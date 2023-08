Datalek met adresgegevens ontdekt op website staatsbon

De website van het Agentschap voor de Schuld waar je rechtstreeks staatsbons kunt inkopen, vertoonde een ernstig datalek, meldt VRT NWS vrijdagavond. Het lek is intussen gedicht.

Sinds donderdag kochten Belgen via de website van het Agentschap voor de Schuld al voor meer dan 2 miljard euro aan staatsbons, het spaarproduct van de overheid dat in geen tijd enorm populair werd.

Het datalek waarover VRT NWS zat in de tool die mensen gebruiken om in te tekenen op de nieuwe staatsbon. In de velden waar je je naam, geboortedatum en postcode moest invullen, kon je de gegevens van eender welke Belg invullen. Je kreeg dan de adresgegevens van die persoon te zien en soms zelfs ook de naam van de wettelijke partner, aldus VRT NWS.

Er was dus geen sprake van een veiligheidslek, het ging om een privacyprobleem. VRT NWS bracht het Agentschap voor de Schuld op de hoogte, waar ze meteen aan de slag gingen. Jean Deboutte van het agentschap bevestigt het bericht. Er zal nu bekeken worden of mensen mogelijk systematische zoekopdrachten gedaan hebben tijdens de inschrijvingsperiode.