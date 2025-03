BAN Flanders bereikt mijlpaal: ‘Businessangels investeren vaker samen’

Begin dit jaar bereikte BAN Flanders een mijlpaal met zijn duizendste investering. En dat ondanks de concurrentie van andere platforms van businessangels.

Wehave, een onlineplatform dat investeerders de mogelijkheid biedt om aandelen van exclusieve verzamelobjecten te kopen, haalde begin dit jaar de duizendste investering van Business Angels Network (BAN) Flanders binnen. Vier businessangels stapten samen in het bedrijf. Het is slechts één voorbeeld van de groeiende bereidheid onder businessangels om samen in een veelbelovende onderneming te investeren. Ze doen dat onder meer om risico’s te spreiden. Het biedt ook meer flexibiliteit voor ondernemers die financiering zoeken.

“Vroeger was het alsof je als businessangel je eigen goudvis wilde vangen, een succes dat je helemaal solo wilde beleven”, zegt Reginald Vossen, de directeur van BAN Flanders. “We zien nu veel meer samenwerkingen. Het is nu veel gebruikelijker dat meerdere businessangels samen investeren.” Jaarlijks ontvangt BAN Flanders gemiddeld 600 aanvragen van bedrijven die een investering zoeken. Daarvan worden de sterkste 130 gepresenteerd aan het netwerk. Uiteindelijk verzilveren gemiddeld 25 tot 33 bedrijven per jaar een investering.

Toenemende concurrentie

BAN Flanders opereert vandaag in een almaar competitiever landschap, met de opkomst van andere platforms zoals BeAngels (dat ook steeds meer in Vlaanderen actief is) en Entourage van Pieter Jan Bouten. Maar ondanks die toenemende concurrentie blijft Vossen optimistisch. “We hebben in de afgelopen drie jaar zeventig tot tachtig deals georganiseerd, terwijl andere netwerken in dezelfde periode slechts zeven deals hebben gesloten in Vlaanderen. Wij blijven zo het leidende netwerk met de grootste kans op slagen voor Vlaamse ondernemers. Er is genoeg ruimte voor iedereen, vooral gezien de enorme hoeveelheid innovatieve bedrijven die er zijn.”

In de loop der jaren heeft BAN Flanders geïnvesteerd in een breed scala sectoren, van ICT, nieuwe drankjes tot gezondheidsoplossingen. De afgelopen jaren is er ook een verschuiving naar specifieke niches. “We zien steeds meer dossiers die te maken hebben met ESG en technologie die daarop inspeelt”, vertelt Reginald Vossen. Er is ook een groeiende belangstelling voor impactinvesteerders. Start-ups die niet alleen financieel rendement willen behalen, maar ook positieve maatschappelijke impact willen hebben, krijgen steeds meer aandacht van businessangels.

Meer diversiteit

Daarnaast benadrukt Vossen dat het netwerk van BAN Flanders steeds internationaler wordt: “We hebben al enige tijd ervaring met internationale investeringen. Start-ups in Vlaanderen kunnen baat hebben bij het netwerk van businessangels in andere Europese landen, en andersom. De ambitie is die internationale samenwerking verder uit te breiden, om Belgische bedrijven sneller internationaal te laten groeien.”

Vossen wil meer diversiteit onder investeerders, met de bedoeling dat ook meer jonge mensen en vrouwen zich aansluiten bij het netwerk. “Internationaal worden initiatieven genomen om vrouwen aan te moedigen om te investeren, hoewel vrouwen doorgaans minder frequent investeren, maar meer tijd besteden aan het analyseren en begeleiden van dossiers.”

Reginald Vossen merkt ook dat de hogere gemiddelde investeringsbedragen in Vlaanderen, die rond 95.000 euro liggen, een drempel kunnen vormen voor jonge investeerders. “BAN Flanders heeft daarop gereageerd door het Angel Wings-model op te zetten, waardoor investeerders kunnen bijdragen met kleine bedragen.”