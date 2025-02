De start-up Maya helpt vakantiegangers de perfecte reis te boeken. Een resem bekende techondernemers geven de digitale reisagent een financiële duw van een miljoen euro. Dat geld zal worden gebruikt om de technologie verder te ontwikkelen en het softwareplatform internationaal uit te rollen.

Het onlinereisaanbod was nog nooit zo groot. Door de duizenden aanbiedingen en opties kan het boeken van een vakantie nogal overweldigend zijn. Dankzij het softwareplatform Maya moet dat weer een aangename ervaring worden. Organisaties kunnen via de digitale reisagent op basis van artificiële intelligentie (AI) hun klanten een snelle en persoonlijke service aanbieden. Dat kan onder meer via een chatbot op de website, via e-mail of WhatsApp.

“Generieke AI-toepassingen en chatbots voor klantenservice bleken voor innovatieve reisbedrijven niet effectief om klantencommunicatie te ondersteunen, vanwege het hoge foutenpercentage”, zegt medeoprichter Joris Vanherp. “Een industriespecifieke oplossing als Maya biedt relevante aanbevelingen en betrouwbare antwoorden.”

Een twintigtal reisorganisaties is al klant van de Belgische start-up, waaronder Zuiderhuis, Noorderhuis, Odysseus, Travelbase, Joker en Neckermann. Dankzij de slimme technologie en de snelle afhandeling van de hulpvragen zien zij hun verkoopcijfers tot wel 20 procent stijgen.

Groeikapitaal

De digitale reisagent heeft nu een miljoen euro opgehaald bij privé-investeerders en fondsen uit de toerisme- en de techsector. Onder meer Matthias Geeroms, Ivo Minjauw, Peter De Moor en Vincent Goemaere van Lighthouse stappen in, net als Toon Coppens (ex-Netlog, Polly en StartApps), Stan De Pauw (Dexxter) en Thierry Collard (SpendLab) en enkele businessangels van het BAN Flanders-netwerk. Daarnaast krijgt Maya ook steun van Vlaio en Flanders Investment & Trade.

“Met de nieuwe investeerders halen we niet alleen de financiële middelen maar ook de expertise aan boord om onze internationale groeiambities te realiseren”, zegt medeoprichter Benjamin Manzi. Maya breidt niet alleen geografisch uit, maar zal ook zijn team dit jaar verdubbelen, met extra aanwervingen in software engineering en sales.