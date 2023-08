Binance blijft via Poolse licentie actief in België

Het cryptoplatform Binance blijft in ons land actief. Het valt daarvoor terug op een Poolse licentie.

De financiële regulator FSMA had Binance eind juni opgedragen om zijn diensten rond virtuele munten in België te staken en alle tegoeden weer over te maken aan zijn klanten. Het cryptoplatform opereerde illegaal in ons land ‘vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte’.

Eind juli had Binance aan nog geen enkele Belgische klant gevraagd om tegoeden terug te trekken en was het zelf ook nog geen procedure gestart om tegoeden terug te storten. Het bedrijf liet weten dat het werkte aan een oplossing tegen het einde van de zomer.

Die oplossing is er nu. Binance zal zijn diensten blijven aanbieden in ons land, via een licentie in Polen.

De FSMA reageert dat ze akte heeft genomen van de beslissing van Binance om voortaan via Binance Poland te werken. De wet verhindert het platform niet om zijn diensten via het Poolse filiaal aan te bieden, maar er zijn wel enkele voorwaarden, luidt het. Zo moet Binance de individuele toestemming hebben van klanten om ze over te dragen aan het Poolse filiaal. Aan klanten die dat niet willen, moet Binance instructies vragen om hun tegoeden over te dragen naar een ander platform dat gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en gemachtigd is om diensten aan te bieden in België.

Tot slot benadrukt de financiële waakhond dat de Poolse financiële toezichthouder, KNF, momenteel geen wettelijke bevoegdheid heeft over cryptomarkten.