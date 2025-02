Ice Mountain Adventure Park bestaat 25 jaar: ‘In deze branche moet je continu investeren en vernieuwen’

25 jaar geleden zette de West-Vlaamse ondernemer Stéphane Fievez een indoorskipiste neer in Komen, net over de taalgrens in Henegouwen. Nu koestert hij ambitieuze uitbreidingsplannen. “Onze concurrenten zijn Kinepolis, bowlings en pretparken. Je moet je aanbod blijven uitbreiden om mensen aan te trekken.”

“Ik wou iets doen in de sportbranche”, herinnert geboren Menenaar Stéphane Fievez zich. “In de jaren negentig waren indoorsquashzaken met ook fitness- en aerobicslessen in de mode. Maar toen ik in Nederland een indoorskihal ging bekijken, was ik verkocht. Dat bestond in België niet. Letterlijk over het weekend hebben we samen met de familie beslist ervoor te gaan. Ik was toen pas 22 jaar en kon gelukkig op de steun van mijn ouders rekenen.”

Fievez is kok van opleiding, skiet zelf pas sinds 2015 op regelmatige basis, maar ondernemen zit hem in het bloed. Zijn vader baatte een garage en een autorijschool uit, zijn moeder deed de exploitatie van rusthuizen. Zijn broer Thierry bouwde die activiteit van bejaardenzorg verder uit. “Samen hebben we vandaag zo’n 1.500 mensen in dienst.”

Wie vanaf de top van de Kemmelberg het omliggende land overschouwt, ziet naast de metropool Rijsel ook de kerktorens van Ploegsteert (Henegouwen) en Wijtschate (West-Vlaanderen). Daartussenin staat het zeer herkenbare gebouw van Ice Mountain Adventure Park. “We zitten hier op een centraal punt waar Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk elkaar raken”, zegt Fievez. Van de 380.000 bezoekers die hij jaarlijks mag verwelkomen, is de helft Nederlands- en de helft Franstalig. “De ligging is ideaal en gemakkelijk toegankelijk voor klanten uit de drie regio’s”, zegt hij.

‘Misschien was het vroeger in Wallonië gemakkelijker, maar vandaag is het in België overal even moeilijk om nog iets gedaan te krijgen’ Stéphane Fievez, Ice Mountain Adventure Park

84 maanden

Die locatie was nochtans niet de eerste keuze. “We dachten aanvankelijk aan het Kortrijkse of Moeskroen. Op een gegeven moment hadden we zelfs grond gekocht in Abele (bij Poperinge, tegen de Franse grens, nvdr), maar daar kregen we uiteindelijk geen vergunning. Ik was daar zo teleurgesteld over dat ik bijna wenend in Komen terechtgekomen ben. Maar toen ik mijn plannen had uiteengezet, reageerde het gemeentebestuur positief. Op vrij korte termijn had ik een stuk grond en een vergunning.”

Veel Vlaamse ondernemers zeggen dat het in Wallonië gemakkelijker en sneller gaat om een project te realiseren. “Dat was misschien vroeger zo, maar vandaag is het in België overal even moeilijk om nog iets gedaan te krijgen”, reageert Fievez. Hij kocht in 2016 een aangrenzend stuk grond van 6 hectare om er andere recreatievormen te voorzien, maar het duurde tot februari 2024 voor hij alle papieren voor zijn uitbreidingsplannen op zak had. “In plaats van de 18 maanden waarop we gerekend hadden, heeft de hele procedure 84 maanden aangesleept.”

Wat die plannen precies inhouden, daarover wil Fievez nog niet veel kwijt. Aanvankelijk, toen hij de grond bijkocht, dacht hij aan een icekarting en een hotel. Maar dat wordt het niet, zegt hij nu: “De tijden zijn veranderd. Je moet je aanpassen aan de consument. Sinds corona gaan de mensen bijvoorbeeld veel meer op reis. Het wordt alleszins iets in de recreatieve sfeer, vrijetijdsactiviteiten, maar de precieze details kan ik op dit moment nog niet geven.”

Outdoor

Intussen heeft Fievez zijn handen vol aan zijn Ice Mountain Adventure Park. Sinds de start in september 1999 is hij blijven investeren om het complex te moderniseren en te vernieuwen. In 2006 werd een tweede skipiste gebouwd, in 2016 kwam er een hal voor indoorskydiving. “Dat moet je in deze branche doen als je wilt dat klanten terugkomen. Onze concurrenten zijn Kinepolis, bowlings en pretparken. Je moet nieuwe dingen blijven creëren en je aanbod blijven uitbreiden om mensen aan te trekken.”

Voor de skiërs en snowboarders heeft de piste de grootste aantrekkingskracht. Zij kunnen er hun skills trainen in het vooruitzicht van een vakantie in de bergen, of gewoon hun favoriete sport in eigen land beoefenen. Fievez: “Dat blijft onze primaire doelgroep. Wij zullen de bergen nooit vervangen, maar laten mensen wel kennismaken met de sneeuw en wintersporten. Daarnaast creëren we de atmosfeer van de bergen in onze resto’s en bar.”

Voor Ice Mountain Adventure Park is de periode september-april het hoogseizoen. Om de tussenliggende maanden te overbruggen ontwikkelde Fievez outdooractiviteiten zoals een klimpark, paintball, lasergames en sportkampen.

‘Ik denk dat we voor sfeer en kwaliteit nu bijna de perfectie benaderen. Maar eigenlijk hebben zulke investeringen geen directe return’ Stéphane Fievez, Ice Mountain Adventure Park

Drie cv’s

De voorbije jaren waren financieel niet gemakkelijk voor Ice Mountain Adventure Park. Eerst was er de coronacrisis, waardoor alles dicht ging. Daarna volgde de forse stijging van de energieprijzen, die voor een indoorskipiste een belangrijke kostenpost vormen. “We zijn erin geslaagd ons energieverbruik met 40 procent te verminderen”, zegt Fievez trots. “Veel kleine ingrepen, zoals het gebruik van lampen met een heel nieuwe led-technologie, maar ook investeringen in een betere isolatie. We hebben op de site ook een voetbalveld aan zonnepanelen geïnstalleerd. In een volgende fase willen we die zonne-energie in batterijen capteren.”

De opstoot van de inflatie en de automatische loonindexering deden de loonkosten dan weer fors toenemen. Maar de krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook in Komen voelen: “Het is hier moeilijk, net zoals in West-Vlaanderen, om personeel aan te trekken. Voor een vacature voor een poetsvrouw krijgen we hoogstens drie cv’s binnen. We hebben gelukkig een goed kernteam van mensen die hier vaak al jarenlang werken. Als ik zie welke mirakels ze verrichten op avonden in de weekends als het hier vollen bak is…”

Ice Mountain Adventure Park draait 7 miljoen euro omzet op jaarbasis. In het boekjaar tot eind september 2023 was dat goed voor een brutomarge van 1,9 miljoen euro. Onderaan de resultatenrekening was er 152.000 euro nettowinst, maar het bedrijf sleurt nog de overgedragen verliezen van de jaren daarvoor mee.

Marc Coucke

Toch investeerde Fievez ook in die moeilijke periode in totaal 1 miljoen euro in een volledig geautomatiseerd ticketingsysteem, in een moderne materiaalruimte en vestiaire, in vergaderruimtes voor bedrijven, in het upgraden van de restaurants, en in de creatie van een nieuwe bar vernoemd naar zijn moeder.

“In de brasserie kun je eten en drinken met een panoramisch zicht op de skipiste. In het restaurant Le Montagnard brengen we culinaire specialiteiten uit de Franse Alpen. En de bar Marie-Jeanne brengt je met zijn houtenchaletsfeer in een après-ski-omgeving. Ik denk dat we voor sfeer en kwaliteit nu bijna de perfectie benaderen. Maar eigenlijk hebben zulke investeringen geen directe return, ze zijn puur gericht op klantentevredenheid en -trouw.”

Is het op dat punt dat een individuele ondernemer het verschil kan maken met een keten zoals SnowWorld, die sinds enkele jaren volledig in handen is van Marc Coucke? Fievez vergelijkt niet graag en zegt dat er voor iedereen plaats is op de markt: “Als je wilt gaan eten, kun je kiezen voor een McDonald’s of een kleine brasserie, en alles daartussenin. Elke formule heeft haar voordelen. Bij een keten is er uniformiteit en weet je wat je gaat krijgen, wat ook de locatie is. De kleine brasserie kan eigen accenten leggen en kent zijn klanten persoonlijk.”

Sinds enkele jaren is Fievez ook actief in Doornik. Hij ontwikkelde er het pretpark Jungle City en kocht vorig jaar de lokale ijspiste die hij omdoopte tot Jungle Experience. “Geld is voor mij geen drijfveer”, zegt hij. “Ik amuseer me al 25 jaar met Ice Mountain Adventure Park, ik sta graag tussen de mensen. Ik beschouw mijn team als mijn tweede familie. Weet je, die 25 jaar zijn in geen tijd gepasseerd. Ik ben van plan de volgende vijf jaar met evenveel goesting te blijven ondernemen, en dan zal ik een gelukkig man zijn.”