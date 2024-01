De twintig grootste kapitaalrondes van Belgische groeibedrijven in 2023

In 2023 haalden 151 Belgische groeibedrijven – biotech niet meegerekend – 733 miljoen euro kapitaal op. Het Waals-Brabantse Odoo tekende voor de grootste kapitaalronde van het jaar.

De technologiefederatie Agoria telde dit jaar 151 kapitaalrondes voor groeibedrijven (data tot 28 december), tegenover 192 in 2022. Haalden Belgische techbedrijven dat jaar een recordbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen op, dan klokt 2023 ongeveer af op het niveau van 2019. Toen werd 701 miljoen euro kapitaal in Belgische techbedrijven gepompt, in 2023 was dat 733 miljoen.

De Waals-Brabantse leverancier van managementsoftware voor kmo’s Odoo tekende voor de grootste ronde, gevolgd door het Gentse landbouwtechnologiebedrijf Aphea.Bio en het West-Vlaamse cybersecuritybedrijf Secure Code Warrior (zie tabel hieronder).

Minder grote rondes

Dat de opgaande lijn van de afgelopen jaren werd doorbroken en er dit jaar minder kapitaal is opgehaald, was algemeen verwacht door wie de start-upwereld volgt. De inflatie, de hogere intresten en de algemene onzekerheid, onder meer door oorlogen, leidden ertoe dat het veel moeilijker werd om de meer terughoudend geworden investeerders te overtuigen.

De Belgische daling past in een brede Europese en wereldwijde trend. Het opgehaalde kapitaal in heel Europa halveerde, net als in België, tussen vorig en dit jaar van 100 naar 45 miljard euro. Die cijfers stonden te lezen in het jaarlijkse State of European Tech-rapport van het investeringsfonds Atomico. Het zijn vooral de grote rondes van meer dan 100 à 250 miljoen euro die die sterke daling hebben veroorzaakt. In Europa waren veel minder grote rondes. In België waren er in 2022 drie van zulke reuzerondes, tegenover nog maar één in 2023.

Droog kruit

“Ook bij ons zien we niet zozeer een spectaculaire daling van het aantal bedrijven dat groeifinanciering kan binnenhalen, maar simpelweg dat de financieringen minder omvangrijk zijn”, zegt Frederik Tibau, expert digital innovation & growth bij de technologiefederatie Agoria. “Ons nummer één voor 2023, Odoo, is overigens een bijzonder geval, omdat het geen klassieke ronde door durfkapitalisten was, maar een strategische investering van de Amerikaanse private-equityspeler General Atlantic, waarbij enkele Belgische aandeelhouders hun belang verkleind hebben.”

Minder grote rondes dus, maar de investeringen in het eerste stadium van jonge groeibedrijven bleven relatief stabiel. Amerikaanse investeerders trokken zich een beetje terug uit Europa, waardoor het belang van lokale investeringsfondsen toenam. De kapitaalmarkt voor jonge techbedrijven zocht en vond een nieuw evenwicht, met meer nadruk op de rentabiliteit van de bedrijven dan op snelle groei, en investeerders die hun kruit droog hielden of het vooral gebruikten voor hun portfoliobedrijven.

Waardering

Dat maakt dat het voor oprichters van scale-ups moeilijker werd om geld op halen. “In 2022 haalden in België nog veertig digitale groeibedrijven minstens 10 miljoen euro op. In 2023 waren dat er nog slechts zeventien, dus minder dan de helft”, zegt Frederik Tibau van Agoria. “Hier volgen we ook de Europese trend, waarbij bedrijven meer moeite hebben om minder geld op te halen, en dat dat tegen lagere waarderingen.”

Een aantal bedrijven beleeft dan ook moeilijke tijden en sommige moesten zelfs een downround slikken, waarbij ze wel succesvol geld ophaalden, maar de waardering van hun bedrijf bij die ronde zagen dalen in vergelijking met de ronde daarvoor. Volgens Frederik Tibau hoeft dat geen domper te zijn: “Door scherper te focussen kun je efficiëntiewinsten boeken. Een nadruk op rendabiliteit maakt je bedrijf minder kwetsbaar.”

De grote rondes komen wellicht niet snel terug, maar Frederik Tibau kijkt eerder positief dan negatief naar 2024. Hij ziet hoe techbedrijven in traditionele domeinen als medische technologie, cleantech en productie weer meer de wind in de zeilen krijgen, zeker als die bedrijven er artificiële intelligentie aan koppelen. Frederik Tibau: “De Belgische en Europese durfkapitaalfondsen hebben nog heel wat geld dat ze binnen een aanvaardbare termijn weer aan het werk moeten zetten.”