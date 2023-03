Inflatie weegt zwaar door op nettowinst Roularta

Roularta Media Group boekte vorig jaar een omzetstijging van 14,3 procent, tot 343,1 miljoen euro. Grote kostenstijgingen wogen zwaar door op de nettowinst. Het mediabedrijf dat onder meer Trends, Knack, Libelle en De Zondag uitgeeft, wil dit jaar fors meer digitale abonnees voor zijn magazines aantrekken.

Dat heeft CEO Xavier Bouckaert gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten van Roularta. Maar papier zal zeker niet meteen verdwijnen.

Minder nettowinst

Roularta heeft vorig jaar 555.000 euro nettowinst gemaakt, fors minder dan de 16 miljoen van 2021. De lagere winst is voornamelijk te wijten aan een waardevermindering op vastgoedplatform Immovlan.

Maar ook operationeel ging het minder goed. De omzet steeg met 14,3 procent tot 343,1 miljoen euro. Als overnames en deconsolidaties buiten beschouwing worden gelaten, bleef de omzet status quo. De ebitda (winst voor intresten, belastingen en waardeminderingen) daalde met 18,5 procent tot 30,1 miljoen euro. Roularta merkt daarbij op dat er zowel in 2021 als in 2022 eenmalige effecten speelden. Gezuiverd van eenmalige effecten daalde de ebitda met 11 procent, luidt het.

In de afdeling mediamerken, waarin onder meer de tijdschriften van de groep zitten, valt op dat de publiciteitsinkomsten met 6,5 procent zijn gedaald als overnames buiten beschouwing worden gelaten. Met overnames erbij waren die inkomsten stabiel.

Sport/Voetbalmagazine sneuvelt

Ook de abonnementsinkomsten kon Roularta enkel via overnames doen groeien. Zonder overnames was er een daling met 3,1 procent, vooral omdat Roularta het magazine Sport/Voetbalmagazine maar maandelijks in plaats van wekelijks meer liet verschijnen. Intussen is het sportblad helemaal opgedoekt, het verscheen in februari voor het laatst.

Het tijdschrift had het al jaren moeilijk en de zware kostenverhogingen waren “de nekslag te veel”, verduidelijkt CEO Xavier Bouckaert.

Bouckaert maakt zich sterk dat er niet meteen andere Roularta-titels gaan sneuvelen. “Er zitten momenteel geen merken in de gevarenzone. Maar we moeten constant evalueren en de juiste strategie vinden”, legt hij uit.

Roularta verwacht dat er ook dit jaar nog druk op de reclame-inkomsten zal komen, “gezien de onzekere economische context en toenemende kosten waarmee adverteerders te maken hebben”. Die onzekerheid en kosten kunnen lezers ook beïnvloeden bij hun keuze om abonnementen te verlengen of te starten, klinkt het.

Digitale abonnees

Een van de grote kostenstijgingen zat bij papier. Dat werd plots veel duurder vorig jaar. “We konden er met onze leveranciers zelfs niet meer over onderhandelen: het was te nemen of te laten”, aldus Bouckaert. “Op een bepaald moment was er schaarste en mochten we al tevreden zijn dat we papier konden krijgen.” Dat zal niet meteen leiden tot het verdwijnen van papieren magazines, luidt het.

Al wil Bouckaert dit jaar wel zwaar inzetten op het aantrekken van digitale abonnees. Tot nu toe lag de focus bij Roularta op “hybride” abonnementen, een papieren blad in combinatie met digitale toegang, maar volgens Bouckaert is de tijd rijp voor een versnelling in louter digitale abonnementen.

“Toen er een deuk kwam in het consumentenvertrouwen zagen we dat het mogelijk was om goedkopere digitale abonnementen te verkopen. We hebben nu een plan om in de komende jaren fors meer digitale abonnees te werven”, aldus de CEO. Nu telt Roularta gemiddeld 5 procent digitale abonnees voor zijn tijdschriften.

Toch ziet Bouckaert de papieren tijdschriften niet meteen verdwijnen voor digitale alternatieven. “Voor een magazine heb je tijd nodig. Voor veel mensen biedt een papieren magazine nog altijd de beste leeservaring”, zegt hij. “De vraag wanneer te stoppen met papier is zeer tricky. Wij zullen daar heel goed mee opletten. Men hoort veel over digitalisering, maar de realiteit is anders. Het belang van print voor magazines is niet te onderschatten.”