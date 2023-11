Aandeelhouders Euronav keuren deal met Frontline goed

Met 97,4 procent stemmen voor hebben de aandeelhouders van tankerrederij Euronav hun zegen gegeven voor de deal met het Noorse Frontline. Een belangrijk onderdeel van de deal is de verkoop van 24 schepen aan Frontline. ‘Zeer positief nieuws’, verklaarde interim CEO Lieve Logghe op de algemene vergadering dinsdag in Antwerpen.

Ook het beëindigen van de artbitrageprocedure tussen Euronav en Frontline werd met 97 procent van de stemmen goedgekeurd. ‘We zijn weer een stapje dichterbij’, klonk het bij het bestuur van Euronav. De CEO van CMB, een van de grote aandeelhouders van Euronav, Alexander Saverys, was duidelijk opgetogen. ‘Dit was het enige dat eigenlijk nog kon mislopen’, aldus Saverys. ‘Nu is de deal echt rond.’

Enkele kleine aandeelhouders reageerden ondertussen wel een beetje gepikeerd op het mistgordijn dat in hun ogen nog altijd hangt over de deal tussen Euronav en Frontline die in oktober werd bereikt. Toen werd bekend dat de Compagnie Maritime Belge (CMB) van de Belgische redersfamilie Saverys het Noorse Frontline zou uitkopen als aandeelhouder bij Euronav. Frontline verwierf, als belangrijk onderdeel van de deal, in ruil 24 tankers van Euronav en legde daarvoor 2,35 miljard dollar op tafel.

Het aandeel werd toen kort opgeschort. Later werd de dividenduitkering geschrapt, in afwachting van het afronden van de deal.

Fusie

Enkele kleine aandeelhouders wezen erop dat de berekening van de 2,35 miljard niet geheel duidelijk was. De onderhandelingen tussen CMB en Frontline, de twee grootste Euronav-aandeelhouders, duurden achttien maanden. Initieel werd nog een fusie van Euronav aangekondigd met Frontline. Die fusie zou de grootste olietankerrederij ter wereld hebben geschapen. De familie Saverys was echter tegen de fusie – door een andere visie op de toekomst – en bleef haar aandeel verhogen in Euronav om de fusie te blokkeren.

De strategie van de familie Saverys was toen zo hard tegen de zin van Frontline, waardoor de Noren hun overnamebod naar de vuilnisbak verwezen. Tegelijk verhoogde ook Frederiksen zijn aandeel in Euronav. Niet veel later vertrok CEO Hugo De Stoop (mei 2023, red.) en kwam er een arbitrageprocedure. Die procedure zal nu dus definitief worden gestopt, beslisten de aandeelhouders.

Overnamebod op resterende aandelen

Door de deal met Frontline zal CMB 49,05 procent van de Euronav-aandelen bezitten, of 53 procent van de stemrechten. Omdat de deelname van CMB de grens van 30 procent zal overschrijden, is CMB wettelijk verplicht een openbaar overnamebod uit te brengen op de resterende aandelen in Euronav. Dat staat op de agenda voor januari. Aandeelhouders hebben dan tot maart de keuze: ofwel verkopen ze hun aandelen, ofwel volgen ze de nieuwe strategie onder de nieuwe controlerende aandeelhouder.

Ondertussen kan CMB verder werken aan de nieuwe strategie die het bij Euronav voor ogen heeft. Die bestaat uit de diversificatie van de vloot en de verdere decarbonisatie door schepen op waterstof of ammoniak te laten bouwen. Hoe Euronav de 2,35 miljard cash gaat gebruiken, is voorlopig niet bekend. Het is in ieder geval zonder precedent dat het bedrijf op zo’n berg cash zat. Euronav zegt daarover duidelijkheid te scheppen als de transactie met Frontline volledig rond is.

De diversificatie van de vloot zal volgens Alexander Saverys leiden tot minder volatiliteit. ‘De markt van fossiele energie zal veel volatieler zijn’, merkte Saverys op. Euronav zal de tankeractiviteiten overigens niet volledig stoppen, maar wel geleidelijk afbouwen.

