Dokapi bereidt internationalisering voor: ‘Groeien zonder extern kapitaal is perfect mogelijk’

IxorDocs, dat is ontstaan uit de Mechelse cloud- en AI-specialist Ixor, gaat voortaan als onafhankelijke entiteit door onder de naam Dokapi. CEO en oprichter Roel Verbeeck getuigt over zijn ondernemersparcours en blikt vooruit op de geambieerde Europese groei. “Vorig jaar verwerkte ons platform meer dan 60 miljoen documenten.”

Dokapi helpt bedrijven hun financiële documentenstromen te automatiseren met een zelfontwikkeld digitaal platform en geavanceerde AI-technologie, zoals OCR (optical character recognition). Hierdoor kunnen facturen, bestelbonnen, loonfiches en belastingaangiftes sneller en efficiënter worden verwerkt en uitgewisseld. Als geaccrediteerd Access Point in België wil het ook een cruciale rol spelen in de verplichte elektronische B2B-facturatie via Peppol, die in 2026 in België start en stapsgewijs in heel Europa wordt ingevoerd.

Nichefocus en natuurlijke evolutie

De groeiende vraag naar digitale verwerkingstechnologie en de noodzaak om gerichter te ondernemen, waren de voornaamste redenen om Dokapi af te splitsen. “Dokapi is een natuurlijke evolutie van een technologie die Ixor de afgelopen vijf jaar ontwikkelde onder de naam IxorDocs”, verduidelijkt Roel Verbeeck, de CEO en oprichter van Ixor en Dokapi. “Soms merken we dat bepaalde oplossingen zo specifiek zijn dat ze baat hebben bij een aparte focus. Met Dokapi als spin-off kunnen we beter inspelen op de markt en ons product verder verfijnen.”

Het is niet de eerste keer dat het 23 jaar oude Ixor een technologie loskoppelt. In 2010 richtte het OOliba op, een softwarepakket dat verzekeringsmaatschappijen helpt bij het berekenen van financiële buffers, het maken van risicoanalyses en het opstellen van heldere rapporten. OOliba werd in 2018 verkocht aan een Franse partner. Dit keer ligt de focus met Dokapi op een internationale expansie, vooral in Europa en Zuidoost-Azië.

Drie grote klantengroepen

De softwaretechnologie voor financiële documentherkenning en -verwerking van Dokapi wordt geïntegreerd in andere systemen via een API (application programming interface). Dat is een digitale koppeling die ervoor zorgt dat verschillende softwareprogramma’s met elkaar kunnen communiceren, zodat ze gegevens kunnen uitwisselen en functionaliteiten kunnen delen. Verbeeck licht toe: “Onze technologie draait achter de schermen. Een gebruiker die via een bepaald ERP- of boekhoudplatform een factuur scant, maakt zonder het te weten gebruik van Dokapi.”

In 2024 verwerkte het bedrijf onder de IxorDocs-vlag maar liefst 60 miljoen documenten. De klanten kopen geen klassieke licentieabonnement, maar betalen een vergoeding per verwerkt document. Zo richt Dokapi zich op drie grote klantengroepen. Softwarebedrijven die ERP-oplossingen ontwikkelen of implementeren, zoals Teamleader, OkiOki, Dexxter en ClearFacts; grote ondernemingen met een eigen ERP- of boekhoudsysteem; en dienstverleners zoals Securex en Acerta, die op zoek zijn naar efficiënte documentverwerkingsoplossingen.

‘Onze klantenbasis is robuust en we hebben geen investeerders die ons dwingen te snel te groeien. We kunnen gefocust blijven op duurzame groei en kwaliteit’ Roel Verbeeck, Dokapi

Bewuste keuze

De kern van de technologie is documentherkenning met artificiële intelligentie (AI). Het systeem kan financiële documenten analyseren, gegevens extraheren en automatisch structureren. “We herkennen niet alleen tekst, maar begrijpen ook de betekenis ervan. Bijvoorbeeld, een IBAN-nummer moet correct zijn, een btw-bedrag moet kloppen en een betalingstermijn moet overeenkomen met de factuurdatum. Dat vergt een combinatie van AI en financiële expertise”, aldus Roel Verbeeck.

Dokapi speelt ook in op de Europese trend naar gestructureerde e-facturatie via Peppol (Pan-European Public Procurement Online), het nieuwe officiële platform voor elektronische facturen in de Europese Unie. “Wij bieden een combinatie van traditionele pdf-herkenning en de mogelijkheid om naadloos over te schakelen op Peppol-formaten. Hierdoor kunnen bedrijven flexibel omgaan met de overgang naar e-facturatie.”

Opvallend is dat het bedrijf gebootstrapt werd, wat betekent dat het zonder extern kapitaal is opgericht. In plaats van geld op te halen bij investeerders heeft het zich volledig gefinancierd met de inkomsten van klanten. “Dat is een bewuste keuze”, zegt Roel Verbeeck. “Het heeft ons wel vijf jaar gekost om dat punt te bereiken, maar nu staan we stevig in onze eigen schoenen. Onze klantenbasis is robuust en we hebben geen investeerders die ons dwingen te snel te groeien. We kunnen gefocust blijven op duurzame groei en kwaliteit.”

Toch erkent hij dat het een uitdaging was: “De moeilijkste balans is om enerzijds een sterk product te ontwikkelen en anderzijds bestaande klanten tevreden te houden. We hebben veel geëxperimenteerd met wat standaardfunctionaliteit moest zijn en wat maatwerk bleef.”

Om de groei van het bedrijf te ondersteunen, heeft Dokapi een raad van advies met experts uit de technologie- en financiële sector: Jorn Vanysacker (oprichter Henchman), Jean de Crane (voormalig CEO Isabel Group), Maarten Laruelle (ex-C4T/ADAM Software) en Maxime Vermeesch (managing partner Alongsight). “Onze adviseurs brengen een schat aan ervaring in ondernemen en internationalisering mee. Ze helpen ons de juiste strategische beslissingen te nemen”, aldus Verbeeck.

Internationale ambities

Voor zijn verdere groei richt Dokapi zich in eerste instantie op Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Singapore. Dat is niet toevallig. Veel Belgische klanten van Dokapi zijn ook actief in die Europese landen. Singapore biedt dan weer toegang tot de Aziatische markt. De opkomst van verplichte e-facturatie in Europa, met variërende standaarden per regio, maakt het belangrijk voor bedrijven om compliant te blijven. “België loopt voorop in het gebruik van de Peppol-standaard. Dat geeft ons een voorsprong om eenvoudig uit te breiden naar andere landen, en daar een toegangspoort te kunnen aanbieden naar de Benelux-markt voor e-facturatie via Peppol”, zegt de CEO.

De ambitie is het beste Europese platform te worden voor de verwerking en de uitwisseling van financiële documenten.

Het slotadvies van Roel Verbeeck aan andere bedrijven? “Veel start-ups willen meteen explosief groeien, maar dat brengt risico’s mee. Beheerst groeien is niet slecht. Je eerste klanten zijn cruciaal. Koester hen en zorg dat je product echt een meerwaarde biedt.”