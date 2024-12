Bedrijven investeren ook in 2025 nauwelijks in AI

Artificiële intelligentie (AI) heeft al veel mensen heel rijk gemaakt. Iedereen die in 2021 aandelen van de AI-chipproducent Nvidia kocht, heeft zijn inleg verdubbeld. Toch heeft AI bijna geen invloed gehad op de Amerikaanse economie. Daar komt in 2025 geen verbetering in.

Bedrijven zijn meestal traag met het adopteren van nieuwe technologieën. De meeste werkgevers hebben geen tijd om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Financieel managers zijn voorzichtige wezens en verzetten zich tegen het uitgeven van grote bedragen aan gadgets die hun nut nog niet bewezen hebben.

Historische voorbeelden zijn er in overvloed. Bedrijven deden er tientallen jaren over om elektriciteit te omarmen. De tractor werd al aan het begin van de twintigste eeuw uitgevonden, maar in 1940 had slechts 23 procent van de Amerikaanse boerderijen er een. Pas in 2010 had twee derde van de Amerikaanse bedrijven een website.

AI-adepten zullen beweren dat de technologie het wel en wee van dit of dat bedrijf verandert. Geloof ze niet.

Sommigen beweren dat de AI-technologie belangrijker is dan elektriciteit en internet samen, en zich dus snel zal verspreiden. Maar tot nu is daar nog weinig van te merken. Het United States Census Bureau vroeg bedrijven of ze AI gebruiken om goederen en diensten te produceren voor meer dan alleen een snelle zoekopdracht op ChatGPT. Slechts 5 à 6 procent antwoordde bevestigend. In Canada heeft volgens officiële gegevens 6 procent van alle bedrijven het afgelopen jaar gebruikgemaakt van AI bij het produceren van goederen en het leveren van diensten. De resultaten voor Groot-Brittannië zijn indrukwekkender: 20 procent van de bedrijven gebruikt AI. Een kanttekening is dat de Britse statistici de vraag op een andere manier stellen.

Maar zelfs in Groot-Brittannië zijn de trends niet indrukwekkend. Er is geen stijging met het jaar ervoor in AI-gebruik. Elders zijn er evenmin tekenen dat AI algemeen ingang vindt in bedrijven. Niet verwonderlijk is de economische impact ervan dan ook moeilijk vast te stellen. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) is behoorlijk, maar nauwelijks sterker dan in 2022, het jaar waarin OpenAI GPT-3 vrijgaf voor het publiek. De productiviteitsgroei blijft ver onder het niveau van de jaren zestig of zeventig. AI-adepten zullen beweren dat de technologie het wel en wee van dit of dat bedrijf verandert. Geloof ze niet.

Geen jobverlies

De arbeidsmarkt vertelt hetzelfde verhaal. De werkloosheid in de OESO-club van rijke landen daalde onlangs tot onder 5 procent, het laagste niveau in decennia. Het aandeel werkenden in de beroepsbevolking is nog nooit zo hoog geweest. Er zijn niet veel aanwijzingen dat mensen massaal hun baan verliezen, wat je zou verwachten als AI mensen overbodig zou maken. Centraal bankiers bevestigen dat de vraag naar arbeid te hoog is, niet te laag. Tot zover het idee dat AI banen vernietigt.

Zal in 2025 een AI-golf de economie overspoelen? Reken er niet op. Slechts ongeveer 7 procent van de Amerikaanse bedrijven zegt dat ze plannen hebben om de komende maanden op AI over te stappen. De kapitaaluitgaven in de rijke wereld blijven vrij laag, wat suggereert dat bedrijven niet investeren in de tools waarmee AI hun productiviteit een flinke boost zou kunnen geven. De vraag voor het komende jaar is hoelang de kloof tussen de financiële markten en de reële economie over het nut van AI kan blijven bestaan.

Callum Williams, senior writer economie