Een delegatie van 32 Belgische brouwers tourt een hele week in de Verenigde Staten. “We willen de Amerikanen weer warm maken voor Belgische bieren”, zegt initiatiefnemer Alain De Laet. “We moeten tonen dat we nog springlevend zijn.”

Tussen 2008 en 2017 steeg de export van Belgische bieren naar de Verenigde Staten met bijna een factor drie. Met 2,7 miljoen hectoliter waren de Verenigde Staten in 2017 goed voor bijna een zesde van de Belgische bierexport. Sindsdien zit de klad erin (zie tabel hieronder). En dat komt niet alleen door de coronapandemie.

Daarom trekken 32 Belgische brouwers in de eerste week van mei samen naar de VS. Voor dertien kleinere brouwers is het zelfs hun eerste stap over de Atlantische Oceaan, want hun bieren worden er nog niet verkocht. De initiatiefnemer is Alain De Laet, CEO van de Oost-Vlaamse Brouwerij Huyghe (onder meer bekend van Delirium Tremens en Averbode), en grootmeester van de Ridderschap van de Roerstok der Brouwers.

Is er iets mis met Belgische bieren in de Verenigde Staten?

ALAIN DE LAET. “Belgische bieren zijn er nog altijd zeer populair. We concurreren niet op de prijs, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk of Nederland. Daar woedt vandaag een prijzenoorlog. In de Verenigde Staten betaalt de consument 10 dollar voor een glas Delirium Tremens. In België is dat 4,5 euro”.

Waarom dan die grote delegatie die een week lang Belgische bieren in de kijker zal plaatsen?

DE LAET. “De export naar de Verenigde Staten daalt sinds 2017. Er is toenemende concurrentie van lokale ambachtelijke brouwerijen. Die hanteren dezelfde hoge prijzen, maar ze verwijten de Belgische bieren een ouderwets imago. We zouden te weinig vernieuwen. We moeten de Amerikaanse bierdrinker dus weer warm maken voor Belgische bieren. Tonen dat we springlevend zijn. Met de reis gaan we ervoor zorgen dat er weer meer over ons gesproken wordt. Belgische bieren zijn geenszins ouderwets. Ze zijn authentiek en hebben uitstraling. Chimay, Duvel, Lindemans, Delirium Tremens zijn vier van de meest verkochte importbieren”.

‘Amerikaanse ambachtelijke brouwers verwijten de Belgische bieren een ouderwets imago. We zouden te weinig vernieuwen’ Alain De Laet

Het Belgische AB InBev is zelfs de marktleider in de Verenigde Staten.

DE LAET. “AB InBev heeft onmiddellijk gezegd: ‘Wij doen mee’. Wij hebben als kleinere brouwers ook zo’n trekker nodig. Samen staan we sterker. Samen kunnen we ook betere acties doen in de grootwarenhuizen in de Verenigde Staten. Het heeft geen zin dat ik daar Delirium Tremens alleen in de winkelrekken plaats. Dat merk staat dan verloren tussen tientallen andere. Vijf tot tien Belgische biermerken samen, met als overkoepelend logo Belgisch bier, creëert veel meer effect”.

In de Verenigde Staten duiken steeds meer ‘Belgian style’-bieren op, zogenoemde variaties op Belgische bieren.

DE LAET. “Ook daarom is het belangrijk dat we ons cultureel erfgoed benadrukken. Er zijn vandaag Amerikaanse lambiekbieren, met Amerikaanse hopsoorten. Dat kan gewoon niet. Tegelijk merk ik nog steeds veel meer respect in de Verenigde Staten voor Belgische brouwers. In België worden brouwers soms wat laatdunkend bekeken. Nee, in de Verenigde Staten word je als Belgische brouwer bijna als een halfgod ontvangen. Ze willen met je op de foto, en willen betalen voor een voordracht”.