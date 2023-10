Euronav bevestigt overnamegesprekken tussen Frontline en CMB

Euronav bevestigt donderdagnamiddag de lopende gesprekken tussen de belangrijke aandeelhouders van Euronav: Frontline en CMB (van de Belgische redersfamilie Saverys). In een persbericht meldt de tankermaatschappij dat CMB het aandeel van Frontline, 26 procent, zou willen verwerven voor 18,43 dollar per aandeel.

Vervolgens zou er een openbaar overnamebod gelanceerd worden tegen dezelfde prijs. Tegelijk, bij wijze van voorwaarde, zou Frontline een deel van de vloot van Euronav verwerven. Concreet zou Frontline 24 olietankers overnemen van Euronav. Dat stemt overeen met een prijs van 2,35 miljard dollar. Of de deal er effectief komt, is koffiedik kijken. Aandeelhouders moeten voor een overname van de vloot in ieder geval hun goedkeuring geven.

Impasse

Het bericht komt er na enkele dagen van wilde speculaties over de interne onderhandelingen bij Euronav. De algemene impasse bij Euronav duurt al enkele maanden en het bedrijf zit ook al eventjes zonder CEO. De huidige deal die wordt onderhandeld zou ook de lopende arbitrageprocedure stopzetten.

Donderdagmorgen werd het aandeel van Euronav opgeschort door beurswaakhond FSMA. De handel in het aandeel werd om 15.30 uur hernomen. Het Euronav-aandeel sloot de handelsdag op Euronext Brussel 17,26 procent hoger af tot 16,31 euro.

De Compagnie Maritime Belge (CMB) zou wel nog de nodige middelen moeten vinden om Euronav over te nemen. CMB is eigendom van Saverco, de familie Saverys en heeft een belang van ongeveer 23 procent in Euronav. Als CMB de deal afgewerkt krijgt, zal de familie Saverys zijn belang in Euronav mogelijk zien verdubbelen. Frontline kan ook als winnaar uit de bus komen door een deel van de vloot over te nemen.

Euronav laat tot slot weten dat de onderhandelingen ver gevorderd zijn, maar dat er geen garantie op succes is. Elke overeenkomst tussen beide partijen moet in ieder geval worden voorgelegd aan diverse autoriteiten in België en de VS.

Familie Saverys

De overnamestrijd tussen de twee aandeelhoudersgroepen lijkt zo haar einde te naderen. Vorig jaar werd nog een fusie van Euronav aangekondigd met concurrent Frontline, geleid door de Noor John Fredriksen. Die fusie zou de grootste olietankerrederij ter wereld hebben geschapen.

De familie Saverys was echter tegen de fusie – door een andere visie op de toekomst – en bleef haar aandeel verhogen in Euronav zodanig om de fusie te blokkeren. Dat was zo hard tegen de zin van Frontline, dat de Noren hun overnamebod naar de vuilnisbak verwezen. Tegelijk verhoogde ook Frederiksen zijn aandeel in Euronav. Niet veel later vertrok CEO Hugo De Stoop (mei 2023, red.) en kwam er een arbitrageprocedure. Door de vloot te splitsen, proberen beide partijen nu een soort win-win te bekomen.

