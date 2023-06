In nauwelijks acht jaar evolueerde Simon Eggermont van een zelfstandige in bijberoep met één kraan tot de eigenaar van twee, en weldra drie bedrijven in grondwerken, recyclage en betonproductie.

Terwijl we met Simon Eggermont de groei van Grondwerken Eggermont bespreken, gaat nauwelijks vijftig meter achter ons een huizenrij langs de Kortrijksesteenweg in Deinze onverbiddelijk tegen de vlakte. De huizen lagen naast een meubelzaak die op de vrijgekomen ruimte extra parkeergelegenheid wil creëren.

“Om en bij 70 procent van de omzet van Grondwerken Eggermont komt van industrieklanten, de overige 30 procent van particuliere opdrachten”, vertelt de zaakvoerder. “We nemen uiteenlopende opdrachten aan: van huizen slopen en loodsen afbreken tot een oprit afgraven en een regenwaterput plaatsen.”

Grondwerken Eggermont bestaat nauwelijks acht jaar en draaide in 2022 een omzet van 10 miljoen euro. Simon Eggermont begon in de eerste helft van vorig decennium als zelfstandige in bijberoep met de kraan van zijn vader. Vandaag heeft de onderneming een vloot van twintig grondwerkmachines. “Toch hebben we beslist de activiteiten van Graafwerken Eggermont op dit niveau te stabiliseren”, verrast hij. “Het bedrijf mag groeien, maar het is niet onze eerste focus.”

Recyclage en beton

De reden voor die beslissing is minder verrassend, als we polsen naar het succes van de tweede onderneming van Eggermont: Re-Eggermont. In plaats van het afval van de grondwerken steeds te moeten transporteren naar Gent, Tielt of Kruishoutem, startte Simon Eggermont in 2018 met een eigen recyclage- en containerdienst. Op de site aan de Filliersdreef in Deinze storten zowel bedrijven als particulieren. Re-Eggermont verwerkt het afval en brengt het weer in omloop. “We verwerken 80.000 ton steenpuin en 8.000 ton gemengd afval per jaar”, aldus Eggermont. “We kunnen dat voor 100 procent hergebruiken bij de grondwerken.”

In vijf jaar groeide het recyclagebedrijf tot een omzet van 5 miljoen euro en een betere winstgevendheid. “In recyclage ligt de winstmarge hoger dan in grondwerken, waar we op zo’n 5 procent uitkomen. De concurrentie in grondwerken is best hard. Het is een markt met veel kleine spelers die allen afhankelijk zijn van één overheid.”

Grondwerken Eggermont neemt geen openbare werken aan, omdat de administratieve last niet in verhouding staat tot de opbrengst. “Maar toch voelen we het effect van de overheid. Investeert die weinig, dan vallen de mastodonten die veel openbare werken aannemen terug op de privémarkt, waar vervolgens de concurrentie verhardt.”

Vanaf januari gaat Simon Eggermont nog een stapje verder met de start van een eigen betoncentrale. Opnieuw snijdt het grondwerkbedrijf op die manier een externe kostenpost weg. “Het derde bedrijf zal Re-Mix heten en zal het zand dat uit onze brekers komt, mengen met cement om vervolgens te gebruiken in de bouw. Denk maar aan de boordstenen die we plaatsen bij grondwerken. We financieren de start van Re-Mix met eigen middelen en een banklening.”

Dat de grondwerken, de recyclage- en de betonactiviteit elk vanuit een aparte vennootschap opereren, is een bewuste keuze. “Grondwerken Eggermont is een van de klanten van Re-Eggermont”, klinkt het. “Re-Mix gaat grondstoffen gebruiken van Re-Eggermont en kan verkopen aan Grondwerken Eggermont. Maar we werken net zo goed voor onze conculega’s.”

3D-systemen

Met de combinatie van grondwerken en recyclage zet Simon Eggermont 42 mensen aan het werk. Het machinepark telt naast de twintig graafmachines tien vrachtwagens en enkele bestelwagens en kleinere bulldozers. De aankoop van de machines maakt de groei van de ondernemingen kapitaalintensief. “Gaandeweg heb ik geleerd dat de aanschaf voordeliger is dan de machines te huren. Zodra een machine is aangekocht, merk je dat ze altijd wordt ingezet en een troef wordt om opdrachten binnen te halen.”

Op de graafmachines maakt Eggermont gebruik van geoptimaliseerde 3D-gps-systemen. Na het opmeten komen de digitale plannen in de gps-sturing van de grondwerkmachines terecht. De machinist ziet op zijn beeldscherm exact wat er moet gebeuren. “Je weet precies waar je moet graven, waar nutsleidingen liggen en welk grondverzet je mag verwachten. Als volgende stap willen we graag investeren in de zogenoemde totaalstations. Een gps werkt op 2 centimeter nauwkeurig, maar op een grote oppervlakte kan dat een belangrijk verschil betekenen. Totaalstations werken met een 3D-coördinatensysteem, waarmee je verschillende punten op een terrein heel nauwkeurig kunt bepalen.” Ondanks de groei van één naar drie bedrijven, ambieert Simon Eggermont geen grootschalige structuur voor zijn activiteiten. “We willen geen piramidebedrijf worden”, zegt hij. “Ik sta graag dicht bij mijn medewerkers en doe mijn best om een planning te maken die voor iedereen comfortabel is. Als je met zestig bent, wordt dat moeilijker. Voor mij zit het geheim van gezond groeien in de aandacht voor je medewerkers en het behoud van een goede cashflow.”

Klanten tijdig doen betalen, is geen sinecure, stelt Eggermont vast. “We werken voor grote Amerikaanse bedrijven en dan mag je al snel uitgaan van een betaaltermijn van zestig dagen. Je kunt met vorderingsstaten werken, maar als je die pas na dertig dagen kunt opmaken, dan speel je negentig dagen voor bank. De bouwsector zou meer met voorschotfacturen moeten werken, nu is dat allesbehalve gangbaar. Om onze kasstroom te bewaken, denken we gezond na over onze investeringen en zetten we een medewerker in op de inkomende betalingen.”