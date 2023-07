Drie sleutels tot het succes van de Belgische biotech: ‘Argenx is een extreem zeldzame parel’

In het allesbehalve gunstige klimaat voor biotechnologie kon argenx vorige week met gemak 1 miljard dollar ophalen bij investeerders. Hoe uitzonderlijk zijn de prestaties van het Vlaamse biotechnologiebedrijf? En wat is er voor nodig om een opvolger van argenx naar de beurs te brengen?

De biotechnologiesector is dit jaar een achterblijver op de beurs. Terwijl de Amerikaanse Nasdaq in de eerste jaarhelft een van zijn beste prestaties neerzette, staat de subindex van de biotechaandelen op verlies. “Heel wat biotechaandelen noteren onder hun nettocashpositie”, zegt Danny Van Quaethem, fondsbeheerder bij Econopolis. “Die bedrijven hebben per aandeel meer geld op hun balans staan dan beleggers voor die aandelen willen betalen.”

Dat het sentiment rond biotech op dit moment negatief is, heeft vooral te maken met de gestegen rente, die alle financiering duurder maakt en op de waarderingen van groeibedrijven weegt. Ook buiten de beurs is de appetijt verminderd. “Investeerders hebben nog wel geld, maar ze blijven meer op hun centen zitten. Er is minder competitie om deals binnen te halen, waardoor investeerders meer tijd hebben om hun huiswerk grondig te maken en een risicoanalyse te doen”, meent Katleen Vandersmissen, managing partner van Heran Partners. Het eerste fonds van Heran Partners heeft 75,5 miljoen euro verzameld, waarvan ongeveer drie kwart geïnvesteerd is. Mogelijk komt er in het najaar nog een tweede fonds bij. Heran investeert vooral in bedrijven die medische of gezondheidstechnologie ontwikkelen – twee domeinen die tegen de biotechnologie aanschurken. Bij biotech draait alles rond het ontwikkelen van nieuwe behandelingen van ziektes. Vandersmissen: “De trend is overal dezelfde. Het investeringsklimaat was in 2020, 2021 en zelfs 2022 vooral gunstig voor de oprichters. Misschien wel te gunstig, met heel hoge waarderingen. We zien nu de tegenreactie, die misschien ook weer te veel in de andere richting doorslaat.”

1 Kapitaal én vervolg- kapitaal vinden

Voor investeerders zijn die lagere waarderingen een tweesnijdend zwaard. “Het is het vandaag makkelijker nieuwe rendabele investeringen te vinden”, stelt Vandersmissen. “Maar voor bedrijven waar je als investeerder al in zit, is het veel moeilijker een nieuwe kapitaalronde te organiseren tegen de huidige lagere waarderingen, wanneer er vervolgkapitaal nodig is om verder te groeien.”

Argenx daarentegen haalde vorige week zonder probleem 1 miljard dollar op, terwijl het had gemikt op een kapitaalverhoging met slechts 750 miljoen dollar. “Argenx laat zien dat het niet onmogelijk is geld op te halen. Beleggers zijn bereid bedrijven te steunen als de fundamenten goed zitten. Kort door de bocht: quality gets funded”, reageert analiste Suzanne van Voorthuizen van het beurshuis Van Lanschot Kempen. Het nieuws van de kapitaalverhoging kwam een dag na de bekendmaking van positieve fase III-studieresultaten voor het geneesmiddel Vyvgart bij een grote groep patiënten die lijden aan de auto-immuunziekte CIDP. “De klinische data voor CIDP waren zeer sterk. Die data bewijzen ook de geloofwaardigheid van een pijplijn met eenzelfde product. Er zijn vijftien mogelijke indicaties die met Vyvgart behandeld kunnen worden”, voegt Van Quaethem toe.

Vorige week schreef De Tijd dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) aan de kar trekt voor een fonds met een kapitaal van 0,5 tot 1 miljard euro. “Fantastisch nieuws”, vindt Van Quaethem. “Want we missen een verankeringspolitiek in België. VIB stond mee aan de wieg van argenx, maar is nu niet meer te bespeuren in het aandeelhouderschap van het bedrijf. Grote onderzoeksinstituten zouden een minimale participatie moeten behouden in bedrijven die voortspruiten uit hun onderzoek. De grote aandeelhouders van argenx zijn Angelsaksische vermogensbeheerders als Fidelity, BlackRock en Baillie Gifford. In Denemarken bijvoorbeeld gebeurt dat veel beter. Kijk maar naar de insulineproducent Novo Nordisk, Coloplast en Chr. Hansen, die nog altijd grotendeels in Deense handen zijn.”

Ook Vandersmissen is zo’n VIB-fonds genegen. “Het idee is niet nieuw, maar blijkbaar worden de plannen concreter. Alleen is de vraag wie zo’n fonds gaat beheren en hoe onafhankelijk het zal zijn. Er zijn weinig grote fondsen in België, en zelfs in Europa. In Nederland heb je de grote pensioenfondsen die investeren in durfkapitaalfondsen. Dat missen wij in België. Maar laat ons eerlijk zijn, Europa is voor een groot deel afhankelijk van overzees kapitaal”, meent Vandersmissen. “Al zal een aandeelhouder nooit alles voor het zeggen hebben. De continuïteit en wat het beste is voor de ontwikkeling van het bedrijf moeten vooropstaan. Sommige bedrijven hebben zelfstandig een bestaansrecht. Andere zijn beter af in de schoot van een groter bedrijf. Natuurlijk hebben wij ook al bedrijven moeten verkopen die we graag wilden houden, omdat we onvoldoende financiële slagkracht hebben.”

Vandaag zit de zogenoemde IPO-markt potdicht. Dat het vandaag moeilijker is om bedrijven naar de beurs te brengen, maakt ook partijen die in vroegere fases in bedrijven investeren voorzichtiger. Vandersmissen: “Elk investeringsdossier heeft zijn eigen verhaal. Maar het is moeilijker voor investeerders om een exit te vinden uit een bedrijf. Eigenlijk is het voor bedrijven in zowat alle fases moeilijker om geld te vinden. Argenx is eerder de uitzondering dan de regel, zeker in Europa. Het heeft op de conjunctuurgolven kunnen surfen. Vandaag zit het in een traject met veel goed nieuws, maar het heeft in veel vroegere fases ook vrij makkelijk geld kunnen ophalen.”

ARGENX “Het volgende argenx bestaat niet.” © ID/ Fred Debrock

In de jaren van het gratis geld zijn volgens Van Quaethem ook heel wat biotechbedrijven van mindere kwaliteit naar de beurs – en vooral naar de Nasdaq – gekomen. “Het is gevaarlijk bedrijven te vroeg naar de beurs te brengen”, vindt Vandersmissen. “Er zijn ook genoeg bedrijven die niet klaar waren voor een introductie op de Euronextbeurzen. De kostenbasis stijgt meteen met 20 procent, omdat er andere regels rond deugdelijk bestuur van toepassing worden. Ze moeten elk halfjaar of elk kwartaal met resultaten naar buiten komen, terwijl onderzoek naar de werking van medicijnen jaren in beslag neemt. Soms is er geen andere keuze, maar ik denk dat bedrijven beter laat dan vroeg naar de beurs komen.” Bedrijven moeten ook onmiddellijk over koersgevoelige informatie communiceren, zo niet worden ze door de financiële toezichthouder FSMA op de vingers getikt. Het gebeurde vorige week nog met Biocartis, dat een minnelijke schikking van 200.000 euro moest betalen.

2 De juiste man of vrouw aan de top

Argenx kwam op 10 juli 2014 naar de beurs tegen 8,5 euro per aandeel. Vandaag is het aandeel ruim 50 keer zoveel waard. “Argenx is een extreem zeldzame parel”, meent Van Quaethem. “Ik volg de sector sinds de jaren negentig en heb veel mislukkingen gezien. Biotechbedrijven die meer dan één succes weten te boeken, zijn zeer uitzonderlijk.” De analist verwijst ook naar uitspraken van de CEO van argenx, Tim Van Hauwermeiren, die heel ambitieus is, nog veel waarde voor de aandeelhouders wil creëren en over een brede pijplijn van potentiële producten beschikt.

Zowat iedereen is het erover eens dat Van Hauwermeiren een belangrijke factor is in het succes van argenx. Voor Van Quaethem bewijst het dat we topmanagers en ondernemers meer op handen moeten dragen. “Als Lionel Messi in Miami gaat voetballen, weet heel België dat. In de biotech gebeuren regelmatig toptransfers, zoals Paul Stoffels, de wetenschappelijke topman van Johnson & Johnson die vorig jaar CEO van Galapagos werd, of Thad Huston, die van Gilead naar Galapagos overstapte, met jaren ervaring op zak, zonder dat dat enige ruchtbaarheid krijgt.”

De man of vrouw aan de top is ook voor Vandersmissen heel belangrijk. “Universiteiten zoals de KU Leuven en de VUB werken samen met grote bedrijven, maar doen ook nieuwe bedrijven ontstaan. Heel vaak komt er een moment dat er bij die spin-offs ondernemers met ervaring aan boord moeten worden gehesen, om de academici een bedrijf te helpen bouwen, de markt te exploreren en een businessmodel op te zetten. Vaak wordt dan een externe CEO gezocht, iemand met een trackrecord, een serieondernemer die de valkuilen voor startende bedrijven weet te ontwijken.”

Voor Suzanne van Voorthuizen is niet enkel de bedrijfstop, maar de hele bedrijfscultuur bij argenx voorbeeldig. “De bedrijfscultuur is een van de belangrijke elementen in het succes. Iedereen bij argenx is supergefocust op innovatie en samenwerking.”

3 Ecosysteem waarin bedrijven kunnen floreren

België is een klein land, dat toch vrij groot is in biotechnologie. Volgens Van Quaethem hebben enkele briljante pioniers aan onze universiteiten de zaadjes geplant. “In 1982 richtten de Gentse hoogleraar Jeff Schell en de bioloog Marc Van Montagu Plant Genetics Systems op. Daar ligt de kiem voor de hele cluster rond de agro- of groene biotechnologie in Gent. Daarnaast heb je Ablynx dat in 1989 als spin-off van de VUB is ontstaan, na de vreemde vaststelling dat de antilichamen van kameelachtigen veel eenvoudiger zijn dan die van andere dieren.” Behalve Ablynx leidde die ontdekking rechtstreeks of onrechtstreeks tot de oprichting van argenx, Biotalys en Confo Therapeutics.

Van Quaethem is enigszins jaloers op de ondernemersspirit in Nederland en wijst erop dat technologiebeloften als Collibra naar Nederland uitwijken, omdat ze het klimaat daar gunstiger vinden. “Ook argenx heeft zijn hoofdzetel in Rotterdam”, voegt hij er tussen neus en lippen aan toe. Hij heeft schrik dat het o zo belangrijke ecosysteem voor de Belgische biotech verwoest zal worden door politici die maatregelen nemen die investeerders of ondernemers afschrikken.

Maar de overheid heeft in België ook al ondernemersvriendelijke maatregelen genomen, zoals de octrooi- en later de innovatieaftrek, waardoor bedrijven minder belasting betalen op inkomsten uit intellectuele-eigendomsrechten. Die stimulans voor onderzoek en ontwikkeling komt biotech- en andere technologiebedrijven ten goede.

“Ik heb niet berekend hoe belangrijk subsidies of fiscale gunstregimes zijn voor bedrijven, maar ze spelen zeker een rol en ze kunnen belangrijke hefbomen zijn, als ze goed worden ingezet. Mijn inziens moet een overheid faciliteren, maar niet leiden”, voegt Vandersmissen toe. “Er is zoveel in beweging in België.Vanuit Ablynx of Galapagos vertrekken mensen om nieuwe bedrijven op te richten. Het is als een olievlek die steeds verder uitdijt.”

Het ecosysteem, dat bestaat uit academici, ondernemers en investeerders, “is op zijn zachtst gezegd cruciaal”, meent Van Voorthuizen. “Behalve argenx zijn er nog andere grote biotechsuccessen in Europe, zoals Genmab en BioNTech, maar het waanzinnige succes van argenx is anders. Het is het eerste biotechnologiebedrijf dat geheel zelfstandig een medicijn met enorme potentie heeft ontwikkeld, het door alle studiefasen heeft geleid en wereldwijd gelanceerd heeft, en nu succesvol commercialiseert. Er zijn tal van bedrijven in vroege fases die mogelijk een soortgelijk pad kunnen bewandelen, maar op dit moment is het lastig te zeggen welke daarin zullen slagen. Uiteraard is iedereen op zoek naar het nieuwe argenx.” Maar voor Van Quaethem is het duidelijk: “Het volgende argenx bestaat niet.” Zo uitzonderlijk is dit succes.