Voedselverspilling drastisch verminderen met slimme software. Dat is de missie van I-Challenge. Onder leiding van CEO Wendy Ossieur wil de Gentse start-up de voedselindustrie veranderen met een AI-gestuurde tool die de houdbaarheid van producten accuraat voorspelt.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat jaarlijks 40 procent van al het geproduceerde voedsel verloren, deels door te voorzichtig ingestelde houdbaarheidsdata. Producenten nemen geen risico’s met de voedselveiligheid en stellen de houdbaarheid vaak korter in dan nodig is. De software van I-Challenge helpt bedrijven die houdbaarheidsdata veel nauwkeuriger te bepalen, waardoor er minder voedsel onnodig wordt weggegooid.

Het bedrijf zag in november 2023 het daglicht als spin-off van Universiteit Gent. De kiem van de onderneming lag bij professor Frank Devlieghere. Als expert in voedingsmicrobiologie werkte hij al jarenlang intensief samen met bedrijven in de voedingssector. Hij merkte dat er een grote behoefte was aan een snellere en nauwkeurigere manier om de houdbaarheid van voedingsproducten te voorspellen. De traditionele methodes zijn vaak tijdrovend. Soms moet een bedrijf maanden wachten op een laboresultaat.

Devlieghere werkte daarom samen met doctoraatstudent Katrien Begyn aan de ontwikkeling van een snellere testkit. Wendy Ossieur werd vervolgens benaderd om het team te versterken. Met haar jarenlange managementervaring in de voedingsindustrie, onder andere bij de Deense bedrijven Novonesis en DSM-Firmenich, bracht ze de zakelijke expertise mee die nodig was om van het universitaire project een levensvatbare onderneming te maken. “Frank heeft de wetenschappelijke expertise, de labokennis deelt hij met Katrien, de industriecontacten komen van ons drieën, en ikzelf heb dan weer het meest ervaring met het runnen van een onderneming, het aansturen van teams en zelfs het oprichten van een joint venture”, zegt Wendy Ossieur.

Zeven minuten

De drie oprichters van I-Challenge beseften meteen dat een geïntegreerde softwareoplossing onmisbaar was om het probleem optimaal aan te pakken. Wat maakt de oplossing van I-Challenge uniek? De kern is een geavanceerd cloudsoftwareplatform waarin machinelearning en predictieve microbiologie samenkomen. “We gebruiken wiskundige modellen die we baseren op laboratoriumtesten. Onze software voorspelt de houdbaarheid van een product nauwkeurig en uitermate snel, op basis van ingrediënten en productieomstandigheden”, legt Wendy Ossieur uit. Zo kunnen bedrijven houdbaarheidsdata voorspellen zonder maandenlange testen te hoeven doen.

“Normaal gesproken kan het zes maanden duren om de houdbaarheid van een product te bepalen”, legt Wendy Ossieur uit. “Met onze software kan dat in zeven minuten. Dat betekent minder voedselverspilling, snellere productontwikkeling en een efficiëntere supplychain.” De software stelt voedingsbedrijven ook in staat zelf simulaties uit te voeren en zo de ideale houdbaarheidsdatum te bepalen. “Veel tools zijn zo complex dat je bijna een doctoraat in microbiologie nodig hebt om ermee te werken. Wij wilden een oplossing die toegankelijk is voor productontwikkelaars, kwaliteitsverantwoordelijken en productieafdelingen zonder verregaande wetenschappelijke kennis.”



Financiële steun

Eerst richtte I-Challenge zich vooral op de sausindustrie, omdat daar de technologische vooruitgang het verst gevorderd is. De klantenportefeuille en de ambitie reiken vandaag veel verder. “Onze software is ontworpen om in de toekomst breed toepasbaar te zijn”, zegt Ossieur. “We willen de volgende stap zetten richting bakkerijproducten, chocolade, confiserie, gefermenteerde vleeswaren en uiteindelijk alle voedingsmiddelen die vatbaar zijn voor microbieel bederf.” Bovendien is het bedrijf al internationaal actief, zegt de CEO: “Onze klantenbasis is nu al voor de helft internationaal, met een sterke focus op Europa, maar onze ambitie is wereldwijd.”

De innovatieve kracht van I-Challenge bleef niet onopgemerkt. In 2024 werd het bedrijf geselecteerd als laureaat van het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fonds, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Dat is een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups. Dat leverde I-Challenge niet alleen erkenning op, maar ook een financiële injectie van 50.000 euro. Daarnaast kreeg I-Challenge steun van Biotope, een incubatieprogramma voor deeptechbedrijven van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). “Dat heeft ons niet alleen financieel ondersteund, maar helpt ons ook bij het schalen van onze technologie”, zegt Wendy Ossieur. Dankzij die steun kon I-Challenge onlangs ook zijn intrek nemen in de uitmuntende laboratoria van de VIB in Zwijnaarde.

Minimale verspilling

Het kernteam van I-Challenge bestaat uit zes medewerkers, onder wie de drie oprichters. “We breiden volop uit en zijn op zoek naar extra talent”, zegt Ossieur. “We willen ook verder investeren in nieuwe technologie, zoals het voorspellen van sensorische houdbaarheid (smaak- en geurveranderingen, nvdr) en chemische stabiliteit.” Om die groei te financieren, werkt I-Challenge aan een nieuwe kapitaalronde. De ambitie is van een Europees naar een wereldwijd opererend bedrijf te evolueren. De oprichters geloven dat hun technologie de norm kan worden in de voedingsindustrie. “We zijn geen doorsnee techstart-up”, besluit Wendy Ossieur. “We combineren geavanceerde wetenschap met een praktische, toegankelijke oplossing die een echte impact heeft op hoe voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. De combinatie van AI en microbiologie heeft volgens ons veel toekomst in de voedingsindustrie. Ons uiteindelijke doel? Een wereld waarin voedselverspilling tot een minimum wordt herleid.”