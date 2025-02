Jürgen Ingels haalt Oprah Winfrey naar België

Het Amerikaanse media-icoon Oprah Winfrey komt naar België. Op SuperNova, het technologiefestival van ondernemer Jürgen Ingels, zal Winfrey spreken over “het overwinnen van obstakels en het bereiken van grootse dromen”.

Na Barack Obama slaagt het technologiefestival SuperNova er opnieuw in een grote gastspreker te strikken. De wereldberoemde Amerikaanse talkshowpresentatrice en ondernemer Oprah Winfrey komt op 23 maart naar het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Het media-icoon zal er praten over “het overwinnen van obstakels en het bereiken van grootse dromen”.

“Met vastberadenheid, authenticiteit en een onwrikbare focus op haar doelen transformeerde Oprah haar leven en bouwde ze een media-imperium uit dat miljoenen inspireert. Haar parcours sluit perfect aan bij de missie van SuperNova: creativiteit, doorzettingsvermogen en visie inzetten om een betere toekomst vorm te geven”, klinkt het bij de organisatie. Ook drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp Nafi Thiam zal het woord nemen. Zij zal inzichten delen in haar sportieve carrière, die wordt gekenmerkt door veerkracht.

Inspiratie en innovatie

Na An Evening with Oprah Winfrey vindt SuperNova 2025 plaats op 27 en 28 maart in Waagnatie Expo & Events in Antwerpen. De tweedaagse conferentie is een bruisende plek waar techondernemers en investeerders inspiratie kunnen opdoen en waardevolle contacten leggen voor toekomstige samenwerkingen.

Het thema van dit jaar is Shoot for the Moon, wat de focus op ambitie, innovatie en baanbrekende ideeën moet benadrukken. Keynotes worden onder meer gegeven door sprekers van toonaangevende organisaties, zoals NASA, IDEO en Airbnb. Daarnaast biedt het evenement toegang tot investeringskapitaal van vooraanstaande durfkapitalisten en krijgen ambitieuze startups en scale-ups de kans hun bedrijven te pitchen voor ruim 250 internationale investeerders.