Delhaize blijft onderhandelen met ‘veel kandidaat-overnemers’

De directie van supermarktketen Delhaize zet met veel kandidaat-overnemers de onderhandelingen voort. Dat meldt het bedrijf vrijdag aan Belga. Delhaize ontving ‘meer dan 400’ kandidaturen voor de 128 winkels in eigen beheer die de supermarktketen wil verzelfstandigen.

Volgens de RTBF werd enkele dagen geleden een brief naar de directie gestuurd door advocaten die een groep huidige filiaalhouders en kandidaat-overnemers vertegenwoordigen. In de brief wordt ongerustheid geuit over de overnamevoorwaarden die Delhaize stelt.

Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten, had eerder al te kennen gegeven dat heel wat kandidaat-overnemers afhaken wegens ‘onverteerbare’ voorwaarden.

Delhaize bevestigt vrijdag met heel wat kandidaat-overnemers nog te onderhandelen en zegt een ‘nieuw aangepast contract’ overgemaakt te hebben dat sommige zaken ‘verduidelijkt of formaliseert’. ‘Het is normaal dat zaken evolueren met de tijd. Het is ook normaal om reacties te krijgen. Maar we wijzigen de filosofie niet: de franchisenemer behoudt zijn vrijheid, zijn autonomie … Dat is een goede basis om samen te werken’, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Binnen Delhaize is er geen ongerustheid en ziet men het project om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen niet in gevaar komen. ‘Het is zoals bij de verkoop van een huis. Bij aanvang zijn er 20 kandidaten die de woning komen bekijken, en vervolgens zijn sommigen niet meer geïnteresseerd nadat ze bij de bank langsgeweest zijn, enzovoort. Het is iets dat we voorzien hadden’, stelt de woordvoerder.

Maandag 7 augustus staat een nieuwe ondernemingsraad op de agenda.