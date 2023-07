Farmabedrijf Mithra ziet cash snel wegsmelten

Het Luikse farmabedrijf Mithra, gespecialiseerd in gezondheidsproducten voor vrouwen, dreigt in september zonder cash te vallen. Dat blijkt uit een presentatie op de website van het bedrijf, waarover enkele media zoals La Libre en De Tijd woensdag berichten. Het farmabedrijf kondigt wel al een aantal maatregelen aan die extra cash in het laatje kunnen brengen.

In de presentatie op zijn website staat dat Mithra eind april 26 miljoen euro cash had. Sindsdien is er nog 25 miljoen ingestroomd, onder meer via een lening en de verkoop van aandelen van het Australische bedrijf Mayne Pharma. Maar tegen september zou de cash zijn opgedroogd, onder meer door de kosten voor R&D (60 miljoen euro in 2023, red.). ‘Mithra heeft bijkomend werkkapitaal nodig om zijn operationele en investeringsuitgaven te dragen’, klinkt het. Het bedrijf stelt een aantal maatregelen voor die extra geld in het laatje moeten brengen.

Het gaat onder meer om de mogelijke verkoop van activa en opschorting of uitstel van een aantal onderzoeksprojecten, met uitzondering van de drie belangrijkste producten (Donesta, Myring en Estelle).

Daarnaast verwacht Mithra dit jaar ook extra inkomsten van de Donesta-licentie in de Verenigde Staten. In heel wat landen mag het farmabedrijf het kandidaat-middel tegen opvliegers tijdens de menopauze commercialiseren, maar nog niet in Noord-Amerika. Het middel is net als de voorbehoedsmiddelen van Mithra gebaseerd op estretol, een natuurlijk oestrogeen.

Extra kredieten – in ruil voor nieuwe aandelen van Mithra – behoort ook tot de mogelijkheden.

Het aandeel van Mithra was woensdag een van de grootste dalers op de Brusselse beurs, met een verlies van meer dan 4 procent.