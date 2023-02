Kinepolis noteert herstel, maar resultaten nog niet op pre-coronapeil

Bioscoopketen Kinepolis heeft in 2022 70,7 procent meer bezoekers over de vloer gehad dan het jaar voordien, dat nog zwaar gedomineerd werd door de coronapandemie. Per bezoeker lag het aantal opbrengsten hoger dan ooit, waardoor de groepsomzet 87,7 procent hoger lag dan in 2021, zo maakte het bedrijf donderdag voor beurs bekend. De keten zit wel nog niet op het niveau van voor corona en bleef met zijn resultaten onder de verwachting van analisten.

Ook in 2022 waren er in het begin van het jaar nog coronabeperkingen, zegt Kinepolis. In sommige landen bleven de filmzalen zelfs tijdelijk gesloten. Daarnaast bleef het aantal filmreleases uit Hollywood in 2022 beperkt, ondanks een aantal spectaculaire kassuccessen zoals ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Avatar: The Way of Water’, luidt het.

Desondanks kreeg het concern 29,3 miljoen bezoekers over de vloer, bijna driekwart van voor corona. De jaaromzet klokte af op 499,9 miljoen euro, of ruim 90 procent van de omzet uit 2019, een recordjaar voor Kinepolis. Analisten gepolst door Bloomberg rekeden op een omzet van 509 miljoen. De brutowinst, na huur, kwam uit op 114 miljoen euro. Per bezoeker gaat het om een record van 3,89 euro. Netto bleef er 27,5 miljoen euro winst over.

In afwachting van een verder herstel van de solvabiliteit en de schuldafbouw, besliste de raad van bestuur van Kinepolis om voor het dividend een lagere pay-out ratio te hanteren van 25 procent. Dat komt overeen met een bruto dividend van 0,26 euro per aandeel.