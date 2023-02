CMB wil snel duidelijkheid over strategie Euronav

Vandaag konden analisten en aandeelhouders vragen stellen over de visie van CMB op de strategie van Euronav, waarin de rederij 25 procent bezit. CMB slaat een iets mildere toon aan, maar de twistpunten met het management van Euronav blijven groot, onder meer over de fusie met Frontline. Op 23 maart volgt een bijzondere aandeelhoudersvergadering.

CMB, de Belgische rederij van de familie Saverys, die een blokkeringsminderheid van 25 procent in Euronav uitbouwde, haalde op 9 januari een eerste slag thuis. Toen liet het Noorse Frontline weten niet langer een fusie met Euronav na te streven. Maar in plaats van de aftocht te blazen, profiteerde CEO John Fredriksen van de koersval na de aankondiging om het belang van Frontline eveneens op te trekken tot 25 procent. Het gevolg is een complete patstelling tussen de grootaandeelhouders en het management en de raad van toezicht van Euronav. Tot groot ongenoegen van de familie Saverys, die snel duidelijkheid wil over de te volgen strategie.

Tegenstelling

CMB organiseerde op 15 februari een persmoment die analisten en aandeelhouders van Euronav voor het eerst de kans bood vragen te stellen over de visie op de strategie van Euronav. De groep had die toegelicht in een persbericht op 9 februari. Daarin slaat CMB een iets mildere toon aan over de strategie op korte termijn.

De familie Saverys weet als geen ander dat de komende twee tot drie jaar goed tot zeer goed lijken te worden voor de olietankerverhuurders, en beseffen dat de aandeelhouders die aankomende winstgolf willen meepikken. Daar horen hoge dividenden, een inkoop van aandelen en mogelijk het verwerven van nieuwe schepen bij, maar geen fusies of overnames voor CMB. Daarin blijft de tegenstelling met het management en de raad van toezicht van Euronav groot. Zij blijven vol de fusie met Frontline steunen en startten twee arbitrageprocedures tegen Frontline. Bij de spoedarbitrage ving Euronav bot, maar de procedure ten gronde loopt nog.

Het belangrijkste twistpunt blijft de visie op langere termijn. CMB herhaalde dat de meeste waarde op lange termijn zal worden gecreëerd bij een transitie naar een meer gediversifieerde groep, die fors inzet op de decarbonisatie van de scheepsvaart. Daarbij geeft CMB aan het eerder vooropgestelde spoor om de eigen dochter, CMB Tech, daarvoor in te schakelen slechts als een van de vele mogelijkheden te zien.

De aandeelhouders huiveren bij het idee dat de rijkelijke kasstromen hoofdzakelijk in die omschakeling zouden worden geïnvesteerd. Saverys wees erop dat het belangrijk is een voortrekker te zijn in die transitie. Het argument dat de belangrijkste klanten van Euronav, de oliemajors, die transformatie al volop opstartten, heeft CMB alvast aan zijn kant.

Volgende afspraak

Het volgende cruciale moment wordt de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering die CMB aanvroeg, die zal plaatsvinden op 23 maart. Allicht worden dan twee niet-onafhankelijke bestuurders van CMB (Marc Saverys en Patrick De Brabandere) aangeduid, naast twee vertegenwoordigers van Frontline, onder wie John Fredriksen.

Het voorstel van CMB om de vijf onafhankelijke bestuurders te ontslaan en drie eigen onafhankelijke bestuurders aan te stellen haalt het allicht niet. Nadien wil CMB snel de discussie ten gronde kunnen voeren over de toekomstige strategie. Welke rol Frontline daarin wil spelen blijft vooralsnog hoogst onduidelijk.

Het vraagstuk over eventuele veranderingen bij het management schoof Saverys door naar de nieuwe raad van toezicht. Afspraak op 23 maart.