketing, hr. Een uitstekende leerschool.”

Sleutelrol

Lieselot Hamerlinck stapte vervolgens over naar Cavalor, een producent van paardenvoeding: “Ik kende het bedrijf via de zaak van mijn pa. Ik startte er als vertegenwoordiger en bezocht ruitershops in België. Later groeide ik door naar de marketingafdeling en begon ik de internationale markt te verkennen.” Dankzij haar ondernemende mindset en inzet kreeg ze na vijf jaar de kans een klein aandeel in Nutriquine te kopen. “Dat was een kantelpunt”, zegt ze. “Ik wilde echt betrokken zijn bij het bedrijf en meehelpen aan de groei. Het is een constante gebleven. Ik heb me door de jaren verder ingekocht.”

In haar beginjaren speelde Hamerlinck een sleutelrol in de expansie van Cavalor in de Verenigde Staten: “Sommige jaren vloog ik tot vijftien keer naar de Verenigde Staten. Om de zes weken was ik er een week. Het was een enorme uitdaging, maar ik voelde dat we een uniek product hadden.”

Vijf jaar geleden nam We Are Jane, het fonds dat investeert in bedrijven van vrouwelijke ondernemers, contact op met Hamerlinck. De ontmoeting leidde niet meteen tot een investering. “Er was ook helemaal geen nood aan externe financiering”, herinnert Lieselot Hamerlinck zich. “Ik weet nog dat ik met Muriel Uytterhaegen (een van de drie oprichters van We Are Jane, nvdr) een koffie dronk op de Gentse Kouter. Ik kende echt niks van private equity, maar zag wel iets in een netwerk dat buiten de niche van mijn sector lag. Uiteindelijk besloot ik zelf een aandeel te nemen in het fonds. De beste manier om iets te leren is meedoen. We Are Jane bracht uiteindelijk European Horse Service (EHS) aan, dat paarden internationaal vervoert met het vliegtuig. Het bedrijf bedient dezelfde doelgroep als Cavalor, dus ik zag meteen de synergie.”

Diversificatie

In 2023 werden Nutriquine en EHS samengebracht onder Pegasus Holding, met Lieselot Hamerlinck als CEO en een van de belangrijkste aandeelhouders: “Pegasus is in niks nog te vergelijken met het bedrijf waar ik zoveel jaar geleden ben gestart. Toen was Nutriquine een kleine kmo met een vijftal mensen, vandaag werken in de holding zo’n vijftig personen. Toch zijn de originele aandeelhouders nog aan boord. Peter Bollen was de oprichter van Cavalor en is van opleiding bio-ingenieur. Hij studeerde af met een thesis over de voeding van sportpaarden.”

Ook Patrick Keereman, de ex-CEO van Vitamex (tegenwoordig Nuscience) bleef aan boord als aandeelhouder en is nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van Pegasus. “Patrick is eigenlijk mijn business father”, aldus Hamerlinck. “Van hem heb ik heel veel opgestoken. De inbreng van Conny (Vandendriessche, medeoprichter van We Are Jane en bekend van House of HR, nvdr) zorgt voor een frisse dynamiek. Iedereen wordt op scherp gezet, ze geeft me echt vleugels. Dat is belangrijk, een sparringpartner die zelfs wanneer de groeiverwachtingen niet gehaald worden, extra motivatie brengt.”

Lieselot Hamerlinck (Pegasus Holding). “Pegasus is in niks nog te vergelijken met het bedrijf waar ik zoveel jaar geleden ben gestart. “ © Jonas Lampens

Integratie

Nutriquine en EHS zijn twee heel verschillende bedrijven. De twee zijn operationeel dan ook onafhankelijk. Toch ziet Hamerlinck veel groeimogelijkheden. “Nutriquine is een productenbedrijf, zeg maar het Etixx van de paardensport, met focus op gezondheid. Het is begonnen met voeding voor topsporters, maar heeft ondertussen een aanbod op maat van iedere amateursporter. Nutriquine kan rekenen op de expertise van Peter en we werken sinds jaar en dag samen met Versele-Laga voor de productie en de distributie in bepaalde regio’s.”

Het bedrijf organiseert jaarlijks een Equine Health and Nutrition-congres om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. “Meer en meer zie je dat paardenvoeding meer vezels en minder graan bevat”, legt de Gentse uit. “In de Verenigde Staten gaan we zelfs richting een ketodieet voor paarden. Terwijl Cavalor gestart is met enkel voedingssupplementen, bieden we nu een volledig gamma aan van voeding, supplementen maar ook verzorgingsproducten. We zijn ook business-to-business actief door onze premix van vitamines en mineralen voor paardenvoer van andere merken.”

Economy en business class

“Het internationaal vervoer van paarden is natuurlijk een andere business, een dienstenbedrijf. Daar speelt vertrouwen en expertise”, zegt Lieselot Hamerlinck. “Als een topruiter zijn paard ter waarde van 1 miljoen euro bij ons achterlaat, wil hij er zeker van zijn dat het dier gezond en wel in Amerika of Japan aankomt. Je moet ook een volledig ander team hebben.” Voor wie het zich afvraagt, paarden worden via cargovliegtuigen vervoerd. In het vliegtuig wordt op een pallet een stal gemaakt. In economy class staan drie paarden per stal, in business zijn dat twee dieren.

De administratieve voorbereiding verschilt uiteraard van regio tot regio. Merries en hengsten moeten bij aankomst bijvoorbeeld langer in quarantaine dan ruinen – gecastreerde hengsten. Lieselot Hamerlinck: “In alle regio’s hebben wij regionale partners die daar het paard van ons overnemen. Een belangrijke schakel in het proces zijn de verzorgers, die het paard tijdens de vlucht begeleiden. Weet je, paarden hebben meestal minder last van vliegvervoer dan van vervoer op de weg. In de lucht is er veel minder beweging dan op de weg – behalve bij turbulentie. Maar je maakt vooral het verschil met mensen die paarden begrijpen. Vaak wordt gezegd dat dieren niet praten. Dat vind ik niet juist, een paard spreekt wel. Wie kijkt en luistert, kan maar al te goed aanvoelen of een dier op zijn gemak is.”

De CEO van Pegasus Holding heeft een duidelijk beeld van wat haar opdracht voor de volgende jaren is: “We moeten nog meer de synergie tussen onze bedrijven verbeteren. In België is Nutriquine toonaangevend voor paardenvoeding, terwijl EHS wereldleider is in transport. Met de juiste strategie kan Pegasus nog een stuk groeien. De Amerikaanse markt bijvoorbeeld heeft niet dezelfde fokkerijcultuur als Europa. Dat betekent dat veel paarden hier worden gekocht en naar de Verenigde Staten gevlogen. Dat is maar één aspect dat we kunnen uitwerken om onze klanten volledig te ontzorgen en ons echt als marktleider in de paardensport te profileren.”