Amerika’s grootste bank JPMorgan boekt 14,5 miljard dollar winst in drie maanden

JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft in het tweede kwartaal 14,5 miljard dollar winst gemaakt. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de bank.

Dat is maar liefst 67 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden en ook meer dan analisten hadden verwacht. De inkomsten stegen met 34 procent tot 41,3 miljard dollar.

Hogere rentes

De bank kon profiteren van een beter dan verwachte obligatiehandel en van hogere rentes. Die leverden hogere netto rente-inkomsten op, of het verschil tussen wat de bank verdient aan leningen en moet betalen op spaargeld.

Ook de overname van de First Republic Bank, die in problemen was gekomen, leverde op.

“De Amerikaanse economie blijft veerkrachtig,” citeren Amerikaanse media JPMorgan-CEO Jamie Dimon. “Consumenten geven geld uit.”

Overname

Naar de resultaten van de Amerikaanse banken in het tweede kwartaal wordt nauwlettend uitgekeken, om te zien hoe ze een van de meest uitdagende periodes sinds de financiële crisis van 2008 verteren.

Dit voorjaar gingen achtereenvolgens Sillicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank failliet in de Verenigde Staten.

Lees meer:

First Republic werd na het faillissement, het op één na grootste bankfaillissement in de geschiedenis van de VS, begin mei overgenomen door JPMorgan Chase. De bank was in de problemen gekomen door de stijgende Amerikaanse rentevoeten. Klanten haalden massaal hun geld van de bank, waardoor liquiditeitsproblemen de kop opstaken.

Experts uitten eerder al hun bezorgdheid over de proporties die JPMorgan Chase aanneemt. Systemische banken die overkop gaan, kunnen immers de hele economie in gevaar brengen.