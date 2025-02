De Antwerpse start-up XFA is geselecteerd voor Google’s Growth Academy. Via dat mentorprogramma wil de Amerikaanse techreus bedrijven ondersteunen om naar een hoger niveau te groeien. “We willen artificiële intelligentie kunnen gebruiken zonder in te boeten op privacy.”

Het Amerikaanse Google organiseert al jarenlang zijn Growth Academy, een mentorprogramma om de oprichters van veelbelovende start-ups te ondersteunen. Zij krijgen de kans om tijdens mentorsessies, netwerkevenementen, virtuele workshops en technische projectondersteuning gerichte bedrijfs- en productstrategieën te ontwikkelen.

In de volgende editie rond cybersecurity en artificiële intelligentie (AI) brengt Google zestien bedrijven samen. Daaronder ook het Antwerpse XFA van Lars Veelaert (CEO) en Gijs Van Laer (CTO). “Aan die selectie zijn enkele voorwaarden verbonden”, zegt Veelaert. “Zo hebben alle deelnemers een werkend product met reeds enige tractie in de markt. Dat is nodig om het meeste uit het programma te halen, om waardevolle partnerschappen op te zetten en te kunnen groeien.”

Extra bescherming

De Antwerpenaren bouwden een innovatieve oplossing om alle elektronische toestellen van bedrijfsmedewerkers op te sporen en te beveiligen. Via de klassieke verificatie met de gebruikersnaam en het paswoord en de multi factor authentication bevestigt de medewerker wie hij beweert te zijn om zo toegang te krijgen tot de onlinebedrijfsomgeving. XFA voegt daar een derde laag aan toe met een extra controle die registreert of onder meer het besturingssysteem of de internetbrowser up-to-date zijn, de harde schijf correct encrypteert, of er een paswoord op het toestel staat …

Dat is uiteindelijk het doel van het mentorprogramma: samen weet en ontwikkel je meer dan alleen. Lars Veelaert

Die extra beschermingsgraad blijkt geen onnodige luxe. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van alle toestellen die voor werk gebruikt worden – zowel smartphones als tablets en laptops – niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Door het toegenomen aantal freelancers met een eigen toestel en de toename van telewerk, is het aantal onbekende toestellen dat connecteert met een beveiligde bedrijfsomgeving de voorbije jaren enorm gestegen. Tot 30 procent van de IT-problemen in bedrijven ontstaan daar zulke onbeveiligde toestellen.

De software van XFA kan gebruikt worden zonder privacygevoelige data van medewerkers te verzamelen of de controle over te nemen. “Die ingebouwde privacy is cruciaal voor ons product”, zegt Van Laer. “Maar AI is een tool die zich daar niet echt toe leent. Toch is het een onderdeel van de technologische evolutie en kunnen we er als cybersecurityspecialist maar beter voor zorgen dat we AI kunnen gebruiken zonder in te boeten op privacy.”

Garanties

Van Laer verwijst naar AI-modellen en -producten die niet op de Europese markt gelanceerd worden, omdat er vragen zijn over de omgang met data. Bedrijven zullen steeds harder onder druk komen te staan om een stap verder te gaan met het gebruik van AI en toch garanties rond de privacy te maken. “Met zijn eigen AI-ontwikkelingen neemt Google daar een prominente rol op”, zegt Veelaert. “Er zal in de nabije toekomst veel veranderen. De komende maanden willen we hier zelf een sterke positie innemen, waarvan partnerschappen een essentieel onderdeel zijn. Dat is uiteindelijk het doel van het mentorprogramma: samen weet en ontwikkel je meer dan alleen.”

XFA heeft er een stevig najaar opzitten. Na kleine en middelgrote ondernemingen sloot het bedrijf ook contracten af met zijn eerste grote klanten, waaronder DPD. De software van het bedrijf wordt intussen op toestellen wereldwijd gebruikt. Het techbedrijf haalde het voorbije jaar 1,2 miljoen euro financiering op en bereidt een grotere kapitaalronde voor tegen eind dit jaar.

Lees ook: