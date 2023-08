Delhaize installeert nieuw distributiecentrum voor thuisleveringen in Vorst

Delhaize richt in de Brusselse gemeente Vorst een nieuw distributiecentrum voor thuisleveringen in. Vanaf het najaar van 2024 zou het een verdubbeling van de e-commercecapaciteit moeten opleveren voor de retailgroep in volle herstructurering.

Momenteel beschikt Delhaize al over een groot e-commercedistributiecentrum in het Antwerpse Puurs. Daarnaast heeft de supermarktketen drie regionale distributiecentra, in Gent, Drogenbos en Luik, voor thuisleveringen en afhaalbestellingen in de Collect-punten.

Omdat het succes van thuisleveringen en afhaalbestellingen – die tijdens de coronapandemie fors aan populariteit wonnen – blijft toenemen (er is nog steeds sprake van een groei ‘met dubbele cijfers’ van de e-commerceactiviteiten), dreigt Delhaize op zijn limieten te botsen. Daarom komt er nu dus een nieuwe hub bij in Vorst, waardoor de groep meer tijdslots kan aanbieden.

“De twee centra in Puurs en Vorst zullen in staat zijn om het hele land te bedienen”, zegt Chloë Thoelen, bij Delhaize verantwoordelijk voor e-commerce. De retailer maakt zich sterk dat hij zijn thuisleveringsdiensten in 97 procent van België kan aanbieden en daardoor marktleider is.

Momenteel verkeert Delhaize in een herstructurering. De groep verkoopt alle winkels in eigen beheer aan zelfstandige uitbaters. In die winkels in eigen beheer bevinden zich de meeste Collect-punten en met de franchisenemers wordt individueel bekeken of die worden behouden.

Volgens communicatiedirecteur Roel Dekelver vormen de investeringen in e-commerce geen rechtstreekse concurrentie met de eigen frachisenemers. ‘Het gaat om een complementair aanbod. Er is bijna niemand die alleen online bestelt’, benadrukt hij. ‘Door in te zetten op e-commerce doen we aan klantenbinding.’

Precieze financiële cijfers over de e-commerceactiviteiten maakt Delhaize niet bekend, maar volgens Dekelver genereren ze evenveel omzet als ‘6 à 7 supermarkten’. Zowat 70 procent daarvan komt van thuisleveringen, het overige deel van afhaalbestellingen.

Thuisleveringen zijn voorlopig niet winstgevend. ‘De tarieven dekken de leveringskosten niet’, aldus Dekelver. ‘Het doel is om ze met schaalvergroting rendabel te maken.’

Het nieuwe centrum in Vorst, met een oppervlakte van 20.000 vierkante meter, wordt ontwikkeld door vastgoedgroep Montea, die eigenaar blijft. In ‘het vroege najaar van 2024’ zou het in gebruik worden genomen. Volgens Thoelen creëert Delhaize er zowat 500 extra jobs, ‘zowel chauffeurs als orderpickers en administratieve krachten’.

Het gaat om een gezamenlijke investering van Delhaize en Montea, maar hoeveel de retailer in het distributiecentrum pompt, wordt niet bekendgemaakt. In het halfjaarverslag van Montea was sprake van een vaste huurperiode van vijftien jaar en een geschat investerings- en ontwikkelingsbudget van 38,5 miljoen euro.