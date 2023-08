In beeld: op verkenning in het Justitiepaleis

De restauratie van de gevels van het Justitiepaleis in Brussel is begonnen.

“Stellingen voor een symbool van België, een symbool van justitie en democratie, zijn onaanvaardbaar. Het was een prioriteit daar iets aan te doen”, zegt Mathieu Michel, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid. Tegen 2030 moet het paleis helemaal uit de steigers zijn.

De renovatie wordt al voorbereid sinds 2016, toen de regering-Michel na jarenlange twijfels besliste het paleis integraal voor te behouden voor justitie. Inmiddels wordt ook nagedacht over de renovatie van het interieur. Het Justitiepaleis moet in 2040 in het nieuw staan, uitgerust met de nieuwste technologie. “De trein is vertrokken. En hij mag zeker niet meer stoppen”, stelt Laurent Vrijdaghs, de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, met wie Trends het gebouw verkende.