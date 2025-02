Brailsports maakt sporttrainingsschema’s op basis van artificiële intelligentie

Coaches werken trainingsprogramma’s voor profwielrenners uit op basis van de klassieke lactaattest. Het AI-platform van Brailsports maakt die schema’s slimmer en efficiënter. De Belgische spin-off werkte voor de ontwikkeling samen met de Belgische profploeg Lotto Dstny. De Franse profploeg Cofidis – met onze landgenoot Dylan Teuns als een van de toppers – maakt er al gebruik van.

Met de Omloop Het Nieuwsblad zaterdag en Kuurne-Brussel-Kuurne zondag wordt dit weekend in ons land het nieuwe wielerseizoen op gang geschoten. In een ver verleden vertrouwden professionele wielrenners vooral op gevoel, ervaring en intuïtie. Door de jaren werden de trainingsschema’s en de materialen systematisch geoptimaliseerd. De Brit Dave Brailsford zorgde rond de eeuwwisseling voor een kentering door wetenschappelijke inzichten en doorgedreven data-analyse te introduceren in de wielersport (zie kader Presteren zit ‘m in de details).

De Vlaamse start-up Brailsports bouwt voort op zijn filosofie. Het bedrijf zag in oktober vorig jaar het levenslicht als een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum imec, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. De vijf oprichters zijn Erika Lutin (CEO van Brailsports), Bart Nonneman (CSO en performancecoach van Brailsports), Tim Verdonck (expert statistiek en AI van UAntwerpen en imec), Jan Boone (expert fysiologie en sporttraining van UGent) en Steven Latré (hoofd AI bij imec).

Wat doet Brailsports?

ERIKA LUTIN. “We hebben een oplossing voor een geoptimaliseerde sporttraining ontwikkeld. Op basis van gemeten parameters ondersteunt ons AI-platform sporters en hun coaches om het optimale trainingsvolume te bepalen en trainingsschema’s bij te sturen. Via algoritmische AI-modellen schat het platform de conditie en de vermoeidheid van de atleet nauwkeurig in. Dat maakt betere prestaties mogelijk en leidt tot minder risico’s op blessures.”

Voldeden de klassieke testen dan niet?

BART NONNEMAN. “Voor trainingsprogramma’s baseren coaches zich vandaag veelal op de lactaattest, die al vijftig jaar bestaat. Dat is een klassieke inspanningsproef die de concentratie aan melkzuur in het bloed meet, terwijl de wielrenner een steeds grotere inspanning levert. Ook populaire sportapps baseren zich vaak op de resultaten van zo’n inspanningstest voor trainingsschema’s. Een nadeel van zo’n lactaattest is dat die behoorlijk ingrijpend is. Je moet er tot het uiterste voor gaan, waardoor zelfs professionele atleten er slechts enkele per jaar laten afnemen. Bovendien gaat het telkens om een momentopname. Als je na zo’n test ziek wordt, is je trainingsschema mogelijk te zwaar. Herstel je sneller dan verwacht, dan haal je misschien niet het onderste uit de kan, omdat je trainingen gebaseerd zijn op voorbijgestreefde drempelwaardes. Het optimale trainingsvolume is cruciaal: zowel als je over- als ondertraint, verzwakt je conditie.”

Hoe maakt uw platform het verschil?

LUTIN. “Met ons model kun je na elke training de fitheid en de vermoeidheid van de sporter inschatten. Daartoe worden tijdens die training zowel interne data, zoals de hartslag, als externe data, zoals de wattage, gemeten. Sportapps en smartwatches baseren zich op gemiddeldes uit de wetenschappelijke literatuur. Zo blijft een trainingsvermoeidheid gemiddeld zeven dagen in het lichaam zitten en heeft een training een effect van gemiddeld 42 dagen op de conditie. Maar uiteraard herstelt een topwielrenner sneller van zo’n training dan een recreatieve fietser. Brailsports maakt het verschil door data uit eerdere inspanningen te analyseren en op basis daarvan de persoonlijke parameters voor de conditieopbouw in te schatten. Die inzichten helpen om trainingsschema’s op maat op te stellen. We schrijven de lactaattest zeker niet af. We vullen die aan met een datagedreven aanpak.”

Hoe cruciaal is de bijdrage van AI?

LUTIN.“AI is cruciaal, omdat ze de mogelijkheid geeft grote hoeveelheden historische data – zoals trainingsgegevens uit meerdere jaren – snel te analyseren en patronen bloot te leggen die anders verborgen zouden blijven.”

Hoe belangrijk is de samengebrachte kennis voor het platform?

LUTIN. “Als spin-off van een gerenommeerd onderzoekscentrum en twee topuniversiteiten kan Brailsports terugvallen op een breed kennisdomein. Enerzijds is er de AI-expertise die imec en UAntwerpen hebben ontwikkeld, anderzijds de kennis over sportfysiologie, trainingsleer en coaching van imec en UGent. Al die vakgebieden brengen we samen onder één dak. Het platform werd bovendien ontwikkeld in samenwerking met de wielerploeg Lotto Dstny, die ons hielp het dashboard te verbeteren en de modellen te verfijnen. Ons platform wordt al gebruikt door het Cofidis-team. Daarnaast kunnen we rekenen op de steun van de businessaccelerator imec.istart, Vlaio en het investeringsfonds BlueHealth Innovation Fund in de vorm van financiële middelen en/of expertise.”

Zal uw platform coaches overbodig maken?

NONNEMAN. “Het is niet onze ambitie coaches te vervangen, maar hen te ondersteunen en hun werk beter te doen renderen. Door vlot inzichten uit persoonlijke data te halen en een deel te automatiseren, kunnen schema’s continu worden aangepast op een objectieve basis. Dat de modellen wetenschappelijk onderbouwd zijn, is een cruciaal verschil met de AI-gebaseerde apps die vandaag op de markt zijn. Het is bovendien een belangrijk argument dat coaches kan overtuigen om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.”

Zal het toepassingsgebied nog verder uitbreiden?

LUTIN. “Voorlopig richten we ons vooral op de coaches van profwielerploegen, maar dezelfde datagedreven aanpak heeft ook voordelen voor recreatieve fietsers en lopers. Ook die stellen zich dikwijls behoorlijk ambitieuze doelen.”