Blusss maakt prikkelarme kleding: ‘Eigenlijk is het een basisbehoefte’

Toen An Luyten op zoek ging naar kleren die haar hoogensensitieve zoon zonder ongemak kon dragen, leidde dat tot de start van het modebedrijf SAM Sensory & More. Met een klein team ontwikkelt ze stijlvolle prikkelarme kleding en accessoires. “Duitsland is onze snelst groeiende afzetmarkt.”

Het nog jonge kledingmerk SAM Sensory & More steekt zich in een nieuw kleedje. Het bedrijf werkt aan een nieuwe website, die in de tweede helft van februari gelanceerd wordt. Dat gaat gepaard met een nieuwe merknaam. Sam Sensory & More wordt Blusss, een naam die beter geschikt is voor een bredere positionering als premiumlifestylemerk. “Naast kledij en accessoires willen we ook diensten als workshops, opleidingen en coaching aanbieden”, zegt oprichter An Luyten.

Het nog kleine kledingbedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 240.000 euro, met een groeidoelstelling van 600.000 euro in 2025. Luyten stelde haar groeiplan voor aan een investeringsfonds, dat dit jaar 200.000 euro investeert, naast de 50.000 euro van particuliere investeerders.

Ongemak

Het idee ontstond toen An Luyten, de moeder van een hoogsensitieve zoon, merkte hoe kleding met harde naden, labels of prikkende stoffen het dagelijkse leven van haar kind bemoeilijkte. Na talloze pogingen – van kleding binnenstebuiten dragen tot het testen van alternatieve stoffen – ging ze te rade bij psychologen om te achterhalen waar dat ongemak vandaan kwam. “Om optimaal te ontwikkelen en te leren, moeten kinderen zich veilig voelen. Het ongemak van kleding kan dat gevoel van veiligheid ernstig verstoren. Dat inzicht maakte me duidelijk dat zachte, comfortabele kleding geen luxe is, maar een basisbehoefte”, zegt de ondernemer.

An Luyten zag dat er op de markt nauwelijks prikkelarme kleding bestond. Online vond ze wel sokken en ondergoed, maar die waren beperkt beschikbaar en lelijk. Kleding die comfort en rust biedt voor mensen met prikkelgevoeligheid, werd haar missie. “Ik ben geen moeder achter de naaimachine, ik kan nog geen knoop aan een broek naaien”, zegt An Luyten lachend. Daarom liet ze zich omringen door een team bestaande uit een modeontwerper, psychologen en therapeuten. Samen ontwikkelden ze prototypes. Die lieten ze testen door een focusgroep. De prikkelarme kledinglijn is niet alleen functioneel, maar oogt ook stijlvol. “Onze producten mogen niet te onderscheiden zijn van gewone mode in de winkels”, legt Luyten uit.

Waar An Luyten aanvankelijk een nichemarkt verwachtte, ontdekte ze al snel een groter potentieel. “Hoogsensitiviteit komt bij 20 procent van de bevolking voor”, legt ze uit. “Mensen met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, een gevoelige huid of traumatische ervaringen vinden hun weg naar onze producten. Ook mensen zonder diagnose, maar met een hekel aan kriebelende stoffen zijn klant. We bedienen bijna de helft van de mensen die in bepaalde fases van het leven baat hebben bij meer comfort en door onze producten tot rust komen.”

Focus

Blusss lanceerde in 2024 twee innovaties. Met financiële steun van de stad Antwerpen ontwikkelde het bedrijf een sjaal die bij wrijving een kalmerende geur vrijgeeft via natuurlijke essentiële oliën. Daarnaast ontwikkelde het een thermografische armband die bij aanraking van kleur verandert. “Door met je hand over de stof te gaan, komt er een speelse print tevoorschijn. De armband helpt kinderen subtiel aan te geven dat ze overprikkeld zijn. Het is niet alleen een hulpmiddel, maar ook een rustgevend sensorisch spel voor kinderen”, zegt An Luyten.

‘Een sterke basiscollectie is belangrijk. Klanten willen graag dezelfde items opnieuw kunnen kopen, omdat ze eindelijk iets gevonden hebben dat echt bij hen past’ An Luyten, Blusss

In 2025 kiest het bedrijf, dat vorig jaar genomineerd werd voor de duurzaamheidsprijzen Trends Impact Awards in de categorie Diversiteit & Inclusie, voor focus. “Ik barst van de ideeën”, zegt de Herentalse. “Maar ik moet me soms in toom houden. Het is belangrijk een sterke basiscollectie te hebben. Klanten willen graag dezelfde items opnieuw kunnen kopen, omdat ze eindelijk iets gevonden hebben dat echt bij hen past. Het is frustrerend voor hen als die items verdwijnen en door iets anders worden vervangen.”

Directe verkoop

SAM Sensory & More is sinds dag één internationaal actief dankzij de drietalige website. Naast Europa ziet Luyten een groeiende interesse in de Verenigde Staten, Australië en Canada. “Duitsland is onze snelst groeiende afzetmarkt zonder dat we actieve inspanningen moeten doen. Duitsers hechten veel belang aan welzijn en betalen graag voor kwaliteit”, zegt Luyten.

Hoewel 80 procent van de verkoop via de webshop verloopt, zijn fysieke verkooppunten in landen als Frankrijk, Engeland, Denemarken, Ierland, Amerika, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten – Dubai – een aanvulling. “Onze aanpak blijft gericht op directe verkoop, maar retailpartners vinden ons vaak via zoekmachines. Wereldwijd werken we in een blauwe oceaan. Er zijn weinig concurrenten en we bedienen zowel kinderen als volwassenen.” De groei brengt ook uitdagingen met zich, zegt Luyten. “Het moeilijkste is om alle ballen in de lucht te houden. Het operationele werk combineren met de strategische groei vergt veel, zeker met een klein team.”

Impact

An Luyten wil meer doen dan kleding verkopen. Haar doel is een beweging rond neurodiversiteit te creëren. “Hoogsensitiviteit en ADHD worden vaak als een probleem of een beperking gezien, terwijl het ook een krachtige eigenschap kan zijn. Ik ben ook hoogsensitief en ik zie het als een talent dat me heeft gebracht waar ik nu sta. Veel ondernemers hebben ADHD, en hun energie en creativiteit zijn ongeëvenaard, zolang ze die maar kunnen kanaliseren. Met onze kleding en rustgevende accessoires willen we mensen helpen om een betere levenskwaliteit te ervaren.”

De impact van haar werk blijkt uit de verhalen van klanten. “Tijdens een workshop vertelde een volwassene me met tranen in de ogen dat hij dacht de enige te zijn met een gevoeligheid voor kleding”, vertelt Luyten. “Het is een taboe, terwijl het een grote invloed heeft op mensen. Wie overprikkeld raakt, kan niet meer focussen, goed redeneren of beslissingen nemen. Ons doel is een platform te bieden waar mensen met prikkelgevoeligheid oplossingen, informatie, herkenning en ondersteuning vinden.”