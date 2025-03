De West-Vlaamse CKV Bank verandert van naam en wordt BankB. “We willen de spaarbank en kredietverschaffer zijn voor iedereen die bij de klassieke banken geen gehoor vindt”, zegt CEO Inge Ampe.

Volgend jaar viert CKV Bank zijn zeventigste verjaardag. Met haar balanstotaal van 1,7 miljard euro is de bank de kleinste van het land. Ze is in handen van de textielfamilie van Dominiek De Clerck (Beaulieu). CKV staat voor ‘Centrale Kredietverlening’, “maar die vlag dekte al lang de lading niet meer”, valt CEO Inge Ampe meteen met de deur in huis. “We bieden ook spaar- en termijnrekeningen aan, en we hebben behalve in België activiteiten in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Een rebranding drong zich dus op.”

Ampe nam in december 2023 de teugels over van Rudi Deruytter, die CKV Bank had uitgebouwd tot een stabiele en winstgevende nichebank. Ze is als kredietverstrekker gespecialiseerd in het bedienen van particulieren en ondernemers die, door omstandigheden of tijdelijke financiële problemen, bij de klassieke banken niet aan de bak komen, maar wel over vastgoed, vermogen of een onderpand beschikken.

Geen zichtrekening of beleggingsproducten

Aan die focus zal Ampe niet tornen: “We zullen altijd de tweede bank blijven. We bieden geen zichtrekening aan en verkopen geen beleggings- of verzekeringsproducten. Dat zijn we ook niet van plan. Het is niet de bedoeling een volwaardige bankinstelling met een breed productengamma te worden. We zijn het plan B voor klanten die geen kredietoplossing vinden bij de klassieke banken. Vandaar de nieuwe naam: BankB. Die drukt duidelijk uit waarvoor we staan.”

“Ik geloof dat er een toekomst is voor een kleine nichebank, als ze haar focus behoudt”, vervolgt Ampe. “Als we ons productgamma zouden verbreden, komen daar een pak regulatoire verplichtingen en klantenissues bij, waardoor de kosten navenant zouden stijgen. Ik geloof in het motto: bankier, blijf bij je leest. En de essentie van bankieren blijft spaardeposito’s ophalen om die te transformeren in kredietverlening.”

Persoonlijke aanpak

Dat belet niet dat achter de naamsverandering van CKV Bank een groeiplan zit. Ampe is ervan overtuigd dat de bank in haar niche nog kan groeien. Ze mikt op een forse toename van de productie van nieuwe hypothecaire kredieten, van de huidige 300 miljoen euro tot 500 miljoen euro per jaar tegen 2030.

“We hebben een jarenlange expertise opgebouwd in complexe dossiers, waardoor we oplossingen op maat kunnen leveren”, zegt Ampe. Bij de grootbanken, die mikken op volumes, is er volgens haar een evolutie naar standaardisatie en efficiëntiestreven in de kredietverstrekking: “Een jong koppel dat net getrouwd is en zijn eerste woning wil kopen, een matuur koppel dat zich een tweede verblijf wil aanschaffen, ondernemers die voor acute kredietuitdagingen staan: die personen komen er aan hun trekken. Maar er zijn steeds meer mensen die buiten die standaardmodellen vallen, bijvoorbeeld door een echtscheiding, ziekte, een faillissementen of gewoon omdat ze op latere leeftijd nog iets willen kopen of hun huis renoveren. Die passen niet in het model van de klassieke banken. Velen van hen hanteren bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van zeventig jaar op de einddatum van de lening.”

Als er een hypotheek kan worden genomen, zegt BankB die klanten toch een oplossing te kunnen bieden. “Doordat ons risicomanagement goed is, kunnen we moeilijke dossiers aannemen”, legt Ampe uit. “Onze kredietverliesratio is zeer laag. We geloven niet in standaard vragenlijsten of kredietinschattingen via computermodellen, wél in een persoonlijke aanpak. Op dat gebied zijn niet alleen onze oplossingen onconventioneel, maar ook onze manier van werken, want de grootbanken hebben in ijltempo kantoren gesloten, waardoor het persoonlijke contact verdwenen is.”

Schot in de roos

De kredieten van BankB worden in België en Frankrijk verdeeld door een vijfhonderdtal kredietmakelaars. Volgens Ampe gaat het om een sterk en groeiend distributiekanaal: “In België hebben kredietmakelaars een marktaandeel van 10 à 12 procent, en in Frankrijk zelfs van 40 procent. Hun aandeel neemt nog toe.” In Frankrijk zette BankB enkele jaren geleden voet aan de grond met de overname van een portefeuille kredieten van Record Bank. “Sindsdien is de productie er verviervoudigd, waardoor we in Frankrijk nu bijna twee keer zoveel nieuwe leningen toekennen als in België”, aldus Ampe.

Aan de depositokant werkt BankB in eigen land met een net van een twintigtal bankagenten. Zij verdelen exclusief de spaar- en termijnrekeningen van BankB. Dit jaar zouden er een zevental nieuwe kantoren bij komen. “We bieden goede voorwaarden op die producten”, zegt Ampe. “In de recente strijd om de staatsbonmiljarden hebben we 200 miljoen euro opgehaald. We hebben vooral ingezet op termijndeposito’s met een looptijd van vier tot vijf jaar. Dat bleek een schot in de roos.”

De hogere rentevoeten voor de klanten zorgden ervoor dat de rentekosten van de bank de voorbije jaren zijn gestegen, waardoor de winst onder druk stond. “Dat zal dit en de volgende jaren niet anders zijn”, beseft Ampe. “Onze fundingkosten zullen nog een tijdje blijven stijgen, maar dat is ingecalculeerd. Als we willen dat onze kredietverstrekking toeneemt, moet onze depositobasis meegroeien. Het is investeren om daar later de vruchten van te plukken.”

Onafhankelijk blijven

BankB haalt de helft van haar deposito’s op in het buitenland, vooral in Duitsland en Nederland. Dat gebeurt via het Duitse onlineplatform Raisin, waar spaarders kunnen genieten van hoge spaarrentes die aangeboden worden door een heel divers staal van honderden Europese banken. Raisin staat ook sterk in Nederland, waardoor de helft van de deposito’s die via dat kanaal naar BankB vloeien van onze noorderburen afkomstig is.

Om de groei te ondersteunen investeert BankB ook in mensen en systemen. De bank telt tachtig werknemers. Een derde werd het afgelopen jaar aangeworven. In de uitrol van een nieuwe IT-architectuur wordt 8 miljoen euro geïnvesteerd.

“Al die investeringen drukken het engagement van de aandeelhouder uit die de bank onafhankelijk wil houden”, benadrukt Ampe. “Dat commitment van de familie De Clerck blijkt tevens uit de kapitaalverhoging die vorig jaar plaatsvond. Er zijn toen voor 50 miljoen euro overgedragen winsten toegevoegd aan het kapitaal, hoewel er vijf jaar lang geen dividend was uitgekeerd.”