Biocartis schrapt een op de vier banen

De Biocartis Group NV, met hoofdzetel in Mechelen, heeft donderdag een reorganisatie aangekondigd in een persbericht. Het bedrijf zou willen inzetten op een kostenreductieprogramma van 18 miljoen euro per jaar. Daartoe zou men wereldwijd 140 jobs schrappen, wat overeenkomt met 25 procent van het personeelsbestand.

‘Er werd vandaag een intentieverklaring van ontslag ingediend conform de Belgische regels’, meldt Biocartis (wet-Renault, red.). Het bedrijf, dat actief is binnen de zogenaamde moleculaire diagnostiek, wil volgend jaar graag break-even draaien (EBITDA). Dat moet onder andere gebeuren via een gerichte commerciële strategie in de VS om het gebruik van oncologietests te vergroten.

‘Deze reorganisatie is de eerste stap die nodig is om een duidelijk pad naar financiële onafhankelijkheid te creëren’, aldus CEO Roger Moody. Het bedrijf is een dialoog aangegaan met de schuldeisers en is van plan ‘een investeringsbank in te schakelen om te helpen bij de ontwikkeling van een strategie en de uitvoering van een herkapitalisatie’.

Donderdagnamiddag werd de handel in het aandeel van Biocartis geschorst door waakhond FSMA. Het bedrijf is vandaag slechts een fractie waard in vergelijking met een vijftal jaar geleden.