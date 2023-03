Belfius ontpopt zich tot kaskoe voor de overheid

Belfius keert een recorddividend van 384,4 miljoen euro uit aan de Belgische staat. De nettowinst van de bank-verzekeraar strandt net voor de kaap van het miljard euro. Een beursgang is op korte termijn niet aan de orde.

CEO Marc Raisière moet zijn droom om de kaap van een miljard euro nettowinst te realiseren minstens met een jaartje uitstellen. Het voorzichtige risicobeleid zorgt ervoor dat de bank vorig jaar 106 miljoen euro kredietprovisies opzij zette. Een jaar eerder was er een minieme nettoterugname van provisies. Daardoor stijgt de winst van Belfius over het boekjaar 2022 maar met 4 procent, van 935 tot 975 miljoen euro.

Dat blijven hoe dan ook recordresultaten. De stijgende rente, de lager dan verwachte economische groeivertraging, en de historisch lage kredietverliezen zorgen ervoor dat de banksector de wind in de zeilen heeft. Belfius zag zijn nettorente-opbrengsten vorig jaar met 8 procent aangroeien tot 1,75 miljard euro. De totale opbrengsten stegen met 10 procent.

Spaarrente verhogen? Complex

De Nationale Bank vindt dat de banken de hogere beleidsrente van de ECB onvoldoende snel vertalen in hogere rentetarieven voor de spaarders. Maar Raisière riep verzachtende omstandigheden in: het renteklimaat blijft volatiel, spaargeld is direct opvraagbaar, de prijszetting van de kredieten gebeurt ook met vertraging, en de overheid overweegt de bankentaks te verhogen. “Allemaal elementen die moeten worden meegenomen in het complexe beslissingsproces voor een eventuele verhoging van de spaarrente”, aldus de CEO van Belfius.

Overigens stegen ook de kosten van de bank-verzekeraar met 10 procent in 2022. Dat had deels te maken met de inflatie die zich automatisch vertaalt in hogere lonen. Maar Belfius bleef vorig jaar ook fors investeren in nieuwe medewerkers, technologie en publicitaire ondersteuning van het merk. Doordat de inkomsten met 280 miljoen euro toenamen en de kosten maar met 143 miljoen euro, daalde de kosten-inkomstenratio van de groep onder de doelstelling van 55 procent. Dat is één van de laagste op de Belgische markt.

Belfius gaat 384,4 miljoen euro dividend uitkeren aan de Belgische staat, in vergelijking met 368,5 miljoen euro over het boekjaar 2021. Een jaar eerder bedroeg het dividend nog maar 207 miljoen euro. Ook al blijft de pay-outratio stabiel op 40 procent, toch lijkt de bank-verzekeraar zich te ontpoppen tot een cashkoe voor de overheid. Het dividend van Belfius is hoger dan de 375 miljoen euro die de Belgische staat dit jaar opstrijkt als grootste aandeelhouder van BNP Paribas. In tien jaar keerde Belfius al 2,1 miljard euro aan dividenden uit.

Beursgang niet aan de orde

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) verkocht deze week een deel van de participatie in BNP Paribas en streek op die manier 2,165 miljard euro op. De FPIM verklaarde daarbij haar blootstelling aan de financiële sector te willen verminderen. Het momentum om bankaandelen te gelde te maken lijkt, gegeven de stijgende rente en de hogere winstverwachtingen, ideaal.

Toch lijkt er rond Belfius geen gelijkaardige operatie in de steigers te staan. De bank stond enkele jaren geleden op het punt om naar de beurs te trekken, maar volgens CEO Marc Raisière is dat momenteel niet meer aan de orde. “Wij zijn er niet mee bezig”, zei hij op een persconferentie. “Het zal niet gebeuren onder deze regering. Daarna zien we wel.” De nettoboekwaarde van Belfius bedraagt momenteel 11,1 miljard euro, amper meer dan een jaar geleden. Dat komt omdat de beleggingsportefeuille (vooral van Belfius Verzekeringen) bijna 500 miljoen euro aan waarde verloor als gevolg van de negatieve evoluties op de financiële en obligatiemarkten.

Voldoende groeipotentieel tot 2025

Raisière beklemtoonde vooral dat “de Belgische economie Belfius nodig heeft”. Hij wees erop dat de bank vorig jaar alles samen (korte- en langetermijnkredieten, en alternatieve financieringsvormen) voor 41 miljard euro financiering verstrekte aan particulieren, bedrijven en overheden. Vooral in het bedrijfssegment heeft Belfius zich ontpopt tot een belangrijke speler. De bank heeft haar marktaandeel in de kredietverstrekking aan ondernemingen opgedreven tot 19 procent. Acht jaar geleden was dat amper 8 procent.

Volgens Raisière heeft Belfius voldoende potentieel om de komende jaren te blijven groeien. Hij wil dat alle afdelingen tegen 2025 minstens een marktaandeel van 20 procent halen. Dat moet leiden tot een inkomstenstroom van 3,5 miljard euro. Veel aandacht zal gaan naar Belfius Verzekeringen, dat momenteel maar iets meer dan 20 procent van de winst van de groep aanbrengt. Maar ook de app moet een nieuwe stroomstoot krijgen, aldus Raisière.