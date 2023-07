Digitale tweelingen in de praktijk (2): Scale-up Twintag rekent oliereus ExxonMobil tot zijn klanten

Een ‘digital twin’ is een virtuele kopie van een product, een machine, een proces, een fabrieksafdeling of zelfs een volledige stad. De softwaretechnologie moet gebruikers nieuwe inzichten verschaffen in de werking, de herkomst of de samenstelling van het fysieke product. Eén van de Vlaamse bedrijven die deze technologie vermarkt, is de scale-up Twintag. Zijn softwareplatform biedt toepassingen waarmee bedrijven hun producten voor eindklanten kunnen verrijken met zo’n digitale tweeling, vaak in de vorm van een QR-code. Op die manier kan extra informatie gegeven worden of feedback ontvangen worden.

Bij ‘digital twin’-technologie wordt vaak gedacht aan een internet of things-netwerk (IoT) dat verbonden is met sensoren, chips, drones of camera’s in de werkelijke wereld. Maar die elementen hoeven niet altijd aanwezig te zijn. “Voor heel veel producten in de wereld is het gewoon economisch niet rendabel om er een dure sensor of een chip aan vast te hangen”, merkt Twintag-CEO Alexander Carpentier op in een gesprek met Trends.

‘Geen uren meer aan de lijn met de klantendienst’

“Wij gebruiken in 95 procent van de cases waaraan we werken QR-codes”, klinkt het. “Puur omdat dat goedkoop en laagdrempelig is. Iedereen heeft een scanner op zijn gsm in zijn broekzak. Het belang daarvan is in covid-tijden toegenomen. Sindsdien weet iedereen dat je een QR-code moet scannen. Zodra je ze scant, raken producten met ons systeem verbonden.”

Concreter? “Wij maken een digitale vingerafdruk van elk uniek product”, verduidelijkt de bevlogen techondernemer. “Die connecteren we met een plaatsje in de cloud. Dat laat ons toe om een digitaal communicatiekanaal voor het fysieke product van de klant op poten te zetten, voor allerhande toepassingen.”

Een van die toepassingen? “Ons proefproject met ExxonMobil”, aldus Carpentier. De Amerikaanse multinational spitste zich in covid-tijden toe op duurzaamheid en traceerbaarheid. “Specifiek wilde de olieproducent de mogelijkheid om elke zak polyethyleenkorrels, elk pallet en elke truck uit te rusten met een unieke scanbare code. De bedoeling was om zo transparantie te creëren in de logistieke keten. Elke speler in de supply chain kreeg op die manier toegang tot de relevante informatie van het product en had de kans informatie toe te voegen. Met dat idee gingen we aan de slag.”

Wat is – in een notendop – de bottleneck die Twintag aanpakt? “De tijd die het kost om informatie te verkrijgen over een bepaald product waar je mee aan de slag gaat. Je hoeft niet meer naar de klantendienst te bellen en eerst een halfuur in de wacht te staan om allerlei zaken te weten te komen.”

Digitaal paspoort

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor softwareplatforms voor datatransport. “Het wordt meer en meer relevant voor bedrijven om hun producten te differentiëren met alle mogelijke digitale informatie. Omdat ze een verhaal te vertellen hebben over hun product, op het vlak van traceerbaarheid, bijvoorbeeld, maar het kan ook marketinggerelateerd zijn. Nu zijn duurzaamheid en circulariteit meer en meer in opmars.”

Die nadruk op het duurzame komt er niet zomaar. Zo vereist de Europese Unie dat elk uniek product in Europa een digitaal paspoort krijgt.

“De ene productgroep na de andere krijgt een digitaal paspoort”, weet Carpentier. “Daarnaast zal ook elke herbruikbare verpakking een QR-code of een andere digitale markering moeten kirijgen, met de uiteindelijke recyclage van het product in gedachten. De Europese Commissie is nu aan het bepalen welke informatie moet worden meegegeven aan welke productgroep, zodat die makkelijker kan worden gerecycleerd. Eerst zijn de batterijen aan de beurt, erna textiel, matrassen en elektronische componenten. De traceerbaarheid van het materiaal zorgt ervoor dat je beter weet of je iets kunt recycleren of niet.”

Eerder dit jaar raakte nog bekend dat Twintag een commercieel samenwerkingsakkoord heeft getekend met het Nederlandse EE Labels. Voor de werkkledijfabrikant Tricorp Workwear gaan de bedrijven aan de slag met op werkkledij geweven QR-codes.

