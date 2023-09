Energieleverancier Mega ook actief in Nederland

Energieleverancier Mega, die tien jaar geleden in Luik opgericht werd, heeft de Nederlandse markt aangeboord. De energieleverancier heeft al zowat 70.000 contracten in Nederland en wil tegen eind volgend jaar tussen de 100.000 en 150.000 Nederlandse klanten in portefeuille hebben. Op termijn wil Mega 500.000 Nederlandse contracten, zo meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

“Nederland lonkte al een tijdje”, zegt Thomas Coune, CEO van Mega. “We hebben vandaag meer klanten in Vlaanderen dan in Wallonië, en een Nederlandstalig team. Er zijn heel wat synergieën. Heel wat van de processen en tools die we ontwikkelden voor de Vlaamse markt, zijn deels bruikbaar in Nederland. Het is ook een mooi diversificatietraject. We wilden dit echter niet lanceren in volle energiecrisis. Nu de prijzen al zo’n zes maanden stabiel zijn, is het tijd om volop voor deze nieuwe markt te gaan”, aldus Coune.

Mega stelt vandaag al zo’n 25 mensen tewerk in haar kantoren in Rotterdam. In België werken zowat 120 mensen voor Mega. (Belga)