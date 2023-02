Michèle Sioen: ‘Europees verbod op PFAS zou betekenen dat politie, brandweer en leger niet meer afdoende beschermd zijn’

De familiale textielgroep Sioen Industries nam eind mei 2021 afscheid van de beurs. Dat biedt voordelen, maar het aantal uitdagingen is daarom niet afgenomen, stelt topvrouw Michèle Sioen in een uitgebreid interview met Trends. Een paar interessante overpeinzingen.

Eén van de uitdagingen waarmee Sioen geconfronteerd wordt na de beursexit, is het nakende Europese verbod op PFAS. Dat zijn duizenden synthetische chemische stoffen, waaronder een flink deel schadelijk, die materialen bijvoorbeeld vuil- of waterafstotend, of warmtebestendig kunnen maken. Maar die stoffen zijn dus belangrijk voor de wereldmarktleider in hoogwaardige beschermkledij die Sioen is.

Michèle Sioen: “Sommige fluorstoffen leggen een beschermlaag op het weefsel voor brandweer- of politiekledij om die vuur- en oliebestendig te maken. Een alternatief voor die stoffen bestaat nog niet. Een verbod zou dus betekenen dat de politie, de brandweer en het leger niet meer afdoende beschermd zijn. Ik veronderstel dat Europa daar toch rekening mee zal houden.”

Slim en recycleerbaar

‘Slimme kleding’, zoals slimme afdekzeilen tegen ladingdiefstal of een slim brandweerpak met sensoren om te beschermen tegen brandwonden, geldt als de toekomst van de sector. Maar dat is niet de enige innovatie waarmee Sioen zich onderscheidt.

“We werken met ingewerkte alarmsystemen of track-and-tracesystemen. Maar we werken ook enorm veel op de recycleerbaarheid en de bioafbreekbaarheid van onze kleding. We kunnen niet winnen op competitiviteit, dus moeten we winnen met onderzoek en ontwikkeling en innovatie. Al zijn er meer projecten die mislukken dan slagen. Soms gewoon omdat ze te duur zijn. Zo hadden we een procedé om algen te kweken op matten in zee. Dat is niets geworden, omdat het goedkoper is die algen te kweken in landen als de Filipijnen. Maar het heeft ons wel andere zaken bijgebracht. Dankzij die ontwikkelingen maken we nu bijvoorbeeld matten voor groene gevels en muren voor de bouwsector.”

Green Deal Industrial Plan: ‘Too little, too late’

Europa komt wel met een Green Deal Industrial Plan, maar ook daar is Sioen een koele minnares van.

“Too little, too late. Het maakt alles ook opnieuw complexer. In Europa maken ze altijd alles ingewikkeld en krijgen we voortdurend nieuwe verplichtingen die het voor ondernemers moeilijk maken. Neem die nieuwe ESG-rapportering. Oké dat die er komt, maar daarvoor moet je alweer mensen aanwerven.”

Meer over de regelgeving: “We krijgen er constant nieuwe rugzakjes bij. Neem bijvoorbeeld ook de LCA’s (levenscyclusanalyse om de milieu-effecten van een product te meten, nvdr) die we moeten schrijven voor onze producten. Allemaal extra administratieve lasten die heel lastig zijn voor grote bedrijven, maar voor kleine is het nog duizend keer moeilijker. Dat vreet tijd die je niet kunt besteden aan je business. Op zeker moment wegen die rugzakjes zo zwaar dat je niet meer vooruitraakt.”