Chemiebedrijf Lanxess stelt winstverwachting bij, Belgische jobs blijven buiten schot

Het Duitse chemieconcern Lanxess, met een grote fabriek in het Antwerpse havengebied, heeft de winstverwachting voor dit jaar met een derde naar beneden bijgesteld. Veel Belgische werknemers van het bedrijf verhuisden onlangs naar een joint venture van Lanxess (Envalior, red.) en blijven daardoor buiten schot. Dat meldt de hoofdzetel van het bedrijf in Keulen woensdag.

In België werkten vroeger bijna duizend mensen bij Lanxess. Sinds de joint venture met DSM Engineering Materials, Envalior, is dat aantal sterk gezakt. ‘Zij blijven bijgevolg buiten schot’, aldus woordvoerder Ingo Drechsler in Duitsland. ‘In Kallo (Antwerpse haven, red.) werken 150 tot 200 mensen, over hen kunnen we officieel geen statement geven.’

Toch lijkt de kans klein dat er ontslagen zullen vallen in Kallo, zeker gezien de verschillende investeringen die het bedrijf daar deed. De afgelopen jaren bouwde het bedrijf twee zogenaamde ‘klimaatinstallaties’ in België, die de uitstoot van lachgas en CO2 moesten terugdringen. Daarnaast nam het bedrijf een afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik.

Na de aankondiging van Lanxess over de winstverwachtingen zakte het aandeel meteen fors. Het aandeel van het in Keulen gevestigde bedrijf ging meer dan tien procent lager in Frankfurt. Het bedrijf maakt zich ‘zorgen over een afbouw van de voorraad bij klanten, bovenop een zwakke vraag bij industriële klanten: de bouwsector en de electronica’. Dat alles zal wegen op de winst, aldus Lanxess. De zwakke vraag zou dan weer het gevolg zijn van de inflatie en de verhoogde rente.

Ook andere bedrijven in de chemie lijken het moeilijk te hebben. Dinsdag nog kregen bijna 300 werknemers bij Arlanxeo in Zwijndrecht (een dochteronderneming van het Saoedische Aramco, red.) te horen dat het bedrijf de boeken neerlegt.

Bekijk hieronder de toelichting van analist Erik Joly (ABN Amro) over de problemen bij de Duitse chemiesector: