Accountancy- en adviesgroep Moore blijft fors groeien: ‘De consolidatie is nog niet ten einde’

Bijna vijf jaar geleden nam de private-equitygroep Waterland een meerderheidsbelang in Moore Belgium. De accountancy- en adviesgroep is sindsdien sterk gegroeid, onder meer dankzij 58 overnames. Na de Vlaamse verankering heeft Moore sinds 2023 zijn oog laten vallen op Wallonië. “De markt van accountancy- en auditkantoren is er meer versnipperd dan in Vlaanderen. In Wallonië is nog veel marge voor consolidatie”, zegt topman Peter Verschelden.

In 2024 draaide Moore, het grootste onafhankelijke accounting- en consultancybedrijf in België, een omzet van 217 miljoen euro. Dat is nog altijd een stuk minder dan de Big Four (Deloitte, EY, PwC, KPMG), die in België elk een omzet tussen 300 en 800 miljoen euro halen. Moore verkleint wel de kloof met de kleinste van de vier, KPMG (300 miljoen euro). En terwijl de Big Four vorig jaar een groei van 4 procent voorlegden, bedroeg die bij Moore maar liefst 25,1 procent, na een groei van al 34,2 procent in 2023. Dat is weliswaar vooral te danken aan overnames. In 2024 bedroeg de organische groei 9 procent en die via overnames 16,1 procent. In 2023 werd een omzetgroei van respectievelijk 8 en 26,2 procent geboekt.

“In 2023 en 2024 heeft Moore telkens vijftien overnames gedaan in onze kernactiviteit van accountancy, audit en adviesverlening. Plus nog twee acquisities van advocatenkantoren door onze strategische partner Moore Law”, zegt uitvoerend voorzitter Peter Verschelden. “In vier jaar tijd gaat het om 58 overnames, sinds de intrede van Waterland. Dat is iets meer dan één overname per maand.”

In oktober 2020 nam Waterland een meerderheidsbelang in Moore met de bedoeling de groei te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het bedrijf een breed palet van diensten kan aanbieden: accountancy, audit, businessanalytics, consultancy, corporate finance, interim-management en tax & legal. Verschelden: “Als wij onze klanten echt willen helpen in het maken van juiste keuzes, moeten we meer kunnen aanbieden dan alleen accountancy of fiscale adviesverlening. Het is de bedoeling de klant volledig te ontzorgen, en dus ook oplossingen te bieden voor bijvoorbeeld ESG-rapportering of adviesverlening rond cyberveiligheid. Dat kan je alleen doen als je groot genoeg bent. We hebben ooit iemand aangeworven die gespecialiseerd was in douane en accijnzen. Die hebben we moeten laten gaan omdat er onvoldoende werk was voor één persoon. Dat is ondertussen veranderd.”

‘We communiceren niet met een memo met een disclaimer die langer is dan de memo zelf’

Antwerpen-Gent-Brussel

45 van de 58 overnames zijn kleine familiale accountancykantoren met acht tot tien medewerkers. “Pas vanaf die omvang gaan we na of een overname nuttig is. Als een accountant bij ons komt aankloppen met een team van twee of drie mensen, zien we dat eerder als een aanwerving dan als een overname”, legt Peter Verschelden uit. “Dan volgt geen shared deal en nemen we geen aandelen over. Moore is in de loop van de jaren ook kritischer geworden bij de benadering van een overnamekandidaat. Ik vertrek van mijn drie p’s. In de gesprekken wil ik eerst weten of we hetzelfde plan hebben. Kijken die bedrijven op dezelfde manier naar onze sector, naar de toekomst, naar digitalisering, naar toegevoegde waarde creëren? ‘People’ is de tweede factor. Klikt het met die mensen? Want je moet zin hebben om samen iets te doen. En dan kun je over de prijs beginnen te praten.”

De wortels van Moore liggen in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel. (zie kader ‘We gaan stilaan naar de honderdste overname’). Na de intrede van Waterland werd de markt in West-Vlaanderen en Limburg afgedekt. Twee jaar geleden stak Moore de taalgrens over. Nu ligt de focus op Wallonië. “Van de vijftien overnames in 2024 waren er zeven in Wallonië. We groeien er op jaarbasis met 4 procent”, zegt Peter Verschelden, “De Waalse kantoren die we overnemen zijn gemiddeld wel kleiner. De markt is er meer versnipperd dan in Vlaanderen. Er is in Wallonië nog veel marge voor overnames en consolidatie. De versterking van onze positie gebeurt daar vooral in accountancy. De audit- en consultancy-activiteiten moeten er nog worden ontplooid.” De overnames gebeuren voor 70 procent via bankfinanciering en 30 procent via eigen middelen, van Waterland en de eigen partners.

Nog geen exit

Toen Waterland bijna vijf jaar geleden hoofdaandeelhouder werd, was er sprake van een exit na vijf tot zeven jaar. Die is nog niet voor meteen, onder andere door de groeiplannen bezuiden de taalgrens. Al denkt men bij Moore daar wel vaak over na. “We spreken erover met de twee bestuurders van Waterland, die ondertussen echte collega’s zijn geworden”, aldus Verschelden. “De consolidatie op de markt is echter niet ten einde. Waterland plant nog geen exit, maar eerder een verlengd verblijf. Moore is gekocht bij 8 miljoen euro ebitda. De boodschap was dat het schitterend zou zijn als we na vijf jaar naar 25 miljoen ebitda konden groeien. Dat was al na twee jaar het geval. Toen hebben we een plan gemaakt om in drie jaar nog eens te verdubbelen. Nu is Moore op pad om dat doel te halen, waardoor we in vijf jaar zes keer groter geworden zijn. Ik zie de groei niet stilvallen.”

Niet alleen de versnipperde markt met veel kleine spelers verklaart waarom er nog veel overnames kunnen gebeuren. Kleine accountancy- en auditkantoren zijn zelf vragende partij, omdat ze de complexer wordende regelgeving steeds moeilijker kunnen opvolgen. “Probeer eens je klanten te adviseren over ESG en je daar volledig in te verdiepen. Eenvoudig is dat niet”, stelt Verschelden vast. “Je zou één dag per week moeten studeren door alle wetgeving die wijzigt.”

“Kleine accountancykantoren moeten zich daarnaast bezighouden met de eigen IT, digitalisering, een klokkenluidersregeling. De meeste mensen die bij ons komen aankloppen, zijn het beu om zoveel tijd te steken in randzaken, terwijl ze willen focussen op de dienstverlening aan de klant.”

ESG en AI-impact

Verschelden wijst er ook op dat een adviesverlener het werk pas echt goed kan doen als er voldoende schaalgrootte is om de ingewikkelde rapporteringstaken te kunnen afhandelen. Verschelden: “Moore is indertijd begonnen met één persoon die rond ESG-rapportering werkte. Nu is dat een team van acht mensen. Daar zit voor ons een grote markt met groeikansen. Een commissaris of een revisor moet in de toekomst ook attesteren over ESG. Maar dat hoeft niet dezelfde revisor te zijn als degene die attesteert over de jaarcijfers. Bedrijven die met een commissarismandaat bij een van de Big Four zitten, willen niet altijd de prijzen van een Big Four betalen voor de ESG-rapportering. Ik verwacht dat grote bedrijven voor hun ESG-attestering in de toekomst bij ons terechtkomen. Moore zet daar volop op in.”

Een andere groeipool is businessanalytics, die data omzet in bruikbare informatie voor bedrijven. “Businessanalytics draait rond alles wat ook met artificiële intelligentie te maken heeft”, zegt Verchelden. “Het is normaal dat veel van onze klanten een hoop vragen hebben over artificiële intelligentie en de impact ervan op hun bedrijfsmodellen. Ze willen in het gebruik van AI-toepassingen niet achterlopen op concurrenten. De AI-integratie gebeurt in stapjes. Dat begint met leren te werken met Copilot, evolueert naar prompt engineering (het zorgvuldig formuleren van een opdracht om het meest accurate antwoord te krijgen van een AI-tool, nvdr) en conclusies leren te trekken uit data. Moore heeft zelf ook al een zestigtal mensen die op data werken.”

‘De meeste mensen die bij ons komen aankloppen voor een overname, zijn het beu om zoveel tijd te steken in randzaken’ Peter Verschelden, MOORE

Moore merkt niet dat de vraag naar adviesverlening daalt omdat bedrijven zulke opdrachten in economisch onzekere tijden on hold zetten. De groei is het kleinst in accountancy. Al moet dat op de juiste manier worden geïnterpreteerd: bedrijven als Moore gaan in dat segment ook efficiënter werken. Verschelden: “De kosten van IT stijgen natuurlijk en dat weegt op onze winst, maar ik merk toch vooral een gematigde groei in de traditionele compliancebusiness. Als je vorig jaar voor een taak 60 minuten nodig had en je kunt die nu door automatisering in 55 minuten doen, win je aan efficiëntie. En dat is welkom, want we zitten in een peoplebusiness en door een paar inflatiegolven zijn onze loonkosten de voorbije jaren sterk gestegen. Dat rekenen we een stukje door aan onze klanten, maar zeker niet helemaal.”

Aandeelhouder worden

De klanten van Moore zijn vooral familiebedrijven, kmo’s, groeibedrijven en lokale overheden. Moore Belgium is naar eigen zeggen het nummer vijf in België in accountancy en consultancy, en marktleider in mid-market en kmo’s. “Dat is te danken aan de langetermijnrelaties met de klanten”, legt Verschelden uit. “De contactpersonen bij ons zijn lange tijd dezelfde, bij een Big Four is er veel meer rotatie. Ik denk dat we ook zeer pragmatisch zijn. Bij Moore schrijven we geen mail met een advies, we bellen over de aanpak. We communiceren niet met een memo met een disclaimer die langer is dan de memo zelf.”

Moore probeert ook zijn medewerkers aan boord te houden. “Bij grote spelers is het vaak up or out, je klimt op of je vertrekt”, zegt Verschelden. “Hier is dat niet zo. Als iemand zegt ‘ik wil gewoon de rest van mijn leven van 9 tot 5 facturen controleren’, dan kan dat. Wie razend ambitieus is en partner wil worden: dat kan ook. Wij hebben 150 partners op 1.850 mensen, één op de twaalf. En onlangs hebben we besloten dat iedereen met minstens drie jaar anciënniteit aandeelhouder van Moore kan worden. Ik denk dat toch 300 tot 400 medewerkers daarop zullen intekenen. Het laten delen in ons kapitaal is een deel van het retentiebeleid.”

Net als de mogelijkheid om laterale professionele keuzes te maken. Bij Moore kan iemand eerst in audit werken, daarna in consultancy en nog later in corporate finance. “Dat spreekt aan. We zijn een meer dan stevige concurrent voor de Big Four, ook in campus recruitment. Moore heeft vorig jaar honderd mensen rechtstreeks van de schoolbanken binnengehaald”, besluit Verschelden.