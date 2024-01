Busbouwer Van Hool sleept Nederlands order voor 112 batterijbussen in de wacht

Busbouwer Van Hool heeft een nieuw order voor 112 batterijbussen voor de Nederlandse vervoersmaatschappij Qbuzz binnengehaald. Vorig jaar had het bedrijf reed 54 batterijbussen besteld bij Van Hool, zo meldt de constructeur uit Koningshooikt (Lier) vrijdag in een persbericht.

QBuzz zal de bussen vanaf 15 december 2024 inzetten in de vervoersregio Zuid-Holland Noord in de provincie Zuid-Holland.

“Dit nieuwe order van Qbuzz, meteen het grootste order voor de Van Hool ‘A’ stadsbus, komt er nog geen jaar na een eerdere bestelling van 54 stuks door deze Nederlandse vervoersorganisatie. Van Hool gaat dus 166 bussen bouwen voor Qbuzz”, klinkt het in het persbericht.

Ophef

Vorige week was in eigen land nog ophef ontstaan omdat De Lijn 92 bussen besteld heeft bij de Chinese busbouwer BYD. Eerder had De Lijn bestellingen aan onder meer de Vlaamse busbouwers VDL en Van Hool gegund, maar ook aan het Italiaanse Iveco

