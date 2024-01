De opvallende groeisprong van visgroothandel Alfa Fish

In nauwelijks zes jaar tijd explodeerde de omzet van Alfa Fish van 4 miljoen tot 24 miljoen euro. De visgroothandel in de Noorderkempen is in Vlaanderen en Brussel kind aan huis bij horecazaken, viswinkels en marktkramers. De zaakvoerders, Christophe en Steven Timmermans, koppelen vakkennis aan zakelijk doorzicht.

Op de tafel in de vergaderzaal liggen twee ingelijste diploma’s van genomineerde voor de Trends Gazellen te wachten om een plekje aan de wand te krijgen. “Er is voor de komende jaren nog plaats genoeg aan de muur”, zegt Christophe Timmermans lachend. Samen met zijn broer Steven staat hij aan het roer van de Antwerpse visgroothandel Alfa Fish. Hoewel actief in een traditionele sector, heeft het familiebedrijf een opvallende groeisprong gemaakt, want in nauwelijks zes jaar tijd ging de omzet van 4 miljoen naar 24 miljoen euro.

Enkele dagen voor de eindejaarsdrukte helemaal losbarst, maken de broers tijd vrij voor een rondleiding en een gesprek. “December is niet echt een uitzonderlijke maand voor Alfa Fish”, verrast Steven Timmermans. “Je mag niet vergeten dat veel horecazaken sluiten tijdens de eindejaarsperiode. Naast onze groothandel hebben we een eigen viswinkel waar particulieren welkom zijn, en die draait wel op volle toeren. Zeker producten als kreeft, oesters en kingkrab verkopen nu vlot. In tien dagen verkopen we daarvan deze maand meer dan in de rest van het jaar.”

Roem der Kempen

De wortels van Alfa Fish gaan meer dan honderd jaar terug. Op de huidige locatie was de Haringrokerij Geens en Zonen gevestigd. Eind vorige eeuw zetten de eigenaars het bedrijf in de etalage. “Vader was toen boekhouder en de haringrokerij was een van zijn klanten. Hij besliste prompt het bedrijf over te nemen. Zelfs mijn moeder wist van niks”, vertelt Christophe Timmermans. “De beginjaren waren moeilijk en al snel besliste mijn vader de haringrokerij om te vormen tot een visgroothandel met een bijbehorende viswinkel.”

Onder de naam Roem der Kempen – de voormalige slogan van de haringrokerij – groeide het bedrijf uit tot een groothandel die leverde aan de lokale horeca. In 2015 kwam eerst Steven en later Christophe aan boord en schakelde het bedrijf een paar versnellingen hoger. De broers hadden al van kindsbeen af in de visgroothandel gewerkt en al doende het vak geleerd. Daarnaast waren ze ook financieel-economisch gewapend, want ze hadden zakelijke ervaring opgedaan als investeringsbankier en consultant.

Lange termijn

Een prospectiereis naar de Malediven werd een kantelpunt. In dat Zuid-Aziatische land knoopte de familie contacten aan met lokale tonijnvissers, waardoor de visgroothandel in eigen land het segment van de sushirestaurants kon aanboren. “Veel van die restaurants maken deel uit van een keten. Zo werden we actief in heel Vlaanderen en Brussel. Later volgden de typisch Belgische horecazaken”, vertelt Steven Timmermans.

Een van de succesrecepten van het bedrijf is dat het zo veel mogelijk rechtstreeks aankoopt. “Op die manier gunnen we een deel van de marge aan de klant en hebben we meer controle over de beschikbaarheid. Met onze leveranciers willen we een langetermijnrelatie opbouwen. Wij zijn geen shoppers en we betalen altijd stipt. Dat weten de leveranciers te waarderen, want als er weinig aanbod is, denken ze eerst aan ons”, zegt Christophe Timmermans.

Een heikel thema in de visserijsector is duurzaamheid. Al meer dan 25 jaar probeert de Marine Stewardship Council (MSC), een internationale non-profitorganisatie, een keurmerk te geven aan duurzaam gevangen vissoorten. De Belgische visserijsector is niet MSC-gecertificeerd, maar als reactie riep het in 2018 met Visserij Verduurzaamt een eigen erkenningssysteem in het leven. Het label toont van elke partij vis die op de klok van een van de drie Belgische visveilingen komt of er een minimale duurzaamheidsgrens is gehaald en of de visser in een traject zit om nog beter te doen. “Vooral de eindconsument hecht belang aan duurzaamheid. Voor horecaklanten is de foodcost nog altijd prioritair”, zegt Christophe Timmermans. “We onderschrijven het belang van duurzaamheid en ondersteunen die verschillende labels, maar wel kritisch”, vult Steven aan.

Net als NorthSeaChefs wil Alfa Fish Belgische vis in de kijker zetten. Het promoot minder bekende vissoorten die vaak als bijvangst worden bovengehaald. Bij gebrek aan voldoende vraag wordt in ons land jaarlijks meer dan 200 ton vis uit de markt gehaald, omdat de bodemprijs op de veilingklok niet is gehaald. “Het is zonde minder populaire vissoorten als hondshaai, poon, pieterman, steenbolk of wijting te moeten verwerken tot vismeel voor de kweekvis”, benadrukt Christophe Timmermans.

Allerbeste materiaal

Een rem op de groei voor heel wat groeibedrijven is het aantrekken van de juiste medewerkers. Bij Alfa Fish lijkt dat best mee te vallen. “Het blijft wel een continu aandachtspunt”, reageert Steven Timmermans. “We proberen ons te profileren als een aantrekkelijke werkgever met een leuke werksfeer en een correcte verloning. We investeren ook in het allerbeste werkmateriaal. Zo staan in onze nieuwbouw de modernste werktafels met alle voorzieningen. Ook dat trekt nieuwe mensen aan. Enkel het vinden van visfileerders is een uitdaging. Het is een echt knelpuntberoep. Als zich iemand aanbiedt, happen we heel snel toe. Het voordeel van een familiebedrijf is dat de beslissingslijnen kort zijn.”

Intussen leiden Christophe en Steven Timmermans het bedrijf nu al meer dan zes jaar samen. Diepvriesvis, schaal- en schelpdieren zijn het terrein van Steven, Christophe is verantwoordelijk voor de verse vis. “Dat is een heel veeleisende baan, want je moet de markt continu volgen. Ik neem wel vakantie met mijn gezin, maar ik blijf de aankoop doen”, verklapt Christophe.

Alfa Fish is nog altijd een echt familiebedrijf, want ook vader en moeder Timmermans zijn nog dagelijks actief in de onderneming. “Moeder ontfermt zich vooral over de viswinkel, die zowat 10 procent van de totale omzet vertegenwoordigt. Vader doet nog heel wat operationele taken in de administratie, hr en de boekhouding. Ook naar de klanten toe blijft hij enorm belangrijk”, zegt Steven Timmermans.