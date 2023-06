Ann Vermorgen wordt nieuwe ACV-voorzitter

De Algemene Raad van het ACV heeft dinsdag Ann Vermorgen (1965) aangenomen als de toekomstige voorzitter van de vakbond. Ze kreeg een ‘ruime tweederdemeerderheid’ achter zich, zo deelde de vakbondstop na afloop mee. Er is sprake van 32 procent tegenstemmers. Ze wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de christelijke vakbond.

Na consultaties van de achterban en instanties was vorige maand de naam van Ann Vermorgen uit de bus gekomen om Marc Leemans op te volgen. Die voordracht moest nog officieel bekrachtigd worden met een geheime stemming in de Algemene Raad. Die hees Ann Vermorgen, tot nu toe nationaal secretaris en verantwoordelijk voor de Vlaamse vleugel van de vakbond, op het schild.

Tegenstemmen

‘Op driehonderd stemmen waren er twee onthoudingen, 96 tegen en 202 ‘ja’. Dat geeft een resultaat van 68 procent’, lichtte Marc Leemans toe. ‘Het is een ruime tweederdemeerderheid’, antwoordde hij gevraagd naar de tegenstemmers. Hij verwees daarbij naar een ’tijdsgewricht met polarisering’ in de samenleving en politiek, dat zich ook in de eigen organisatie vertaalt. Leemans kan dat ‘niet verbergen’. Verdere verduidelijking over de uitslag gaf hij niet.

Toch ging het bij de stemming niet om verzet, klonk het nog. Het gaat eerder om het profiel dat nodig is. Een heel scherp profiel enerzijds, of een ‘profiel dat in de toekomst het DNA van het ACV’ uitdraagt. ‘Acties als het echt moet, maar zo lang mogelijk inzetten op onderhandelingen’, aldus Leemans. ‘Ik denk dat dat het gehaald heeft.’

Marc Leemans werd zelf twaalf jaar geleden voorzitter met zowat 91 procent van de stemmen. Ook hij werd destijds genomineerd. We werken niet met kandidaturen, maar met een nominatie, zei hij. Een verkiezingsstrijd behoort niet tot de traditie bij de groene vakbond.

Verkiezingsjaar

Ann Vermorgen neemt de fakkel op 1 januari 2024 over. ‘Dit is een heel bijzonder moment voor mij. Ik ben net verkozen als volgende voorzitter van het ACV, een heel grote eer’, zei ze. ‘Blij, fier en dankbaar, en ook ontroerd’, vatte ze samen. ‘Het ACV moet een aantrekkelijke vakbond blijven voor de werknemers en werkneemsters. ACV moet wegen op de beslissingen en een reële impact blijven hebben.’

‘De uitdagingen waar we met allen voor staan, zijn heel pittig’, dixit Vermorgen. Net na de pandemie was er bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, die bovendien de prijzen de hoogte injoeg. Ook wees ze nog op het half miljoen Belgen dat langdurig ziek is, krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de klimaatopwarming.

Volgend jaar is een verkiezingsjaar, voegde Vermorgen toe. ‘We kunnen het ons niet permitteren dat we na de verkiezingen maanden tijd verliezen in lopende zaken.’ Ze wil de belangen van werknemers behartigen bij de regeringsvormingen, klonk het kort.

Tot eind dit jaar blijft Marc Leemans de spreekbuis van de vakbond. Tot dan zal Ann Vermorgen zich onthouden van verdere mediaoptredens. Ze zal zich niet uitlaten over actuele dossiers en zal zich onthouden van politieke stellingen.

Afscheidnemend voorzitter Leemans verwees ook naar een steeds moeilijker wordende context met uitdagingen en bedreigingen waar de vakbond een antwoord op moet bieden. Denk aan de klimaatopwarming, globalisering en sociale dumping, ook in eigen land, of nog de gevolgen van oorlog en schaarste en asiel en migratie. Ook artificiële intelligentie (AI) en de mogelijke impact op heel wat economische activiteiten, ’toename van individualisme en ongelijkheid’ en fake news en populisme haalde hij aan. ‘Last but not least, we stellen in de samenleving een verrechtsing en afname van politieke democratie vast.’