Belgische supermarktgroep Louis Delhaize verkoopt Franse Cora- en Match-winkels aan Carrefour

Louis Delhaize Groep verkoopt de Franse tak van supermarktketens Cora en Match aan Carrefour. De transactie waardeert die winkels aan een bedrijfswaarde van 1,05 miljard euro, zo meldt Carrefour woensdag na het sluiten van de beurs.

Cora is goed voor 60 hypermarkten in Frankrijk en Match heeft 115 supermarkten bij de zuiderburen. Er werken zowat 24.000 mensen in die Franse winkels van de Belgische supermarktgroep Louis Delhaize. De 175 winkels waren samen goed voor 5,2 miljard euro omzet in 2022 (inclusief brandstoffen) of 4,3 miljard euro exclusief brandstoffen. De gecombineerde ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen) kwam uit op 189 miljoen euro. De deal omvat ook het vastgoed van de winkels.

Carrefour en Louis Delhaize willen de deal afronden tegen de zomer van 2024. De verkoop moet onder meer nog goedkeuring krijgen van de Franse concurrentieautoriteit. Carrefour wijst op een sterke geografische complementariteit met de eigen Franse winkels, voornamelijk in het oosten en noorden van Frankrijk. Daar is Carrefour naar eigen zeggen beperkt aanwezig.

“Met de overname van de ketens Cora en Match kondigt Carrefour zijn eerste grote overname in Frankrijk in ruim 20 jaar aan. Carrefour versterkt zo zijn leidende positie in de voedingsretail in zijn thuismarkt”, aldus CEO Alexandre Bompard in het persbericht.

De overname draagt volgens Carrefour meteen bij aan het winstcijfer. De integratiekost wordt op 200 miljoen euro geschat over twee jaar. Er is sprake van jaarlijks 110 miljoen euro aan geschatte synergiën op ebitda-niveau. Carrefour en Cora werkten reeds samen voor aankopen, klinkt het nog.

Louis Delhaize Groep is het bedrijf achter ketens zoals Louis Delhaize, Cora en Smatch. Het Belgische bedrijf is niet te verwarren met Delhaize, dat deel uitmaakt van Ahold Delhaize. De twee bedrijven waren in de 19e eeuw opgericht door verschillende leden van de familie Delhaize uit Ransart (Charleroi).

Louis Delhaize Groep is volgens de website actief in België, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Eind april werd reeds de verkoop van de Cora-winkels in Roemenië aan Carrefour bekendgemaakt.

Volgens gegevens van Kantar Wordpanel die vakblad LSA publiceerde, zou Carrefour (19,9 procent marktaandeel) met de Louis Delhaize-winkels (2,4 procent) erbij, nipt de tweede speler blijven op de Franse markt, na E. Leclerc (23,5 procent).