De Kortrijkse producent van dierenvoeding Edgard & Cooper werd vorig jaar overgenomen door de Amerikaanse multinational General Mills voor de forse som van 434 miljoen dollar. De combinatie van drie jonge Vlaamse ondernemers en de Belgische familiale AB InBev-telgen als belangrijkste kapitaalverschaffers bleef tot vandaag wat onder de radar.

De Vlaamse producent van dierenvoeding Edgard & Cooper werd vorig jaar overgenomen door de Amerikaanse voedingsreus General Mills. De beursgenoteerde onderneming is onder meer bekend van het roomijsmerk Häagen-Dazs en de ontbijtgranen Cheerios. Voor de onderneming uit Minneapolis, met haar balanstotaal van 33 miljard dollar, was de overname klein bier. Het bedrag van 434 miljoen dollar werd cash betaald.

De overname maakt deel uit van een strategie waarmee General Mills meer omzet wil halen op de groeimarkt van dierenvoeding. De eerste effecten daarvan zijn voelbaar. Edgard & Cooper zit in de afdeling Internationaal, die in de eerste helft van het boekjaar 2024-2025 (van eind mei tot eind november 2024) een omzet van 1,4 miljard dollar draaide. De overname bezorgde de divisie 3 procent omzetgroei. De bedrijfswinst van de afdeling Internationaal was met 45 miljoen dollar weliswaar flinterdun.

Bewijs van vertrouwen

De vennootschap achter de producent van dierenvoeding, de nv 4Healthy Pets uit Kortrijk, was verlieslatend bij de overname. De hoge acquisitieprijs van General Mills bestaat dan ook vooral uit goodwill (317,5 miljoen dollar) en immateriële vaste activa zoals de merknaam (118,5 miljoen dollar). Minneapolis gelooft in het Kortrijkse potentieel. “Het bedrijf is sinds het derde kwartaal van 2023 winstgevend”, benadrukt Frédéric De Gezelle, de woordvoerder voor Edgard & Cooper. “Dat de onderneming op de radar van een gigant als General Mills kwam, is de kers op de taart van dit succesbedrijf. De oprichters blijven aan het roer. Dat bewijst het vertrouwen van de nieuwe eigenaar in hun aanpak en hun visie.”

De nv 4Healthy Pets werd begin april 2014 opgericht door Koen Bostoen (38) en Nordine (Louis) Chalabi (41). In februari 2016 kwam Jürgen Degrande (39), een alumnus van Vlerick Business School, mee aan boord. De drie oprichters en bedrijfsleiders pompten 175.000 euro in het maatschappelijk kapitaal. Via een aandelensplitsing in twee keer naar 1 miljoen aandelen per bestaand aandeel, behield het trio begin oktober 2023 een belang van bijna 45 procent in het bedrijf (zie grafiek Wie waren de aandeelhouders van 4Healthy Pets?). “Dit is niet de finale verdeling van de aandelen. We kunnen echter geen correcte cijfers meedelen”, duidt Frédéric De Gezelle.

De bierbaronnen van AB InBev

Voor het gros van het bijkomende kapitaal zorgden vooral twee investeerders die gelieerd zijn aan de hoogste Belgische financiële en zakelijke kringen. Telgen van de Belgische ankeraandeelhouders achter de wereldbrouwer AB InBev vonden hun weg naar de producent van dierenvoeding in Kortrijk. Vanaf de zomer van 2017 werd DLF Venture aandeelhouder, een investeringsvehikel van de familie rond Frédéric de Mévius (66). De familie heeft een uitgebreid domein boven Namen, aan de westkant van de Maas. Daar doet De Mévius aan biologische landbouw op 155 hectare grond rondom het familiale kasteel La Falize.

Boven het investeringsfonds DLF Venture zit de familiale sleutelholding Domaine de la Falize SA, eind 2023 goed voor een balanstotaal van 98 miljoen euro. Het familiale investeringsfonds DLF Venture heeft een rist participaties, waaronder in België de winstgevende keten voor tandverzorging Odontolia en de onderneming Gimber in Buizingen. Dat zwaar verlieslatende bedrijf maakt alcoholvrije en biologische drankjes op basis van gember.

Na opeenvolgende kapitaalverhogingen bij Edgard & Cooper had de familie de Mévius begin oktober 2023 bijna een kwart van de aandelen. Ook een andere familie van de Belgische AB InBev telgen stapte in het kapitaal van de producent van dierenvoeding. Dat gebeurde via het investeringsfonds The Craftory. Begin oktober 2023 was The Craftory met 28,32 procent de grootste individuele aandeelhouder.

De AB InBev-bierbaronnen Frédéric de Mévius en Alexandre Van Damme behoorden tot de investeerders achter Edgard & Cooper.

Rijkste Belg

Het investeringsfonds in Londen heeft als medeoprichter en drijvende kracht Elio Sceti, een voormalig onafhankelijk bestuurder bij AB InBev. Een van de aandeelhouders van The Craftory is de Luxemburgse vennootschap Legacy Participations, een van de spilholdings rond ridder Alexandre Van Damme (62). De Luikenaar van de brouwerij van Jupille en Anderlecht-supporter werd jarenlang omschreven als de rijkste Belg, tot hij in de zomer van 2016 naar Zwitserland verhuisde. Eind 2023 had Legacy Participations een balanstotaal van 4 miljard euro. De raad van bestuur van de Luxemburgse holding is een combinatie van Belgische en internationale topmensen uit de financieel-economische wereld: Alexandre Van Damme en graaf Maximilien de Limburg de Stirum. Sinds 2012 werkt de voormalige directeur investeringen van Nationale Portefeuille Maatschappij (rond Albert Frère) samen met Van Damme.

Ook de Vlaamse captain of industry Ignace Van Doorselaere zetelt in de raad. Van internationaal kaliber is de Belgische topfinancier Pierre Lagrange, die ook bestuurder bij The Craftory is. De Amerikaan Antonio Weiss, voormalig topman bij de zakenbankier Lazard en voormalig financieel adviseur van de Amerikaanse president Barack Obama, behoort eveneens tot de club. Sinds juni 2023 is Fabrizio Freda, voormalig CEO van de beursgenoteerde cosmeticagroep Estée Lauder, eveneens bestuurder.

De combinatie van drie Vlaamse ondernemers met branie in Kortrijk en gefortuneerde Belgische bieradel leidde vorig jaar tot een van de opmerkelijkste overnames in de Vlaamse zakenwereld.