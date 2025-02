De bekende aandeelhouders van EnergyVision: van 6.200 naar 605.938.996 euro

EnergyVision zou dit voorjaar naar de beurs gaan. De naam van het bedrijf valt bijna wekelijks in de media. Wie zijn de aandeelhouders? En welke waardering kleeft op de specialist in zonnepanelen?

De nv EnergyVision plaatst onder meer gratis zonnepanelen op daken van particulieren en kmo’s. In ruil daarvoor betaalt de gebruiker energie tegen een vaste prijs en voor bepaalde volumes. De opgewekte energie die de klanten zelf niet gebruiken, plaatst EnergyVision in de markt, bijvoorbeeld voor laadpalen bij winkelketens. Die stroom is goedkoper, en dat zou een argument zijn dat consumenten naar de winkels lokt. EnergyVision staat sterk in het Brussels Gewest, met 90 procent marktaandeel bij particulieren. België was in 2023 goed voor 47 procent van de 121 miljoen euro aan geconsolideerde omzet. China (51 miljoen euro) en Marokko (12,5 miljoen euro) zijn twee andere belangrijke markten. De onderneming behaalde 6,3 miljoen euro nettowinst.

Van sportjournalist naar zonnepanelen

EnergyVision kon de voorbije jaren opmerkelijke investeerders aantrekken. De onderneming is het geesteskind van Maarten Michielssens (42), een voormalige sportjournalist van Het Laatste Nieuws. In oktober 2014 werd de nv EnergyVision opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 18.600 euro, waarvan een derde werd betaald (6.200 euro). Bij de jongste kapitaalverhoging, in juni 2023, kwamen er 1.403 nieuwe aandelen bij, tegen 4.276 euro per aandeel. Dat kleefde een waardering van 605.938.996 euro op EnergyVision, of ruim 95 keer de nettowinst van het boekjaar 2023.

Drie toplui en honderden miljoenen euro’s

De onderneming kon de voorbije jaren bekende investeerders lokken. Tijdens de algemene vergadering in mei vorig jaar was 96,5 procent van de aandeelhouders aanwezig, blijkt uit een akte die werd neergelegd in het vennootschapsdossier bij de rechtbank van koophandel in Brussel.

De grootste aandeelhouder is de besloten vennootschap MDM Holding, met een belang van bijna 71 procent. Die is in handen van drie topmensen van het bedrijf. CEO Maarten Michielssens bezit iets meer dan 51 procent van de holding, waarlangs hij indirect een derde van de aandelen van de nv EnergyVision controleert. Koen Decourt (36), de deputy-CEO van de groep, heeft een belang van iets meer dan 23 procent in handen. En dan is er Hassan Mourhit (43), met bijna een kwart van de aandelen van MDM Holding. De voormalige veldloper en atleet op de middellange afstand, die in 2007 Belgisch indoorkampioen op de 1.500 meter werd, is directeur van EnergyVision in Marokko. Het trio heeft naast zijn belang via de bv MDM Holding ook nog eens 7.600 aandelen apart.

Marc Coucke is het nummer twee

De waardering van EnergyVision kreeg vooral vanaf eind 2021 een stroomstoot. Toen stapte de nv Alychlo, het investeringsvehikel van Marc Coucke (60), in het bedrijf. Na een splitsing door duizend van de bestaande aandelen, stopte Alychlo 17,5 miljoen euro in het eigen vermogen van de nv EnergyVision. Dat gebeurde tegen een waardering van 1.380 euro per aandeel.

Pieter Bourgeois (47), de CEO van Alychlo, was al in april 2019 bestuurder geworden bij EnergyVision. In een interview begin januari in Trends loofde hij de onderneming. “Wij willen onze bedrijven én de maatschappij beter maken. Een passie voor lokale ondernemers is onze basis. We investeren onder meer in bedrijven die het milieu beter maken, zoals EnergyVision.” Marc Coucke gelooft duidelijk in het bedrijf. Het belang werd na de initiële investering van eind 2021 verder opgedreven. Met 16.819 aandelen vorig jaar in mei was Alychlo de op één na grootste aandeelhouder, met een belang van bijna 12 procent.

De aandeelhouders zijn onder meer Marc Coucke, telgen van de families Boone en Brenninkmeijer, en het ‘miljardairskoppel’.

Het ‘miljardairskoppel’

De volgende grote aandeelhouder (4,4%) is de familie rond het zogenoemde ‘miljardairskoppel’ Gino De Raedt (74) en Rika Vanderheyden (74), hun dochter Ann (49) en schoonzoon Nicolas De Quinnemar (50). De familie werd steenrijk met de biomedische laboratoria CMA en Medina. De acht vestigingen in België analyseren bloedstalen. Ze werden verkocht aan Biogroup uit Straatsburg, waarin de Vlaamse familie ook een belang heeft. Nicolas De Quinnemar is het hoofd van de Belgische laboactiviteiten. Daarnaast investeert de familie via diversificatieholdings voor de lange termijn in ondernemingen in Europa. In België is dat onder meer Compagnie Het Zoute en de groep van uitzendkantoren Forum Jobs.

Families Boone en Brenninkmeijer

22 aandeelhouders ondertekenden het aandelenregister op de algemene vergadering van mei 2024. Na de grootste drie individuele aandeelhouders worden de aandelenpakketjes dunner. Verscheidene leden van het directiecomité van EnergyVision hebben aandelen, onder wie COO Sander Wille (33), verkoopdirecteur Meghan Richil (37) en administratief directeur Klaas Michielssens (40). De broer van CEO Maarten Michielssens heeft onrechtstreeks ook een minderheidsbelang in MDM Holding.

Ook Finance & Invest.Brussels staat op de lijst. De nv van openbaar nut heeft als belangrijkste aandeelhouder het Brussels Gewest en zorgt voor financiering van ondernemingen in dat gewest. EnergyVision heeft zoals gezegd een sterke positie in zonnepanelen in de hoofdstad van Europa. Nog een minderheidsaandeelhouder is de bv Silex. Daarachter schuilen de topmensen van de beursgenoteerde verhuurder van studentenkamers Xior. Silex wordt gecontroleerd door Christian Teunissen (51), de CEO van Xior, en Frederik Snauwaert (44), de CFO van Xior.

Ten slotte telt de onderneming nog twee bekende familiale aandeelhouders. Er is een vehikel rond Matthieu (78) en Jan Boone (53), de vorige en de huidige CEO van de beursgenoteerde koekjesbakker Lotus Bakeries. Tom Brenninkmeijer (58) is dan weer een telg van de bekende Nederlandse Duitse zakenfamilie, die onder meer eigenaar van de kledingketen C&A is.