Dstny versterkt vuurkracht met ‘enkele honderden miljoenen euro’s’

Dstny heeft een financieringsdeal rond met een niet nader genoemd consortium van schuldfondsen. De Zaventemse specialist in software voor bedrijfscommunicatie krijgt toegang tot ‘enkele honderden miljoenen euro’s’, zegt CEO Daan De Wever in Trends Talk dit weekend. In één moeite heeft Dstny ook zijn bestaande schuld geherfinancierd bij het consortium. De extra schuldencapaciteit wil Dstny gebruiken voor overnames.

Het volledige interview met Daan De Wever in Trends Talk kunt u vanaf zaterdagmorgen 11 uur een weekend lang bekijken op Kanaal Z .