Bullswap is het snelst groeiende techbedrijf

Het vijf jaar oude Genkse bedrijf Bullswap wint de Deloitte Technology Fast 50, de jaarlijkse ranglijst van vijftig snelgroeiende Belgische technologiebedrijven, die het tax-, audit- en consultancybedrijf Deloitte jaarlijks bekendmaakt.

Bullswap liet een groei van maar liefst 7.176 procent optekenen.

De oprichters Jannes Valkeneers en Laurens Opitek ontwikkelden een onlineplatform om bouwmaterieel te verhuren aan bedrijven in de Benelux. Zo’n 350 verhuurbedrijven bieden op Bullswap 100.000 stuks materieel aan, van graafmachines over kranen tot mobiele toiletten, aan meer dan 10.000 gebruikers.

Naast die eerste prijs waren er deelprijzen per categorie. Dstny is de meest uitmuntende groeier bij de communicatietechnologiebedrijven, Keypoint de uitblinker in financiële technologie en Loop Earplugs, de winnaar van vorig jaar, in lifesciences en gezondheidszorg.

Ook twee van de vier Belgische eenhoorns, Deliverect en Odoo, haalden de top vijftig van snelste groeiers. De Rising Star-prijs voor start-ups van minder dan vier jaar gaat naar OTIV, dat focust op autonoom spoorvervoer.