Dermagne heeft voorstellen klaar voor hervorming wet-Renault, werkgeversorganisaties reageren afwijzend

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil de referentieperiode in de wet-Renault verdubbelen van 60 naar 120 dagen, maar ook de informatieplicht uitbreiden bij de overgang van ondernemingen. Dat heeft de minister donderdag verklaard in de Kamer, waar hij opnieuw aan de tand werd gevoeld over het sociaal conflict bij Delhaize. Werkgeversorganisaties VBO en Unizo reageren afwijzend op de plannen van Dermagne.

Het conflict bij de warenhuisketen is al maanden aan de gang. Aanleiding was de bekendmaking van de intentie van de directie om alle winkels van Delhaize die nog in eigen beheer waren, te verzelfstandigen.

Ondanks de aanduiding van een sociaal bemiddelaar blijft het water tussen directie en vakbonden diep. Eind deze maand staat een nieuwe ondernemingsraad op de agenda. Intussen heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een verzoeningsaanvraag ingediend bij de sociaal bemiddelaar. Er wordt in overleg met alle betrokken partijen op korte termijn een datum gezocht, legde de minister uit.

Wetswijzigingen

Dermagne had eerder ook al aangekondigd dat hij een aantal wetswijzigingen zou doorvoeren om kleine en grote gebreken in de regelgeving aan te pakken. Die kwamen opnieuw aan het licht door het dossier-Delhaize, maar staken ook al de kop op in de dossiers rond Makro en Blokker. De minister heeft die teksten nu klaar en eerder op de dag overgemaakt aan de sociale partners.

In totaal is sprake van zeven aanpassingen, zowel aan de wet-Renault die de regels vastlegt in geval van collectief ontslag, maar ook aan de regelgeving rond de overgang van bedrijven, die bepaald zijn in cao 32bis. Vandaag is volgens de wet-Renault sprake van collectief ontslag wanneer over een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers getroffen is. Dermagne wil die referentieperiode uitbreiden naar 120 dagen.

Daarnaast moet de impact van een collectief ontslag op onderaannemers beter in rekening worden gebracht en wil de PS-vicepremier de verplichting in een sociaal plan van maatregelen om het personeel dat slachtoffer is van collectief ontslag te herintegreren op de arbeidsmarkt. Deze voorstellen lagen in het verleden ook al op tafel van de Nationale Arbeidsraad.

Informatieplicht

De minister wil ook een extra informatieplicht invoeren van de overnemer tegenover het personeel dat hij mee wil overnemen, zodat dat personeel meer zekerheid heeft over de jobinhoud en de arbeidsvoorwaarden. Indien die informatie niet blijkt te kloppen, worden sancties voorzien. Voorts wil Dermagne verbieden dat bedrijven een beroep doen op studentenarbeid om stakende personeelsleden te vervangen.

Na het advies van de Nationale Arbeidsraad moet de ministerraad zich nog over de voorstellen buigen. Sophie Rohonyi van oppositiepartij DéFI vroeg zich af of de minister wel de steun heeft van alle partijen in de meerderheid. ‘Het is tijd dat de andere partijen hun keuze maken’, stelde ook Anja Vanrobaeys van coalitiepartner Vooruit. ‘Kiezen ze voor multinationals die de gaten in de wet opzoeken of voor de gewone werkende mensen?’

Werkgeversorganisaties reageren afwijzend

Bij de werkgeversorganisaties zijn de eerste reacties afwijzend. ‘We gaan de voorstellen bestuderen, maar ik vrees dat het voor de werkgevers op een koude steen valt’, reageert Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen. ‘Dit is al jaren het verlanglijstje van de vakbonden. De bedoeling ervan is alleen maar hun macht te vergroten om hogere ontslagpremies te onderhandelen. Ik lees niets over maatregelen tegen het misbruik van procedures, tegen het nodeloos tijdrekken bij een ontslag of ter aanmoediging van ondernemen. Dit zijn voorstellen die door de minister van Werk zijn geschreven, niet door die van Economie’, aldus Timmermans.

Een gelijkaardig geluid is te horen bij ondernemersorganisatie Unizo. ‘De huidige regeling is al zeer streng en biedt al meer garanties dan vele kmo’s aankunnen. Minister Dermagne wil misbruik maken van de problematiek in het Delhaizedossier om de wetgeving nog verder uit te breiden. Dit is totaal onhaalbaar voor kmo-bedrijven’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche.