Annic Bosmans (CEO Randstad Group Belux) over de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd: ‘De stok alleen zal niet helpen’

De regering-De Wever wil de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat moet helpen om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken. Het wordt een slag in het water zonder de begeleiding van laaggeschoolden, langdurig werklozen en andere kansengroepen naar een baan, zegt Annic Bosmans, de CEO van Randstad Group Belux, in Trends Talk van dit weekend.

Vlot inzetbare werknemers, zoals hooggeschoolden, zijn meestal aan het werk. Als de regering-De Wever een werkgelegenheidsgraad van 80 procent wil bereiken, zal ze terecht moeten bij groepen die minder vlot inzetbaar zijn: laaggeschoolden, langdurig werklozen, asielzoekers en andere. Maar die groepen vinden niet zomaar een baan.

Daarom zal de regering veel meer moeten doen dan de werkloosheidsvergoedingen beperken in de tijd, aldus Annic Bosmans, de CEO van de hr-dienstenverlener Randstad Group in België en Luxemburg. “We zien dat als het principe van de wortel en de stok. De stok is het beperken van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd. Maar we moeten er vooral voor zorgen dat de betrokken personen toegang krijgen tot bijscholing en herscholing om die baan te vinden.”

En dat lukt, zo weet Randstad uit eigen ervaring. Het bedrijf heeft een afdeling die zich toelegt op de begeleiding van kansengroepen. “De afgelopen jaren hebben wij 13.000 mensen uit verschillende kansengroepen begeleid. Op de honderd mensen in zo’n traject kunnen we er zeventig naar een duurzame baan begeleiden.”

Missionariswerk

Maar met de begeleiding van kansengroepen alleen raken we er nog niet, waarschuwt Bosmans. Ook de bedrijfswereld moet openstaan voor de aanwerving van zulke groepen. Dat vergt wel wat masseerwerk. “Ik noem het bijna missionariswerk”, zegt Bosmans. “We helpen bedrijven hun blik te verruimen. In de praktijk zie ik dat een bedrijf soms eerst de pijn moet voelen – omdat er geen onmiddellijk beschikbare kandidaten meer te vinden zijn op de arbeidsmarkt – eer het zal uitkijken naar alternatieven.”

Als een onderneming beslist mensen uit kansengroepen aan te werven, begint het werk nog maar pas. Het hele bedrijf moet zich achter de integratie van zulke werknemers zetten, en niet alleen de personeelsdienst, aldus Bosmans. “Je moet een draagvlak creëren op de werkvloer. De ploegbaas bijvoorbeeld zal in de nodige ondersteuning moeten voorzien. De aanwerving van kansengroepen is soms vertragen om daarna te kunnen versnellen. Niet denken van: ‘we gaan dat hier eventjes snel op poten zetten, zonder de nodige omkadering.’ Want zo mis je het momentum. Als er dan iets misloopt, is je draagvlak weg.”

