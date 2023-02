Inflatie daalt naar 6,62 procent, maar voedingsprijzen blijven stijgen

De inflatie in België is verder van 8,05 procent in januari naar 6,62 procent in februari, meldt statistiekbureau Statbel. Voeding blijft echter wel sneller in prijs stijgen: 16,12 procent tegenover 15,59 procent in januari.

De algemene inflatie is naar het laagste peil sinds december 2021 gezakt. In oktober werd de piek bereikt: toen steeg het prijspeil op jaarbasis met 12,27 procent.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 8,28 procent in februari tegenover 8,05 procent in januari. Dat is een gevolg van de toegenomen inflatie voor bewerkte voeding en diensten.

Dat de algemene inflatie nu sterk daalt, is een gevolg van de lagere energieprijzen Voor het eerst sinds lang hebben de energieprijzen een verlagend effect op de inflatie. Niet alleen in vergelijking met vorig jaar zakken die prijzen, ook op maandbasis zijn de dalingen spectaculair: de aardgasprijzen daalden met gemiddeld 27,8 procent, elektriciteit werd 16,2 procent goedkoper.

Voor voeding ligt dat helemaal anders. De voedingsinflatie blijft sterk aantrekken en bedraagt nu al 16,12 procent. Sommige producten zijn opvallend sterk gestegen in prijs: eieren zijn nu 38,6 procent duurder dan vorig jaar, volle melk 33,5 procent, pizza en quiche 28,6 procent en suiker 27,5 procent.

Op een jaar tijd werd voeding zoveel duurder als normaal op meer dan acht jaar, zegt econoom Stijn Baert op Twitter. ‘En ook de afgelopen maand werd ze nog eens zoveel duurder als normaal op bijna een jaar’, klinkt het. ‘De energiecrisis is een voedingsprijscrisis geworden.’

Met andere woorden: voeding werd op een jaar tijd zoveel duurder als normaal op meer dan 8 jaar. En ook de afgelopen maand werd het nog eens zoveel duurder als normaal op bijna een jaar! Melk, kaas en eieren zijn 26,0% duurder dan een jaar geleden en Oliën en vetten 24,4%. (9/10) — Stijn Baert (@Stijn_Baert) February 27, 2023

Hoewel de algemene inflatie al flink gezakt is, stijgen de prijzen nog altijd fors sneller dan de Europese Centrale Bank zou willen. Die mikt op een inflatie van 2 procent op middellange termijn.