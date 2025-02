Apothekershulpje Salvus Health krijgt kapitaalinjectie

Een groep Belgische investeerders pompt een half miljoen euro in Salvus Health, een innovatief softwareplatform voor apothekers. Het geld moet een turbo zetten op de uitrol in België en Europa, waarvoor het team wordt uitgebreid.

“Apothekers beschikken over waardevolle expertise en vervullen een essentiële rol in de maatschappij”, zegt Philip Van den Bergh, medeoprichter van Salvus Health. “Europese overheden erkennen hun belang en komen hen tegemoet met terugbetalingen voor diensten zoals vaccinatie en medisch advies.”

Toch hebben apothekers vaak te weinig tijd om die extra taken op te nemen naast de dagelijkse werklast. Bovendien werken veel apothekers met verouderd software en raken openstaande vacatures moeilijk ingevuld.

Salvus Health, opgericht in 2020, fungeert als apothekershulp die repetitieve taken automatiseert, zoals het inplannen van afspraken en het versturen van herinneringen. Ook kan het dienstenplatform gerichter communiceren met patiënten, zoals het tonen van instructies op een tablet voor het correct gebruik van een astma-inhalator tot het opvolgen van het medicatiegebruik van patiënten. De apotheker krijgt zijn kostbare tijd weer in handen, waardoor hun adviesrol opnieuw prioriteit krijgt. De start-up heeft meer dan 150 apotheken als klant, die ruim 100.000 patiënten bedienen. Het afgelopen jaar werden 50.000 vaccinatie-afspraken vastgelegd via het platform.

Snelle groei

Salvus Health werd opgericht door Van den Bergh en de Catalaanse serieondernemer Salvador Severich. Die richtte in 2013 Signaturit op, een techbedrijf gespecialiseerd in digitale handtekeningen. De onderneming met hoofdzetel in Barcelona telt intussen meer dan honderd werknemers.

Tot vandaag groeide Salvus Health op eigen kapitaal. Nu haalt de start-up 500.000 euro op bij een groep Belgische privéinvesteerders en fondsen. Salvador Severich: “Enerzijds wilden we externe expertise uit de sector in huis halen via investeerders als Georges Verpraet (pharmacy.brussels), Yves Berquin (Matrix Requirements) en Jurgen De Baerdemaeker (IQVIA). Anderzijds zien we dat de markt steeds sneller evolueert. Daarom willen we commerciële profielen, zoals verkopers en marketingexperts, aan boord halen om die kansen optimaal te benutten.”

Op korte termijn willen de oprichters een marktaandeel van 20 procent bij de 4.500 apotheken in België halen. Op middellange termijn moet Salvus Health ook uitbreiden naar het buitenland, te beginnen met de buurlanden. Europa telt zo’n 160.000 apotheken.